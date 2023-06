È tempo di vendetta per Roberto Mercandelli in Gara 2 del CIV Supersport a Vallelunga. Il pilota del Team Rosso e Nero rimonta e riesce a vincere davanti a Simone Corsi dopo il brutto contatto in Gara 1 del Sabato. Emanuele Pusceddu, dopo la prima vittoria di ieri, si conferma sul podio beffando in volata Massimo Roccoli.

MERCANDELLI RISPONDE IN PISTA ALLE POLEMICHE

Gara 1 del CIV Supersport ha lasciato l’amaro in bocca dopo un bel duello tra Roberto Mercandelli e Simone Corsi. I due piloti Yamaha si sono sfidati all’ultimo giro, con il pilota delle Fiamme Oro che ha steso l’incolpevole Mercandelli al “Tornantino“. Nel post gara Corsi si è lasciato a qualche dichiarazione forte, ma Mercandelli ha deciso di rispondere sull’asfalto del Piero Taruffi di Vallelunga. Dopo una brutta partenza, Mercandelli ha velocemente recuperato posizioni, portandosi nell’arco di qualche giro in testa alla corsa. Con strada libera, il #93 ha piegato la resistenza di Corsi con un ritmo incredibile, staccando il pilota di AltoGo Racing e portandosi a casa la prima vittoria della stagione nel CIV Supersport.

Poco male per Simone Corsi, che si conferma un pilota di riferimento per la categoria e, con il 2° posto di oggi, balza in testa al campionato. Il pilota romano arriverà quindi alla Racing Night di Misano Adriatico con la tabella tricolore sul cupolino della sua Yamaha R6. Forte dei 91 punti conquistati finora, Corsi ha ora 6 lunghezze di vantaggio nei confronti di un Marco Bussolotti incolore a Vallelunga, mai veramente competitivo ed in grado di lottare per il podio.

INCREDIBILE PUSCEDDU! SORPASSO ALL’ESTERNO SU ROCCOLI E PODIO

La prima vittoria nel CIV Supersport ottenuta in Gara 1 ha galvanizzato Emanuele Pusceddu. Il pilota di J Angel Racing Team non è mai stato in grado di lottare per il successo nella seconda manche, ma ha comunque portato a casa un ottimo 3° posto. Pusceddu ha dato vita ad una grande battaglia con un esperto Massimo Roccoli, nella bagarre che si è decisa solamente all’ultimo giro di corsa. Dopo un primo tentativo di sorpasso ai “Cimini“, Pusceddu si è dovuto inventare un sorpasso da urlo alla “Campagnaro“. Il #6, uscito peggio dalle due curve del “Cimini“, ha staccato tardissimo dopo il rettilineo, sorpassando all’esterno un Roccoli quasi incredulo. Pusceddu è rimasto davanti fino alla “Roma“, l’ultima curva, vincendo poi la volata col #55 di soli 4 millesimi.

BUSSOLOTTI ANONIMO, ALTRA CADUTA PER FULIGNI

Arrivato nel Lazio con la tabella tricolore, Marco Bussolotti non ha di certo avuto il più facile dei weekend. Il pilota di Axon-Seven Team se ne torna da Vallelunga con due piazzamenti al 5° posto, dovendo così inseguire in classifica da Misano in poi. Bussolotti ha preceduto sul traguardo in volata Matteo Patacca e Luigi Montella. Patacca in particolare era partito davvero forte, rimanendo nelle posizioni da podio per i primi passaggi della corsa, ma poi ha passato la maggior parte della gara ai margini della top 5. Davide Stirpe chiude in 8^ piazza, mentre Simone Saltarelli e Matteo Ciprietti chiudono la top 10. Appena fuori dai primi dieci è la prima Kawasaki di Stefano Valtulini.

Un’altra caduta ha caratterizzato Gara 2 del CIV Supersport di Filippo Fuligni. Il pilota di D&A Racing è stato vittima della classica caduta ai “Cimini“. Un vero peccato per il #22, che ha dimostrato in entrambe le manche di essere davvero veloce. Purtroppo Fuligni è finito tra la polvere del ghiaione di Vallelunga in entrambe le occasioni, oggi proprio mentre si trovava in prima posizione. Caduta anche per Luca Ottaviani, che ieri ha conquistato il primo podio stagionale per MV Agusta nel CIV Supersport.

