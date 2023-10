Gara 1 del CIV Superbike è stata una gioia per gli occhi: una gara ricca di colpi di scena e battaglie che gli appassionati si ricorderanno per ancora molti anni. A vincere in un finale al cardiopalma è Lorenzo Zanetti, che si presenta dunque alla decisiva Gara 2 con i favori del pronostico. Errore che ha quasi dell’incredibile quello di Michele Pirro, che cade all’ultimo giro.

DUELLO RUSTICANO TRA ZANETTI E PIRRO: CHE FINALE!

Il tracciato di Imola regala sempre delle grandi emozioni al CIV Superbike e Gara 1 non è stata un’eccezione. La finalissima sul Santerno ha rispettato tutte le aspettative, con i due contendenti al titolo Lorenzo Zanetti e Michele Pirro che si sono sfidati in pista a suon di sorpassi. I due si sono superati almeno una decina di volte nel corso dei 13 giri di corsa, arrivando in due occasioni molto vicini al contatto. Il primo episodio è del 6° giro, quando Zanetti è entrato in maniera piuttosto aggressiva su Pirro alla “Piratella“. Al 9° passaggio di gara il pilota del Barni Spark Racing Team a restituire il favore al compagno di marca alla “Variante Villeneuve”. Zanetti è stato bravo a mantenere la testa fino all’ultimo giro, chiudendo ogni porta possibile al proprio avversario.

ERRORE INCREDIBILE PER PIRRO: ZANETTI VINCE ED È A +8!

È proprio l’ultimo giro che decide Gara 1 del CIV Superbike. Michele Pirro, il quale aveva perso del terreno nei confronti di Lorenzo Zanetti a causa della bagarre per il podio. Il nove volte campione ha recuperato nell’arco di pochi giri il distacco nei confronti del #87, arrivandogli attaccato al 13° e decisivo giro. Zanetti è stato bravo a chiudere tutti i punti di sorpasso al rivale, allungando le staccate il più possibile. Alla “Variante Bassa” Zanetti è arrivato decisamente lungo dopo aver frenato piuttosto tardi. Pirro ha seguito ciò che ha fatto il rivale, cercando però la corda della curva. Il pilota Ducati ha pinzato troppo la leva del freno, perdendo l’anteriore in entrata. La V4R ha attraversato la chicane nella caduta, attraversando così la pista. Il pilota pugliese è poi corso verso la moto, incurante degli altri piloti in pista e rischiando di essere investito. A vincere quindi la seconda gara stagionale è “Zorro“, il quale si presenta sulla griglia di Gara 2 con 8 lunghezze sul rivale diretto.

DELBIANCO E CAVALIERI A PODIO, CHE SFORTUNA PER BERNARDI

Vista la caduta di Pirro, sale sul podio il poleman di questa mattina Alessandro Delbianco. Il pilota del Keope Motor Team ha mantenuto la vetta della corsa in partenza, rimanendo al comando del CIV Superbike nelle prime fasi. Il fantino Yamaha si è poi visto superare dai due contendenti al titolo, lottando come un leone e rimanendo insieme alla coppia di testa in virtù dei molti sorpassi. Questa lotta ha permesso anche il rientro di Luca Bernardi nella lotta per la vittoria. Il #19 e il #52 si sono poi staccati dalla coppia di testa, rimanendo a combattere per l’ultimo gradino del podio.

Delbianco è riuscito a mantenere la terza posizione, bravo poi ad evitare la moto caduta di Pirro all’ultima curva. Questa cosa, purtroppo, non è successa a Bernardi. Il pilota Nuova M2 Racing non ha potuto evitare la Panigale #1 al centro della pista, andando largo e quindi nel ghiaione. Ne ha approfittato il compagno di Bernardi, Samuele Cavalieri: l’Aprilia ha avuto i riflessi pronti nell’evitare Pirro, il quale ha attraversato la pista per recuperare la moto senza guardare. “Cava” è quindi 3° dietro a Delbianco e davanti a Bernardi, mentre Pirro ha concluso 8°.

LUCA VITALI È 5°, A TERRA ROBERTO TAMBURINI

Dietro i primi quattro è quasi un’altra categoria, nella quale Luca Vitali primeggia. Il pilota Honda porta la sua CBR al traguardo in 5ª posizione al CIV Superbike nella terra di nessuno. Il #70 ha chiuso a 11″ dal vincitore, ma sono anche 11 i secondi di vantaggio su Kevin Manfredi, 6° classificato. Lorenzo Gabellini ha preceduto Michele Pirro sul traguardo, il quale ha guadagnato una posizione dopo la bandiera a scacchi. Infatti, Pirro ha approfittato della penalità inflitta a Lorenzo Saltarelli (Track Limits all’ultimo giro, nde). Alberto Butti chiude la top 10. A terra uno dei protagonisti dello scorso round al Mugello: Roberto Tamburini. Anche il pilota Yamaha è caduto al 3° giro alla “Variante Bassa“.

CIV | IMOLA, SUPERBIKE: I RISULTATI DI GARA 1

Da Imola – Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | IMOLA: PIRRO-ZANETTI PER IL TITOLO SUPERBIKE, MA NON SOLO