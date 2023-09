Le classi di contorno del CIV hanno regalato ben due campioni italiani in occasione di Gara 1 al Mugello. Nell’arco di un’ora circa sono stati coronati sia il campione della Moto3 che quello della PreMoto3. Vicente Pérez Selfa ha portato fine alla sua stagione dominante in Moto3, mentre Edoardo Liguori festeggia il primo tricolore di carriera nella entry class. In SS300 torna alla vittoria Matteo Vannucci, mentre il leader Bruno Ieraci si avvicina sempre più al tricolore.

MOTO3 | VICENTE PÉREZ SELFA È CAMPIONE ITALIANO

“Enhorabuena” direbbero in Spagna, terra dalla quale viene Vicente Pérez Selfa. Congratulazioni al pilota iberico, che in occasione di Gara 1 del CIV Moto3 conquista il primo titolo italiano con ben tre gare di anticipo. Il 26enne valenciano si è portato a casa, come è solito fare, l’ottava vittoria su nove gare in un 2023 che non ha lasciato possibilità di risposta agli avversari. Ci ha provato in tutti i modi Elia Bartolini, ma il pilota del Lucky Racing Team è stato nuovamente fermato da un problema tecnico: questa volta dovrebbe essere stato un problema alla frizione a “tagliare le gambe” del #23, costretto ad un altro ritiro.

Sul podio ci finisce quindi Nicola Fabio Carraro, 2° classificato al termine di una gara che non lo ha visto particolarmente protagonista. La lotta per la terza posizione è stata decisamente più interessante nel CIV Moto3, con Cristian Lolli e Guido Pini a giocarsi il gradino più basso del podio. Nonostante una lotta fino all’ultimo metro, è proprio il pilota del Cecchini Racing Team a portarsi a casa il terzo podio stagionale. Il #29 ha preceduto il campione della European Talent Cup di soli 18 millesimi sul traguardo, negando così Guido Pini del terzo podio del 2023 nella serie tricolore. Cesare Tiezzi cede definitivamente lo scettro con un 5° posto da wildcard, precedendo Erik Michielon al traguardo. Jacopo Villani è 7° davanti a Leonardo Abruzzo (8°). Il pilota AC Racing Team ha definitivamente posato le armi, scivolando a -99 dal neo-campione di categoria.

PREMOTO3 | EDOARDO LIGUORI CONQUISTA IL TITOLO TRICOLORE

Nell’arco di una sola ora il CIV festeggia ben due campioni italiani. Dopo la vittoria di Vicente Pérez Selfa in Moto3, a laurearsi campione nel CIV PreMoto3 è stato Edoardo Liguori. Al pilota del Team Pasini Racing è sfuggito il 5° successo del 2023 per soli 28 millesimi nei confronti di Leonardo Zanni. Il pilota di M&M Technical Team deve cedere lo scettro della categoria conquistato lo scorso anno, ma può consolarsi festeggiando la prima vittoria stagionale dopo un infortunio che ha fortemente condizionato la sua annata.

Terzo podio stagionale per quanto riguarda Cristian Borrelli, il quale precede sulla linea del traguardo di un solo millesimo Giulio Pugliese. Un sussulto che si potrebbe dire inutile per il pilota di BucciMoto, dato che ha scontato un Long Lap Penalty inutilmente. Il #777 aveva ricevuto solo un Track Limits Warning, ma ha comunque deciso di affrontare il LLP. Pierfrancesco Venturini (5°) precede il compagno Gabriel Tesini, il quale molla il colpo in maniera definitiva per quanto riguarda il campionato. Diego Uriarte, Mattia Romito, Valentino Sponga e Gionata Barbagallo chiudono la top 10. Da segnalare, tra gli altri, il ritiro di Edoardo “Dodò” Boggio a causa di un problema tecnico.

SS300 | VANNUCCI TORNA ALLA VITTORIA, IERACI AD UN PASSO DAL TITOLO

Era proprio da Gara 1 della prima visita fatta dal CIV Supersport 300 al Mugello che Matteo Vannucci non saliva sul gradino più alto del podio all’italiano. Il pilota di casa, in quanto fiorentino, ha ritrovato la vittoria sulla propria Yamaha R3, la 12ª nella sua ancora giovanissima carriera. Il #91 ha dovuto vedersela, ovviamente, con la tabella tricolore Bruno Ieraci. I due, oggi testa e spalle al di sopra della concorrenza, hanno fatto il vuoto nei confronti degli avversari e giocandosi così la vittoria. Per soli 24 millesimi è l’alfiere Yamaha a spuntarla sul pilota ProDina Racing. Poco male per Ieraci, che ora ha ben 58 lunghezze di vantaggio su Oscar Nuñez Roldan. Quindi, il pilota Kawasaki dovrà avere le ruote davanti allo spagnolo in Gara 2 per aggiudicarsi il primo titolo italiano della carriera.

Dietro la sfida per l’ultimo posto disponibile sul podio è stata piuttosto accesa, come testimoniano i distacchi. Mattia Martella conquista il secondo podio del suo 2023, beffando di soli 13 millesimi Martín Facundo Mora Allis ed il runner up di classifica Oscar Nuñez Roldan. Emanuele Cazzaniga, reduce dalla prima vittoria di carriera a Misano, è 6°. Michel Agazzi, Marco Pelusi, Jason Roberto Sarchi e Simone Graziano chiudono la top 10.

Dal Mugello – Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | MUGELLO 2, SUPERSPORT GARA 1: OTTAVIANI RIPORTA MV AGUSTA ALLA VITTORIA