Emanuele Pusceddu conquista la prima vittoria in carriera nel CIV Supersport al termine di una gara caotica. Il pilota Yamaha ha preceduto la MV Agusta di Luca Ottaviani ed il veterano Simone Corsi, arrivato per primo sulla linea del traguardo ma poi penalizzato di 6″.

CORSI CENTRA MERCANDELLI, PUSCEDDU NE APPROFITTA

È stato un ultimo giro del CIV Supersport da capogiro, tant’è che perfino i piloti hanno fatto fatica a stare al passo con tutto quello che è successo. All’inizio dell’ultimo passaggio al Piero Taruffi di Vallelunga c’era Roberto Mercandelli in testa alla corsa. Il pilota del Team Rosso e Nero stava conducendo in maniera più che convincente da più di qualche giro. Il veterano Simone Corsi ha tentato l’attacco al “Tornantino“, una curva molto lenta verso la fine del tracciato. Il pilota del team AltoGo Racing ha calcolato male gli spazi, andando lungo e portando fuori proprio Mercandelli.

Corsi è rimasto in pista, mentre Mercandelli è stato spinto fuori dal tracciato. Nella foga di rientrare, il #93 è caduto, dovendosi così ritirare. Emanuele Pusceddu, l’ultimo del terzetto di testa, ha tentato di approfittare dell’errore di Corsi, ma il romano è stato lesto nell’infilarsi nuovamente sul #6 alla “Esse“, transitando per primo sul traguardo. Proprio per il contatto con Mercandelli, il #40 delle Fiamme Oro è stato penalizzato di 6” sul proprio tempo di gara, scalando così in terza posizione. Pusceddu ha così ottenuto la prima vittoria in carriera dopo esserci andato davvero vicino già nello scorso round al Mugello. Il pilota Yamaha si prende così anche la 3^ posizione nel CIV Supersport, a soli 10 punti da Corsi e 13 dalla vetta.

OTTAVIANI VINCE LA VOLATA, BUSSOLOTTI MANTIENE LA LEADERSHIP

C’è stata una volata a tre per quella che era la terza posizione in pista nel CIV Supersport a Vallelunga. A spuntarla è la MV Agusta di Luca Ottaviani, con il pilota di Estreme Racing Service che regala il primo podio stagionale alla casa varesina. L’eterno Massimo Roccoli chiude in quarta posizione di soli 6 millesimi nei confronti del penalizzato Corsi, ma rimane comunque un bel salto in avanti rispetto ai primi due round stagionali. Il leader del campionato Marco Bussolotti è 5° dopo una gara piuttosto complicata, ma riesce comunque a mantenere la testa nel campionato con soli 3 punti di vantaggio su Corsi.

Luigi Montella è in un’ottima sesta posizione davanti al vincitore del Mugello Stefano Valtulini, ancora una volta la miglior Kawasaki al traguardo. Matteo Patacca, dopo un’ottima partenza nella quale ha recuperato ben cinque posizioni, si deve accontentare dell’ottavo posto in classifica. Davide Stirpe e Simone Saltarelli chiudono la top 10. Menzione d’onore per Filippo Fuligni, leader nelle prime fasi della corsa ma caduto a quattro giri dal termine della corsa mentre si trovava nel quartetto di testa.

CIV | VALLELUNGA, SUPERSPORT: I RISULTATI DI GARA 1

Valentino Aggio

