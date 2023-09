Due vittorie fotocopia per Luca Ottaviani nel CIV Supersport 600 Next Gen sul circuito del Mugello. Dopo quasi quattro anni dall’ultimo successo, ora il pilota MV Agusta ci ha senz’altro preso gusto. Sul podio anche Simone Corsi e Massimo Roccoli.

ALTRA VOLATA, ALTRA VITTORIA PER LUCA OTTAVIANI

Come scritto in apertura, Luca Ottaviani ha conquistato due vittorie fotocopia nel CIV Supersport. Uscito in seconda posizione dalla “Bucine“, il #111 ha sfruttato l’uscita e la velocità della sua F3 800 per beffare il leader di classifica Simone Corsi sotto la bandiera a scacchi. È stata una gara piuttosto strategica quella del Mugello da parte dei migliori. Nella prima parte di gara c’è stato un gruppo formato da circa 15 piloti. Poi il quintetto di testa ha allungato, giocandosi così la vittoria e lasciando le briciole agli avversari. Ora il pilota in forza al team Extreme Racing Service sale al 4° posto in campionato, solo tre lunghezze dietro a Massimo Roccoli.

BEFFA PER SIMONE CORSI, MA IL TRICOLORE È AD UN PASSO

Simone Corsi è uscito per due volte per primo dall’ultima curva nelle ultime 24 ore, arrivando solo per 2° al traguardo. Si può parlare di autentica beffa per l’esperto pilota romano, che ha comunque accettato di buon grado la sconfitta in pista. Come dargli torto, dato che il titolo tricolore nel CIV Supersport si sta avvicinando sempre di più. La lotta per il titolo si sposta verso Imola, tra un mese, ma il pilota AltoGo avrà un bel margine da gestire nei confronti di Emanuele Pusceddu. Corsi si presenterà al “Enzo e Dino Ferrari” con 43 lunghezze sul compagno di marca, mentre Roccoli si trova già fuori dalla lotta (-57).

SI RIALZA ROCCOLI, PUSCEDDU PENALIZZATO MA “SALVO”

Massimo Roccoli porta a casa uno splendido terzo posto in Gara 2 del CIV Supersport dopo una battaglia all’ultimo sangue. Il sei volte campione italiano di categoria si è rialzato dopo un Sabato tutt’altro che memorabile, chiuso al 14° posto dopo una scivolata alla “San Donato” mentre era in piena lotta per il podio. Fa strano pensare che questo sia solo il secondo podio stagionale per il #55, in netta ripresa dalla Racing Night.

Quarta posizione per Matteo Patacca, ai piedi del podio così come successo in Gara 1. Il giovane pilota di Renzi Corse si è leggermente staccato rispetto ai primi quattro negli ultimi due passaggi della corsa, chiudendo al 5° posto (in pista, nde) leggermente staccato dal quartetto. Il pilota Ducati ha giovato della penalità inflitta dalla Direzione Gara a Emanuele Pusceddu, originariamente 4°. Il pilota J Angel, attualmente 2° in classifica, è stato penalizzato per aver ecceduto i limiti della pista nel corso dell’ultimo giro. Il #6 è passato quindi dal 4° al 5° posto, scivolando così a -43 da Corsi. Lotta tricolore che si sposterà quindi ad Imola tra un mese, anche se Pusceddu partirà chiaramente svantaggiato.

È 7° LORENZO DALLA PORTA

Marco Bussolotti è il primo nel gruppetto degli inseguitori in 6ª posizione, mentre è 7° Lorenzo Dalla Porta. La wildcard d’eccezione in questa tappa del CIV ha avuto un weekend complicato, ma concluso in maniera più che decorosa in Gara 2. Il pilota Evan Bros è stato decisamente più concreto rispetto a Gara 1, conclusa nella ghiaia mentre si trovava in zona punti. Nicolò Castellini, la seconda MV del team Extreme, chiude il proprio weekend con un ottimo 8° posto, a testimonianza della velocità del marchio varesino. Simone Saltarelli e Filippo Fuligni chiudono la top 10°, mentre è 12° il rientrante Davide Stirpe, protagonista di una caduta in Gara 1 con Roberto Mercandelli.

CIV | MUGELLO 2, SUPERSPORT 600 NG: I RISULTATI DI GARA 2

Dal Mugello – Valentino Aggio

