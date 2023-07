Scricchiola eccome il trono di Michele Pirro nel CIV Superbike. In Gara 2 al Misano World Circuit vince, per la seconda volta dopo Vallelunga, Luca Bernardi. Il pilota di Nuova M2 Racing è scattato in testa e non si è più guardato indietro. Sul podio, dopo le penalità post gara, sia Luca Vitali che Lorenzo Zanetti.

VITTORIA IN SOLITARIA DI BERNARDI, BEFFA PER CAVALIERI

Luca Bernardi ha vinto una gara ben diversa rispetto a quella di Vallelunga nel mese scorso. Il pilota Aprilia ha avuto un ottimo stacco della frizione, insidiando alla “Variante del Parco” la prima posizione di Michele Pirro. Il #19 si è buttato all’interno del pilota Ducati, costringendolo ad allargare la traiettoria e perdendo diverse posizioni. Sfruttando il caos delle prime curve, Bernardi ha avuto modo di allungare grazie ad una serie di passaggi sul 1:36.5.

Solo una penalità ha impedito a Samuele Cavalieri di salire sul podio di Misano World Circuit al CIV Superbike. Il #76, dopo qualche giro passato a centro gruppo, si è appropriato della piazza d’onore ed ha provato a recuperare sul compagno di box. Cavalieri ha spinto forte, mettendosi sul ritmo di Bernardi, ma non è mai stato in grado di impensierire il sammarinese. “Cava“, nel tentativo di rimonta, è stato penalizzato con un Long Lap Penalty dalla Direzione Gara. Il pilota Aprilia ha deciso di non scontare la penalità, così gli stewards gli hanno aggiunto tre secondi al tempo totale di gara. Cavalieri, da 2ç sul traguardo, è scalato fino alla quinta posizione.

INCUBO PER PIRRO: PRIMA LUNGO, POI LA CADUTA

Dopo la vittoria nella Racing Night di ieri sera, Michele Pirro ha vissuto una vera e propria Domenica da incubo. Il pilota di Barni Spark Racing Team ha provato a resistere all’attacco di Bernardi in curva 1 dopo la partenza, ma senza successo. Il campione in carica della categoria Superbike è stato costretto a tagliare la prima variante, perdendo così molte posizioni. Il #1 è rientrato in 8^ posizione ma, contrariamente alle aspettative, non ha risalito subito la china.

Pirro ha superato qualche pilota, ma non ha dato l’impressione di avere qualcosa in più. Al 12° giro, mentre battagliava con Lorenzo Zanetti, i due sono arrivati ad un leggero contatto nella curva “Rio 2”. Zanetti, all’interno, avrebbe urtato con il piede sinistro la moto di Pirro. Il pugliese ha provato a tenere la traiettoria, ma alla fine è caduto. Fortunatamente la moto non ha riportato grossi danni, con l’atleta della Polizia di Stato che ha chiuso la prova al 10° posto.

ZANETTI: PERCORSO NETTO E TABELLA TRICOLORE VERSO MUGELLO 2

Se Bernardi e Cavalieri sono arrivati sul traguardo in solitaria, lo stesso non si può dire per il terzetto formato da Luca Vitali, Lorenzo Zanetti e Alessandro Delbianco. Proprio il pilota di Keope Motor Team ha infiammato la lotta nel gruppo di testa grazie alla sua guida al limite. All’ultimo giro, nonostante le telecamere non li abbiano inquadrati, i tre si sono dati battaglia. Alla fine a farne le spese è proprio il pilota Yamaha, che si deve accontentare del 4° posto.

Di sicuro il più felice dopo il weekend di Misano è Lorenzo Zanetti. Il pilota di Broncos Racing Team festeggia l’ottavo podio su otto gare nel 2023. Percorso netto per il classe 1987 che, complice la caduta di Pirro, si riprende la tabella tricolore. Ora Zanetti vanta 149 punti in classifica, 9 in più rispetto al compagno di marca. “Zorro” arriverà quindi al quinto appuntamento del CIV Superbike da leader di classifica. Per completare la classifica, Kevin Manfredi ha portato la sua Suzuki in 6^ posizione dopo il ritiro di ieri. Le tre Honda di Riccardo Russo, Lorenzo Gabellini e Simone Saltarelli precedono la Ducati di Pirro.

CIV | MISANO 2, SUPERBIKE: I RISULTATI DI GARA 2

Da Misano – Valentino Aggio

