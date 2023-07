Prima dell’attesissima Racing Night del CIV al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, le classi di contorno hanno animato il Sabato pomeriggio. Nonostante delle gare per la maggior parte avvincenti, alla fine la spuntano sempre le tabelle tricolori. In ordine, Edoardo Liguori ha conquistato il quarto successo stagionale, Bruno Ieraci il quinto e Vicente Pérez Selfa il sesto sigillo del 2023.

SS300 | QUINTO SIGILLO DI BRUNO IERACI

Sfrutta al massimo l’assenza al CIV Supersport 300 di Matteo Vannucci (impegnato a Most nel WorldSSP300, ndr) Bruno Ieraci. Il pilota di ProDina Racing converte la pole position fatta registrare tra Venerdì pomeriggio e Sabato mattina nel quinto successo stagionale. L’ex pilota del mondiale di categoria allunga così in maniera inesorabile il proprio vantaggio in campionato. Il #8 ha vinto il duello a tre durato per tutta la durata della gara con Oscar Nuñez Roldan ed Emanuele Cazzaniga, giunti entrambi sul podio. Ora Ieraci vanta una leadership di 56 lunghezze sullo spagnolo Nuñez Roldan.

Dietro di loro c’è il vuoto, o meglio, gli inseguitori giungono sulla linea del traguardo con ben 15 secondi di ritardo dal terzetto di testa. A vincere una confusa volata per la quarta posizione è il sudafricano Chris Wright, con tutta la top 10 racchiusa in poco più do in secondo. Roberto Jason Sarchi precede l’argentino Facundo Martín Mora Allis, mentre le due quote femminili del CIV SS300 Sara Sanchez Tamayo e Beatriz Neila Santos chiudono rispettivamente in 7^ e 8^ piazza. Una prova eccellente da parte delle due ragazze di 511 Racing Team, che sembravano addirittura poter emergere come vincitrici della bagarre di centro gruppo. Taigh Jansen Van Rensburg e Giacomo Zannini chiudono i primi dieci posti.

PREMOTO3 | QUARTO SUCCESSO STAGIONALE PER LIGUORI

Una gara quantomeno imprevedibile quella di CIV PreMoto3 a Misano, che ha visto trionfare Edoardo Liguori per la quarta volta nel 2023. Un trionfo inaspettato per la tabella tricolore, frutto di molteplici penalità inflitte dalla Direzione Gara sia durante che dopo la gara. Liguori è stato l’unico del gruppo di sei piloti che si sono giocati la vittoria in grado di rimanere all’interno dei limiti della pista. Sul podio, nonostante le penalizzazioni, sia la wild-card Edoardo Boggio che Leonardo Zanni, al primo podio stagionale dopo gli infortuni che non gli hanno permesso di correre finora. Entrambi i piloti hanno oltrepassato i track limits nell’ultimo giro di corsa, dovendo così cedere una posizione.

Sorte simile a Liguori quella di Pierfrancesco Venturini, l’unico pilota del secondo terzetto a non ricevere una penalità. Il pilota di AC Racing Team ha preceduto Cristian Borrelli e Gabriel Tesini. Altri due piloti di AC, Valentino Sponga e Gabriele Masarati, chiudono in 7^ e 8^ posizione ma distanti ben 10 secondi dal vincitore. I due piloti di Team Pasini Racing Gionata Barbagallo e Matteo Gabarrini chiudono i dieci. Passando velocemente alla classifica di campionato, Liguori ha consolidato la leadership. Complice la brutta gara di Tesini, ora il pilota di Pasini Racing è a 71 punti di vantaggio sul sammarinese.

MOTO3 | PÉREZ SELFA È IMBATTIBILE, PINI 2°

È quasi un percorso netto per Vicente Pérez Selfa nel CIV Moto3. Nemmeno una partenza deficitaria ha impedito allo spagnolo di conquistare con margine la sesta vittoria di un 2023 dominante. Oltre otto secondi dietro al #63 la wild-card Guido Pini si aggiudica la volata con Elia Bartolini. Dopo ben 23″ arriva il terzetto formato dal campione in carica Cesare Tiezzi, Erik Michielon (SM POS Corse) e Leonardo Abruzzo (AC Racing Team). Il #25, attualmente 2° in campionato, con questa prestazione non eccellente scivola a -68 nei confronti di Pérez Selfa.

In settima posizione termina la corsa Nicola Fabio Carraro: l’ex pilota del mondiale Moto3 è stato protagonista di una scivolata al “Carro“, oltre ad aver scontato un Long Lap Penalty. Gara incolore anche per un altro protagonista della classifica generale: Cristian Lolli è giunto solo 8° davanti a Alessio Mattei e Daniel Da Lio. Nonostante l’asso di Cecchini Racing Team abbia mantenuto la terza posizione in campionato, ora i punti di ritardo nei confronti del capoclassifica sono 79, esattamente la metà rispetto a quelli messi a segno da Pérez Selfa.

Valentino Aggio

