Il CIV ha regalato una prima giornata di gare al Piero Taruffi di Vallelunga piena di emozioni. In Superbike è arrivata la quarta vittoria consecutiva per Michele Pirro, mentre in Supersport è arrivato il primo successo per Emanuele Pusceddu. In Moto3 ha dominato Vicente Pérez Selfa, mentre in PreMoto3 Edorardo Liguori vince una splendida volata. Nella Supersport 300 Bruno Ieraci vince la terza gara stagionale.

MOTO3 | DOMINIO IMBARAZZANTE DI PÉREZ SELFA, MIRACOLO BARTOLINI

Vicente Pérez Selfa è assolutamente imprendibile nel CIV Moto3 a Vallelunga. Il pilota spagnolo, reduce dal buon weekend al Gran Premio d’Italia nel Motomondiale, ha vinto Gara 1 con un imbarazzante distacco di 26″ sugli inseguitori. Se non c’è praticamente stata una lotta per la vittoria, la bagarre per la seconda posizione è stata di livello assoluto.

Per riprendere le parole usate da Andrea Minerva su FederMoto TV: “Una rimonta epica, sembrava impossibile“. Così è stata definita la rimonta spettacolare di Elia Bartolini, che senza dubbio entrerà di diritto nella storia del CIV. Il pilota del Lucky Racing Team è caduto nelle primissime fasi della corsa, dovendo così tornare in pista senza una pedana. L’attuale pilota del JuniorGP è stato protagonista di una rimonta incredibile, che lo ha visto rimontare fino al gruppo per la seconda posizione. Al 14° e ultimo giro di corsa, Bartolini ha sorpassato Leonardo Abruzzo, Cristian Lolli e Michele Amadori. Bartolini ha conquistato quindi la 2^ posizione, con Amadori che rimane il pilota più beffato. Il #55 si trovava in seconda posizione fino all’attacco di Bartolini al “Tornantino”: una volta andato largo, Amadori si è ritrovato al 5° posto. Pérez Selfa incrementa la sua leadership in campionato con 44 punti di vantaggio su Abruzzo.

PREMOTO3 | LIGUORI LA SPUNTA NELLA LOTTA A QUATTRO

Seconda vittoria stagionale per Edoardo Liguori, che incrementa vertiginosamente la propria leadership nel CIV PreMoto3. Il pilota di Pasini Racing, complici anche le assenze di Lorenzo Cavalletto (dichiarato unfit dopo il Venerdì, ndr) e Brian Uriarte, ora Liguori si trova con ben 49 lunghezze di vantaggio su Cavalletto. Il #72 ha preceduto sul traguardo la coppia di AC Racing Team formata da Pierfrancesco Venturini e Gabriel Tesini, mentre Cristian Borrelli si deve accontentare della medaglia di legno. Un vero peccato per Gabriele Masarati, caduto mentre si trovava in lotta per la vittoria. Il terzo pilota di AC Racing Team chiude comunque in 8^ piazza, dietro a Gionata Barbagallo (5°), Luca Casagrande Contardi (6°) e Matteo Gabarrini (7°). L’unica motociclista femmina presente al CIV PreMoto3, Elisabetta Monti, chiude la corsa in un’ottima 9^ posizione.

SS300 | IERACI VINCE ANCORA, PROBLEMI PER VANNUCCI

Torna alla vittoria Bruno Ieraci in SS300, decisamente galvanizzato dopo la splendida doppietta ottenuta nel WorldSSP300 al Misano World Circuit. Una vittoria non di certo scontata quella arrivata al Piero Taruffi di Vallelunga, in quanto l’asso del team ProDina se l’è dovuta vedere fino all’ultimo con Emanuele Cazzaniga (2°), Oscar Roldan Nuñez (3°) ed il rientrante Alfonso Coppola. Il pilota campano ha impressionato conquistando il 4° posto con il team BR Corse , che nel WorldSSP300 comanda la classifica mondiale con Mirko Gennai.

Una gara davvero sfortunata per Matteo Vannucci, il pilota italiano probabilmente più talentuoso in SS300. Il #91 di AG Motorsport ha avuto un problema alla catena mentre lottava per la vittoria proprio con Ieraci. Vannucci è retrocesso così in classifica, chiudendo Gara 1 del CIV Supersport 300 appena fuori dai punti col 16° posto. Ieraci ha ora la strada spianata verso il titolo CIV Supersport 300: il pilota Kawasaki ha 37 lunghezze su Roldan Nuñez, mentre Vannucci si trova in terza posizione con ben 46 punti di distacco dalla vetta della classifica.

