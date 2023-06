Un finale pazzesco nel CIV Superbike in Gara 2 a Vallelunga. Luca Bernardi riesce a beffare Michele Pirro all’ultimo giro di corsa, con il pilota di Barni Spark Racing Team che cade a due curve dalla fine e cede la vetta del campionato a Lorenzo Zanetti.

MIRACOLO DI BERNARDI, PIRRO FINISCE NELLA GHIAIA

È stato un incontro di boxe quello tra Michele Pirro e Luca Bernardi al CIV Superbike, in una Gara 2 davvero complicata. Tanto caldo al Piero Taruffi di Vallelunga che, insieme al poco grip della pista, ha reso l’arrivare fino al traguardo una vera e propria impresa. I due piloti di Ducati e Aprilia si sono scambiati giri veloci per tutta la durata della corsa, staccando la concorrenza e giocandosi così la vittoria negli ultimi giri. Bernardi è venuto su bene nel gruppo dopo una qualifica non felice, mentre Michele Pirro non è stato in grado di prendere la testa della corsa fin da subito, come successo ieri in Gara 1.

Il pilota di Nuova M2 Racing è riuscito a ricucire il distacco negli ultimi passaggi della corsa, arrivando vicino a Pirro già ai “Cimini“. Bernardi ha deciso di attendere invece che sferrare subito l’attacco, aspettando la seconda metà di pista, più congeniale sia a lui che all’agilità della sua Aprilia. Quando la corsa sembrava ormai finita, Bernardi si butta all’interno del campione CIV Superbike al “Tornantino“. Un sorpasso deciso ma corretto, che vede la moto di Noale mancare di poco la corda e conquistare la prima posizione. Pirro non ci sta e cerca di replicare al giovane rivale, però il #1 entra troppo forte alla “Esse“, perdendo l’anteriore e finendo la propria corsa nel ghiaione, ritirandosi. Bernardi ha chiuso così in maniera indisturbata, conquistando così la sua prima vittoria nel CIV Superbike.

ZANETTI LONTANO MA LEADER DI CLASSIFICA, SALTARELLI A PODIO

È stato più distante rispetto a ieri Lorenzo Zanetti dalla vetta del CIV Superbike, ma comunque il pilota di Broncos Racing può gioire. Complice la caduta di Michele Pirro, ora Zanetti si può godere la ritrovata vetta del campionato. Forte dei 117 punti conquistati finora, il #87 si presenterà tra un mese alla Racing Night di Misano con il tricolore sulla carena. Ora il vantaggio di Zanetti nei confronti di Pirro è di 8 punti, mentre Luca Bernardi rimane lontano a 41 lunghezze dalla vetta della classifica.

Ad approfittare delle molteplici cadute è, ancora una volta, Simone Saltarelli. Il pilota di TCF Racing conquista un’insperata terza posizione in Gara 2 nel CIV Superbike a Vallelunga. È la seconda top 3 per quanto riguarda Saltarelli dopo quella ottenuta sul bagnato nel primo round di Misano. Il #73 ha disertato la 24 ore di Spa-Francorchamps del EWC per essere sul circuito romano nella serie tricolore: una decisione che, col senno di poi, si è rivelata più che azzeccata.

TRA CADUTE E PROBLEMI: SOLO 8 PILOTI AL TRAGUARDO!

La classifica del CIV Superbike è davvero corta, in quanto sono solo 8 i piloti ad essere transitati sotto la bandiera a scacchi. Gianluca Sconza perde la volata con Saltarelli per poco più di due decimi ed è 4°, mentre Alberto Buti precede la BMW di Daniele Zinni. Cristian Redealli e Flavio Ferroni (caduto nelle prime fasi di gara, ndr) chiudono i piloti all’arrivo.

Sono molti i protagonisti a non essere arrivati al traguardo. L’iniziale gruppo di sette piloti per la vittoria si è mano a mano ridotto a causa delle cadute. Il primo a lasciare il gruppo di testa è stato Samuele Cavalieri, caduto ai “Cimini” mentre si trovava in terza posizione dietro a Pirro ed al compagno di squadra. Qualche giro più tardi c’è stato un contatto tra Alessandro Delbianco e Luca Vitali: il pilota Yamaha è entrato in maniera fin troppo spavalda nei confronti dell’alfiere Honda, portando a terra entrambi i contendenti al podio. Vitali stava vivendo una gara “a gambero”: dopo una grande partenza e qualche giro in testa, il #70 ha dovuto avere a che fare con i problemi della sua CBR. Lo stesso Delbianco aveva già commesso un errore nelle prime battute di gara, arrivando lungo ai “Cimini“. Luca Vitali esce dunque da Vallelunga senza punti, vista la rottura del semi-manubrio e la conseguente caduta in Gara 1. Ritirato per problemi tecnici Riccardo Russo, che ha ottenuto il primo podio dal 2019 in Gara 1 a causa della penalizzazione inflitta a Cavalieri nel post gara.

