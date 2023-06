Michele Pirro vince Gara 1 del CIV Superbike sullo splendido tracciato di Vallelunga, dominando la corsa. Il campione italiano in carica precede il rivale in classifica Lorenzo Zanetti, mentre Samuele Cavalieri chiude il podio su Aprilia.

ENNESIMO DOMINIO DI PIRRO

Michele Pirro conferma il suo dominio nel CIV Superbike, continuando così un weekend finora perfetto. Il pilota del Barni Spark Racing Team non ha avuto rivali al Piero Taruffi di Vallelunga, rimanendo in testa dal primo all’ultimo metro di corsa. L’unico sussulto per Pirro è arrivato proprio dopo lo start: in “Curva Grande”, Lorenzo Zanetti ha provato a contendere la leadership al compagno di marca, senza successo. Da lì in poi il pilota delle Fiamme Oro ha guidato il gruppo, staccandosi dagli avversari nei primi giri di gara. Il passo costante del 1’37″5, aiutato dal primo giro lanciato in 1:37.095 ha permesso a Pirro di amministrare il vantaggio su Zanetti per tutta la durata della corsa.

Questa è la vittoria numero 62 per Michele Pirro nel CIV Superbike, il quarto successo consecutivo passando da Misano alla doppietta del Mugello. Pirro, oltre alla gioia della vittoria, vede anche il suo vantaggio in classifica aumentare. Ora il pilota Ducati si trova a 12 lunghezze nei confronti di Zanetti.

ZANETTI INSEGUE, PODIO CON BRIVIDO PER CAVALIERI

Lorenzo Zanetti non può nulla per limitare Michele Pirro in Gara 1 del CIV Superbike a Vallelunga. Il pilota di Broncos Racing ha cercato il guizzo in partenza, dovendosi poi accontentare della piazza d’onore nella prima manche in terra romana. Il #87 ha comunque condotto un’ottima prova, portata a termine con un ritmo davvero invidiabile.

È terzo Samuele Cavalieri, che sale sul gradino più basso del podio con un brivido nel finale di corsa. Il pilota di Nuova M2 Racing ha cercato di rimanere allo stesso passo di Zanetti, ma commettendo qualche errore di troppo. Spingendo nella speranza di recuperare sulla Panigale V4R, Cavalieri è andato per troppe volte oltre i limiti della pista di Vallelunga. Il pilota Aprilia ha dovuto scontare un Long Lap Penalty comminato dalla Direzione Gara, rischiando di perdere così il primo podio della stagione CIV Superbike.

RUSSO PORTA IN ALTO HONDA, OUT VITALI

La sorpresa di Gara 1 al CIV Superbike è senza ombra di dubbio Riccardo Russo. Il pilota di Honda DMR Racing ha confermato anche sull’asciutto i piassi in avanti fatti già al Mugello, portando così in alto il marchio di Tokyo. Russo, dopo una partenza non indimenticabile, ha recuperato nei confronti dei piloti più veloci, arrivando addirittura a superare la Yamaha di Alessandro Delbianco. Il pilota del Keope Motor Team ha chiuso la gara al 5° posto, in un adattamento alla R1 che si conferma davvero complicato.

Simone Saltarelli chiude in 6^ posizione, davanti alla seconda Aprilia di Nuova M2 Racing guidata da Luca Bernardi. Il #19 ha commesso un errore al terzo giro di corsa, senza essere inquadrato dalle telecamere. Rimane comunque un risultato deludente per l’ex pilota WorldSBK, che ha dimostrato di essere in grado di salire sul podio. Gianluca Sconza, Daniele Zinni e Flavio Ferroni chiudono la top 10. Gara sfortunata per Luca Vitali, caduto nelle prime battute di gara. Una caduta per certi versi inspiegabile: il pilota di punta di Honda sembra essere caduto dalla moto prima ancora di perdere l’anteriore. Vitali rimane fermo a 55 punti in classifica, dovendo già praticamente dire addio alle possibilità di titolo nel CIV Superbike.

CIV | VALLELUNGA, SUPERBIKE: I RISULTATI DI GARA 1

Valentino Aggio

