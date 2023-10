Cala il tramonto sul tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola, così come sulla stagione 2023 del CIV. Una caotica giornata in pista ha visto riconfermarsi Vicente Pérez Selfa (Moto3) e Gabriel Tesini (PreMoto3) come vincitori, mentre una battaglia all’ultima curva ha visto un sorprendente Oscar Nuñez Roldan uscire vincitore dalla Supersport 300.

PREMOTO3 | TESINI BISSA IL SUCCESSO DI GARA 1

Gabriel Tesini, vincitore per la prima al CIV PreMoto3 in Gara 1 a Imola, ci mette un solo giorno a ripetersi. Il pilota di AC Racing Team ha vinto il testa a testa dell’ultimo giro contro Cristian Borrelli. Il secondo podio del weekend per il pilota BucciMoto gli garantisce il 3° posto in classifica dietro a Tesini stesso. A farne le spese in classifica è Pierfrancesco Venturini, 3° classificato in Gara 2 dopo aver vinto il duello con Valentino Casalboni (4°). Completa la top 5 Gionata Barbagallo, che perde così il 3° posto in campionato per soli tre punti. In sesta posizione dopo la penalità per Track Limits all’ultimo giro Gabriele Masarati. Valentino Sponga (7°), Mattia Romito (8°), Vittorio Volpato (9°) e Martin Alberto Galiuto (10°) chiudono la top 10.

MOTO3 | 9ª VITTORIA CONSECUTIVA PER L’INSAZIABILE PÉREZ

Si chiude una stagione a senso unico anche per quanto riguarda il CIV Moto3. Il 2023 non poteva che chiudersi così come era iniziato: ha vinto Vicente Pérez Selfa, il quale chiude una stagione senza precedenti. Lo spagnolo ha conquistato la 11ª vittoria stagionale sulle 12 gare disponibili, nonché la 9ª consecutiva. Dopo qualche giro nel gruppo, Pérez ha salutato gli avversari con la facilità disarmante alla quale ci ha abituato. Leonardo Abruzzo ha vinto il duello per la seconda posizione. Cristian Lolli è l’ennesimo pilota penalizzato dai Track Limits: il #29 ha perso il podio ai danni di Erik Michielon all’ultimo giro. A oltre 20″ Jacopo Villani (5°), Emanuele Andrenacci (6°) e Michele Amadori (7°). Caduto al primo giro del CIV Moto3Elia Bartolini.

SS300 | TRA IERACI E VANNUCCI LA SPUNTA NUÑEZ ROLDAN

Il CIV Supersport 300 chiude con una gara molto godibile la stagione 2023 del campionato italiano. Fin dalle primissime battute si sono distinti quattro piloti, che sono poi fuggiti ed hanno combattuto per la vittoria fino all’ultima staccata. Matteo Vannucci e Bruno Ieraci sono sembrati i favoriti per la vittoria, scambiandosi la testa della corsa più volte nell’arco dei dieci giri. Il pilota Kawasaki ha tentato, come in Gara 1, l’attacco nei confronti del rivale fiorentino alla “Variante Bassa“. L’epilogo è stato ben diverso rispetto a 24 ore prima: Ieraci è arrivato lungo, costringendo anche Vannucci largo. Entrambi i favoriti hanno tagliato l’ultima chicane della pista, lasciando così strada libera a Oscar Nuñez Roldan e Mattia Martella, rispettivamente 1° e 2° nell’ultima gara stagionale. Con la vittoria ottenuta, Nuñez mantiene saldamente la 2ª posizione in classifica ai danni di Vannucci.

A concludere il podio, in pista, è Bruno Ieraci: il pilota Kawasaki ha tagliato completamente l’ultima chicane della pista, mentre Matteo Vannucci solo in maniera marginale. Nel post gara è stata inflitta a Ieraci una penalità di 5″, mentre al pilota Yamaha solamente 2″. Il podio è quindi andato al pilota AG Motorsport. Taigh Janse Van Rensburg è 5° davanti a Emanuele Cazzaniga e Michel Agazzi.

Da Imola – Valentino Aggio

