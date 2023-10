La finalissima del CIV Superbike a Imola è stata probabilmente una delle più attese degli ultimi anni. Che dire, i piloti hanno deciso di chiudere la stagione 2023 letteralmente col botto. Lorenzo Zanetti centra in pieno Michele Pirro ma è campione, terzo successo per Luca Bernardi.

CONTATTO PIRRO-ZANETTI: ENTRAMBI OUT, “ZORRO” CAMPIONE

I due contendenti alla corona del CIV Superbike hanno terminato anzitempo la propria corsa. Una staccata folle di Lorenzo Zanetti alla “Variante Bassa” ha fatto sì che centrasse anche l’incolpevole Michele Pirro, il quale si trovava in testa al momento. “Zorro” stava cercando di passare Alessandro Delbianco per la 2ª posizione momentanea. Arrivati entrambi lunghi, è il pilota Broncos a stendere l’incolpevole Pirro. Un errore madornale da parte di un pilota esperto come Zanetti, ma rimane comunque un errore. Dopo la caduta Zanetti è stato costretto al ritiro dalla corsa, mentre Pirro è riuscito a rimettersi in sella e concludere al 11° posto. Vista la caduta, Zanetti si aggiudica il titolo con 4 punti di vantaggio nei confronti di Pirro.

PRIMA VITTORIA CON YAMAHA (A TEMPO SCADUTO) PER DELBIANCO

La lotta per la vittoria in Gara 2 del CIV Superbike, dopo la caduta che ha coinvolto entrambi i contendenti al titolo, è diventata quasi ininfluente. Sono rimasti Alessandro Delbianco e Luca Bernardi a giocarsi il successo di manche: una battaglia che è andata avanti fino all’ultimo giro (e anche oltre, nde). A tagliare il traguardo per primo è proprio il pilota Aprilia, capace di incrociare all’attacco dell’avversario alla “Rivazza 1“. Il giallo arriva dopo la bandiera a scacchi: Bernardi è stato penalizzato per aver infranto i limiti della pista all’ultimo giro dopo la “Variante Villeneuve“. La vittoria passa così a Delbianco, al primo successo con Yamaha ad un anno esatto dall’ultimo successo a Imola con Aprilia.

TAMBURINI COMPLETA IL PODIO, 4° VITALI

In Gara 2 del CIV Superbike si è consumata un’altra battaglia a due, stavolta per il podio. A spuntarla, dopo la brutta caduta di ieri, è Roberto Tamburini. Il pilota del Keope Motor Team si porta a casa il secondo podio nella sua breve avventura nel titolo italiano. L’alfiere Yamaha ha vinto la sfida con la Honda di Luca Vitali, che completa la stagione al 5° posto in campionato. Simone Saltarelli, Lorenzo Gabellini e Riccardo Russo seguono, mentre sono più lontani Daniele Zinni (8°), Alberto Butti (9°) e Gianluca Sconza (10°).

CIV | IMOLA, SUPERBIKE: I RISULTATI DI GARA 2

Da Imola – Valentino Aggio

