Sébastien Loeb ha vinto la Stage 10 della Dakar 2023. L’alsaziano ha colto il terzo acuto consecutivo al termine di una speciale molto avvincente che come da copione non ha cambiato la graduatoria overall che resta nelle mani di Nasser Al-Attiyah.

Dakar auto 2023, Stage 10: Loeb ancora all’attacco

Il pluricampione del mondo del FIA World Rally Championship continua a dare battaglia, determinato a conquistare il rimonta il secondo posto assoluto. Il portacolori di Bahrain Raid Xtreme #201 (Prodrive Hunter T1+) ha messo tutto in riga concludendo il percorso stabilito con 3 minuti e 04 secondi di vantaggio sullo scandinavo Mattias Ekström (Team Audi Sport #211 Audi RS Q e-tron).

L’ex campione DTM è l’unico alfiere del brand teutonico ancora in pista, ricordiamo infatti l’uscita di scena di Carlos Sainz in seguito ad un brutto incidente nella giornata di ieri. Il nativo di Madrid ha tentato in tutti i modi di continuare la propria corsa, una missione non riuscita.

🏁 Stage 10 – Cars 🚗 Provisional top 3:

🥇 Sébastien Loeb

🥈 Mattias Ekström

🥉 Lucas Moraes

Loeb minaccia il secondo posto di Moraes

Il 48enne nativo di Haguenau minaccia il secondo posto del brasiliano Lucas Moraes (Overdrive Racing #230/Toyota Hilux Overdrive), terzo quest’oggi con 5 minuti di ritardo dalla vetta. Il sudamericano si colloca al momento al secondo posto assoluto della graduatoria della Dakar 2023, attardato di 1h e 20 minuti sul qatariota Nasser Al-Attiyah che oggi ha concluso a ridosso del due volte campione del Mitsubishi Cup Champion.

Moraes vanta un margine sempre ridotto su Loeb, attualmente ad 1h e 37 di ritardo dalla leadership assoluta. Al-Attiyah sta giustamente amministrando il proprio vantaggio, il nativo di Doha ha modificato il proprio approccio dopo i danni di Audi Sport.

Loeb ha tutte le carte in regola, nel frattempo, per impensierire il secondo posto, un risultato già ottenuto in due occasioni (2017/2022). Il transalpino si sta trovando a proprio agio nell’impegnativo percorso arabo, teatro perfetto per l’opening round del FIA World Rally-Raid Championship

L’Empty Quarter attende la carovana

Empty Quarter, una delle zone più particolari dell’intero Medio Oriente, attende al carovana della Dakar 2023. Ci sarà da divertirsi nei prossimi giorni a partire dall’11ma frazione che si articolerà su una distanza di 273 chilometri cronometrati.

Ogni errore potrebbe costare caro, il tempo per recuperare sarà infatti minimo visto il percorso della sfida che commenteremo tra poche ore. Gli equipaggi dovranno fronteggiare una zona sconosciuta dell’Arabia Saudita, questo territorio non è mai stato scelto dagli organizzatori che sino ad ora non si erano mai spinti verso il confine con gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman.

Luca Pellegrini