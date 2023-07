Il CIV ha chiuso il quarto weekend stagionale sulla splendida cornice del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. In PreMoto3 la wild-card Edoardo Boggio ha avuto la meglio su Edoardo Liguori, mentre in Moto3 Vicente Pérez Selfa si avvicina sempre più al titolo. In Supersport 300 Emanuele Cazzaniga festeggia la prima vittoria nel Campionato Italiano Velocità.

PREMOTO3 | BOGGIO BEFFA LIGUORI, CHE È A UN PASSO DAL TITOLO

Il programma domenicale è partito con una gara intensa del CIV PreMoto3. Dopo le mille penalità che hanno influenzato il risultato di Gara 1, la seconda manche ha regalato un risultato inequivocabile. Edoardo Boggio, da wild-card, ha conquistato Gara 2 vincendo la volata ai danni del leader del campionato Edoardo Liguori. I due omonimi si sono giocati il gradino più alto del podio “grazie” a delle sfortune altrui. Infatti, Cristian Borrelli ha chiuso in 3^ posizione nonostante il Long Lap Penalty inflittogli dalla Direzione Gara. Sorte peggiore quella capitata a Leonardo Zanni, vittima di un problema tecnico e costretto al ritiro.

Dietro ai tre del podio, ben cinque piloti si sono giocati il 4° posto: la battaglia è andata a Gionata Barbagallo, che ha preceduto sul traguardo Gabriele Masarati, Valentino Sponga, Matteo Gabarrini e Lorenzo Cavalletto. Disastro per quanto riguarda il campionato di Gabriel Tesini. Il sammarinese di AC Racing è caduto a tre giri dalla fine della corsa, dovendosi così ritirare. Il #4 perde quindi ulteriori 20 punti in classifica ai danni di Liguori. Il pilota di Pasini Racing ora ha 91 lunghezze di distacco su Tesini e Barbagallo, entrambi a 85 punti.

MOTO3 | PÉREZ SELFA È IMBATTIBILE, BARTOLINI E PINI SUL PODIO

Il CIV Moto3 ormai non riserva più alcuna sorpresa, dato che Vicente Pérez Selfa ha vinto la 7^ gara stagionale, nonché la quinta consecutiva. Lo spagnolo di GP Project si avvicina sempre più al primo titolo tricolore: ora il #63 ha ben 82 punti su Leonardo Abruzzo, quindi alla prima gara del Mugello potrebbe già chiudere i giochi. Sul podio Elia Bartolini e Guido Pini si invertono rispetto a Gara 1 di ieri, con il pilota di Lucky Racing Team che si aggiudica la piazza d’onore ai danni dell’alfiere AC Racing.

Erik Michielon è l’unico pilota che tiene in alto il nome di SM POS Corse col suo 4° posto a ben 27 secondi dal vincitore Pérez Selfa. Infatti, l’altro pilota della squadra nero-verde Nicola Fabio Carraro, è caduto in curva 12 dopo solo due giri di gara. Una brutta botta per Carraro, che continua un 2023 al di sotto delle sue aspettative. Leonardo Abruzzo ha vinto la volata che ha coinvolto ben sette piloti per la quinta posizione. Cristian Lolli, Jacopo Villani, Michele Amadori, Emanuele Andreacci e Cesare Tiezzi chiudono la top 10. Tiezzi, il campione in carica del CIV Moto3, ha ricevuto una penalità all’ultimo giro, dovendo così cedere una posizione.

SS300 | PRIMA VITTORIA PER EMANUELE CAZZANIGA

Nel CIV Supersport 300 Bruno Ieraci non riesce a mantenere l’imbattibilità. Il pilota di ProDina Racing chiude la propria striscia vincente a tre successi consecutivi, cedendo lo scettro al giovane Emanuele Cazzaniga. Il pilota Racestar è uscito vincente dalla battaglia con Oscar Nuñez Roldan, Bruno Ieraci e Chris Wright. Ieraci, arrivato terzo sotto la bandiera a scacchi, ha dovuto cedere la posizione al sudafricano del team 2R Racing. È la prima vittoria per Cazzaniga, che continua un grandissimo anno di esordio nel CIV Supersport 300. Ieraci mantiene comunque 49 punti di vantaggio sullo spagnolo Nuñez Roldan, con la SS300 che si dimostra essere il campionato più aperto delle categorie di contorno al CIV. Roberto Sarchi e Giacomo Zannini si sono giocati il 5° posto, mentre ben cinque piloti si sono giocati la posizione in top 10. A spuntarla è Davide Bollani, mentre Nicola Plazzi, Taigh Hanse Van Rensburg e Facundo Martín Mora Allis chiudono i primi dieci classificati. Sara Sanchez Tamayo è 11^.

Da Misano – Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | MISANO 2, SUPERSPORT GARA 2: CORSI PIEGA UN MANTOVANI INDOMABILE