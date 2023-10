Il CIV è giunto all’ultimo appuntamento stagionale sulla suggestiva cornice di uno dei tracciati più belli del Mondo: l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Rimangono solo due titoli da assegnare nel campionato tricolore: la classe Superbike e la Supersport 600 Next Gen.

CIV SBK | PIRRO A CASA ZANETTI PER IL 10°

La lotta più attesa è senza dubbio quella nel CIV Superbike, che per il secondo anno consecutivo porta la contesa tricolore fino all’ultimo round stagionale. Sono due i piloti in lizza per il titolo: dopo la doppietta di Mugello 2, Michele Pirro arriva in Emilia-Romagna con la tabella tricolore. Sono 9 le lunghezze di vantaggio nei confronti di Lorenzo Zanetti. È un duello interno in casa Ducati, dunque, per il titolo più importante del CIV.

Chiaramente il favorito sul tracciato imolese per la vittoria nel CIV Superbike è senza dubbio Lorenzo Zanetti. Nelle ultime due stagioni, il pilota Broncos Racing Team ha vinto due delle quattro manche disputate all’Enzo e Dino Ferrari. Nel 2022 in particolare il #87 si è dimostrato praticamente infallibile a Imola, vincendo in maniera dominante Gara 2. Michele Pirro, al contrario, non ama particolarmente il palcoscenico di questo weekend. Nelle ultime annate, il #1 ha vinto solamente Gara 1 nel 2021. Dodici mesi fa Pirro è caduto in Gara 1, rialzandosi e chiudendo 11°. In Gara 2, per vincere il 9° titolo tricolore, Pirro ha concluso al 5° posto.

VELOCITÀ CONTRO COSTANZA

Da una parte il pilota simbolo del Campionato Italiano Velocità, capace di vincere sette delle dieci manche disputate finora in stagione. Michele Pirro è quello di sempre: un pilota dalla competitività, spesso, inarrivabile per i propri avversari. È vero anche che, nell’ultimo biennio, il livello della classe regina al CIV si è alzato notevolmente. Questo, insieme agli errori di Pirro sia nel 2022 che nel 2023 (Gara 2 a Vallelunga e a Misano 2, nde) hanno portato la lotta fino alla decisiva Imola. Dall’altra parte Lorenzo Zanetti ha finalmente dimostrato di poter essere competitivo nell’arco di un’intera stagione. Nonostante una vittoria in stagione (Gara 1 di Misano 1, nde), Zanetti vanta una striscia attiva di ben 10 podi consecutivi in stagione.

LE DICHIARAZIONI DOPO IL WEEKEND DI MUGELLO 2

Michele Pirro ha previsto così quella che sarà la lotta ad Imola dopo la vittoria di Gara 2 al Mugello: “Dopo questa bella doppietta al Mugello, il titolo si deciderà a Imola. Abbiamo dimostrato che, con le condizioni giuste, siamo i migliori. Purtroppo, non sempre i piloti più veloci sono coloro che vincono i campionati. Dobbiamo rimanere concentrati: sappiamo bene quanto Zanetti sia forte a Imola“.

Così Lorenzo Zanetti dopo il 3° posto in Gara 2 al Mugello: “Questo weekend è stato piuttosto strano: non ero veloce quanto volevo. Sono arrivato a 10 podi di fila: non sono il più veloce, ma la mia costanza mi permette di essere in lotta per il titolo. Sono fiducioso per Imola dopo il grande weekend dello scorso anno“.

OUTSIDER DI LUSSO LUCA BERNARDI

Spesso si è parlato del duopolio al CIV Superbike tra Michele Pirro e Lorenzo Zanetti, ma ci si dimentica che c’è un terzo pilota matematicamente in lotta per il titolo. Si tratta di Luca Bernardi: il sammarinese, campione Supersport 600 nel 2020, vanta ben due vittorie in stagione. Nonostante qualche round al di sotto delle aspettative, il pilota Nuova M2 Racing potrebbe comunque dire la sua al Santerno. Aprilia si è già dimostrata essere piuttosto veloce a Imola, vista la vittoria di Alessandro Delbianco in Gara 1 lo scorso anno. Bernardi al momento si trova a -47 nei confronti di Pirro: è praticamente impossibile che il #19 esca dal weekend da vincitore del CIV Superbike, ma senz’altro Bernardi non ha nulla da perdere a Imola.

CIV SBK MA NON SOLO: A IMOLA SI DECIDE ANCHE LA SUPERSPORT

I riflettori sono tutti, giustamente, puntati sulla lotta tra Zanetti e Pirro per il titolo del CIV Superbike. Imola sarà il teatro anche del CIV Supersport 600 Next Gen: certo, la sfida non è accesa come nella 1000cc, ma finché non c’è la certezza matematica è ancora tutto da decidere. Simone Corsi arriva ad Imola con tutti i favori del pronostico: il pilota di AltoGo Racing ha ben 43 lunghezze di vantaggio in campionato. Lo sfidante, in questa occasione, sarà Emanuele Pusceddu. Il pilota del team J Angel è ancora matematicamente in lotta per la vittoria del titolo, anche se i punti di stanza sono molti. Come Zanetti, anche Corsi ha avuto una costanza di rendimento incredibile: se si esclude Mugello 1, il pilota romano è sempre salito sul podio (vincendo due gare, nde). Pusceddu, dal canto suo, ha conquistato il primo successo al CIV in Gara 1 a Vallelunga.

Da Imola – Valentino Aggio

