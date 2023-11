Negli ultimi giorni Federmoto ha reso ufficiale il calendario per la stagione 2024 del CIV. Rimane tutto invariato per quanto riguarda la serie tricolore, da questa stagione sponsorizzata da Dunlop. Sono sempre sei gli appuntamenti sulle piste di Misano, Mugello e Vallelunga. Sorprendente la conferma di Imola, ancora una volta atto finale della stagione.

È (QUASI) TUTTO INVARIATO

Dando una veloce occhiata al calendario 2024 del Dunlop CIV si può notare come sia cambiato ben poco rispetto alla disposizione degli ultimi anni. Si parte nel weekend del 6 e 7 Aprile al Misano World Circuit, il tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Il piccolo cambiamento riguarda il secondo ed il terzo round, nei quali c’è stato un cambio: se nel 2023 prima si è corso al Mugello e poi a Vallelunga, quest’anno il paddock tricolore andrà prima nel Lazio (25-26 Maggio) e poi sullo storico tracciato toscano (22-23 Giugno).

L’evento di punta del CIV, ovvero la Racing Night di Misano, è prevista per il weekend tra il 3 e 4 Agosto. Si torna al Mugello per il secondo round sul tracciato toscano tra il 31 Agosto e 1 Settembre. Da notare come, in questa stagione, Federmoto abbia svolto un ottimo lavoro dal punto di vista delle concomitanze con i vari mondiali. Se non ci sono affatto gare in contemporanea con il mondiale endurance (EWC), se ne conta una sola per quanto riguarda il WorldSBK (Aragón e Imola, round conclusivo del CIV), mentre è una sola quella con la MotoE (Montmeló), categoria nella quale più piloti hanno partecipato nella scorsa stagione.

C’È LA SORPRESA: CIV E IMOLA INSIEME FINO AL 2026

È ormai da anni che si parla della dipartita di Imola dal calendario CIV. L’autodromo Enzo e Dino Ferrari intende tenersi stretta la Formula Uno, evento che senza dubbio porta più pubblico, visibilità e soldi. A perderci, in questa situazione, è il motociclismo: dopo un solo anno dal ritorno del WorldSBK sul Santerno, il tracciato ha deciso di non rinnovare il proprio impegno con le derivate di serie. In occasione dell’ultimo round stagionale ad Imola di un mese fa, nel paddock c’era molta incertezza su un eventuale ritorno tra dodici mesi.

Con l’aggiunta di Cremona Circuit al calendario WorldSBK 2024, si pensava che il tracciato lombardo potesse essere teatro del campionato tricolore al posto della pista emiliana. Al contrario, pochi giorni prima dell’annuncio del calendario completo, un lieto comunicato stampa da parte del CIV ha tolto ogni dubbio. Il Campionato Italiano Velocità rimane sul Santerno almeno fino al 2026: le due parti hanno trovato un accordo per le prossime tre stagioni, con il tracciato imolese che nelle ultime due stagioni ci ha regalato svariate emozioni durante il gran finale. Imola ospiterà nuovamente l’atto conclusivo della stagione nel weekend tra 28 e 29 Settembre, in concomitanza con il mondiale delle derivate impegnato ad Aragón.

CIV | IL CALENDARIO 2024

Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | LORENZO ZANETTI CAMPIONE: “NON VOLEVO VINCERE COSÌ”