Un CIV Supersport 600 Next Gen ancora una volta nel segno delle wild-card. In Gara 1 ad Imola è Yari Montella a vincere la seconda gara stagionale sul subentrato Andrea Mantovani. Terza posizione in bilico fino all’ultima curva per Simone Corsi, che vince il primo titolo tricolore della sua carriera.

MONTELLA E MANTOVANI SU UN ALTRO PIANETA

Così come successo nella tappa inaugurale di Misano 1, il CIV Supersport 600 Next Gen è stato invaso da piloti di calibro mondiale. Yari Montella apre il weekend imolese con una vittoria perentoria, dominando dalla prima all’ultima curva dopo aver superato Andrea Mantovani in partenza. Proprio “Manto“, tornato in sella alla Ducati di Mesaroli Racing per l’occasione, ha conquistato la seconda posizione. Una bella dimostrazione per l’ex pilota WorldSSP, che conferma la propria competitività con la 955cc di Borgo Panigale. Al terzultimo giro il ferrarese ha rischiato di cadere alla “Variante Bassa“, perdendo l’anteriore tra la penultima e l’ultima curva. In quel frangente Montella ha preso quel vantaggio che gli ha permesso di vincere la gara.

SIMONE CORSI 3° E CAMPIONE ITALIANO

Una terza posizione più che dolce per Simone Corsi: il pilota romano, con il 9° podio stagionale, conquista con una gara d’anticipo il titolo tricolore del CIV Supersport 600 Next Gen. Il pilota del team AltoGo Racing riesce per la prima volta nella sua ventennale carriera a diventare campione tricolore. Sono 193 i punti conquistati dal pilota delle Fiamme Oro nel corso del 2023, ben 50 in più rispetto al rivale Emanuele Pusceddu. Oggi il pilota J Angel non è stato competitivo come negli scorsi cinque appuntamenti stagionali, chiudendo la gara in un’anonima 7ª posizione.

MASSIMO ROCCOLI SFIORA IL PODIO, SORPRESE GIOMBINI E SCIARRETTA

È andato vicinissimo al podio nel CIV Supersport 600 Next Gen Massimo Roccoli. L’esperto pilota Yamaha ha condotto una gara intelligente, trovandosi vicinissimo al 3° posto sotto la bandiera a scacchi. Una piccola incertezza di Corsi in uscita dalla “Variante Bassa” ha fatto sì che il pilota Promodriver uscisse meglio dall’ultima chicane, arrivando a soli 70 millesimi dalla terza posizione. Filippo Fuligni e Matteo Patacca concludono rispettivamente al 5° e 6° posto.

Una buona gara, tutto sommato, anche per il rientrante Davide Stirpe: l’ex pilota di Mesaroli Racing (sostituito da Mantovani, nde) ha trovato una sella in extremis sulla Ducati di ZPM Motorsport Racing. L’ex campione della categoria ha concluso in 8ª posizione. Sorprendono sia Andrea Giombini (Broncos Racing Team) che Alessandro Sciarretta (ZPM Motorsport Racing), entrambi all’interno dei primi dieci posti. Da segnalare la caduta di Luca Ottaviani: il doppio vincitore del Mugello 2 è scivolato in “Variante Bassa” mentre si trovava in 3ª posizione.

