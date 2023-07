In completo controllo Simone Corsi in Gara 2 del CIV Supersport 600 Next Gen. Il leader del campionato, dopo la prima vittoria nella Racing Night nella giornata di ieri, ha subito replicato. Il pilota di AltoGo Racing esce quindi dal Misano World Circuit con un vantaggio in classifica di 38 punti.

CORSI FENOMENALE, MANTOVANI CI SPERA MA È 2°

Simone Corsi ha fatto letteralmente quello che ha voluto in Gara 2 del CIV Supersport 600. Il pilota romano si è imposto fin dalle prime battute, controllando il ritmo e lasciando sfogare Andrea Mantovani (2° al traguardo, ndr) e Luca Ottaviani (3° al traguardo, ndr). I due piloti di Ducati e MV Agusta si sono scambiati più volte il ruolo di antagonista nei confronti di Corsi. Purtroppo, Ottaviani si è staccato dalla coppia di testa proprio negli ultimi giri, ovvero quando Corsi ha aumentato il ritmo ed ha stroncato le speranze di Mantovani.

Ai piedi del podio Emanuele Pusceddu, che nella parte centrale della corsa ha fatto parte dell’allora quartetto di testa. Il pilota Yamaha purtroppo non ha retto il cambio di ritmo da parte dei primi, dovendosi così accontentare di una quarta posizione solitaria. Massimo Roccoli, dopo il primo podio stagionale alla Racing Night, vince la volata per il 5° posto contro Filippo Fuligni. Luigi Montella, Matteo Patacca, Alessandro Sciantella e la Kawasaki di Stefano Valtulini chiudono la top 10.

WEEKEND DA INCUBO PER BUSSOLOTTI, OUT ANCHE MERCANDELLI

Il CIV Supersport ha perso subito un protagonista del campionato. Marco Bussolotti, che ieri è stato coinvolto in un contatto subito dopo la partenza, oggi non ha potuto nemmeno finire la corsa. Il pilota di Axon Seven Team si è ritirato al 2° giro della corsa a causa di un problema tecnico alla sua Yamaha R6. Bussolotti, arrivato alla vigilia di Gara 2 da secondo in campionato a -21, se ne va da Misano con un ritardo di 46 lunghezze in quarta posizione. Ritiro anche per Roberto Mercandelli, altro protagonista del campionato. Il pilota del Team Rosso e Nero si trovava in 5^ posizione dopo una partenza infelice. Purtroppo, anche la sua Yamaha R6 ha subito un guasto tecnico e purtroppo non ha potuto finire la corsa.

CIV | MISANO 2, SUPERSPORT 600 NG: I RISULTATI DI GARA 2

Da Misano – Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | MISANO 2, SUPERBIKE GARA 2: PIRRO GIÙ, BERNARDI VINCE ANCORA