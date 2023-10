Si conclude la prima giornata di gare al CIV sulla splendida cornice dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Nelle classi di contorno, le quali sorti sono già state decise in occasione del secondo weekend al Mugello, ci sono state alcune sorprese. Si sono confermati sia Vicente Pérez Selfa (Moto3) che Bruno Ieraci (SS300). In PreMoto3 arriva la prima affermazione all’italiano di Gabriel Tesini.

MOTO3 | IL TITOLO NON BASTA A PÉREZ SELFA: 11ª VITTORIA DEL 2023

Non è bastato il titolo CIV Moto3 vinto durante Gara 1 del Mugello 2 a Vicente Pérez Selfa. Lo spagnolo ha ancora fame e si prende anche Gara 1 di Imola a modo suo, ovvero in maniera dominante. Il copione è lo stesso di ogni gara della categoria in questa stagione: Pérez parte, distrugge la concorrenza nel giro di pochi passaggi e vince in solitaria. In seconda posizione c’è Elia Bartolini, giunto ormai ad una delle ultime avventure con la Moto3 prima del passaggio nelle derivate di serie.

Cristian Lolli vince il confronto con Leonardo Abruzzo: un podio che vale oro per il pilota Cecchini Racing Team, dato che sopravanza proprio l’avversario di AC Racing Team in classifica per il 2° posto nel CIV Moto3. Lolli ora ha 134 punti, dietro Abruzzo a 132 ma occhio a Bartolini, attualmente a quota 128. Jacopo Villani e Emanuele Andrenacci chiudono entro i 30″, poi in 7ª posizione c’è Erik Michielon. Il pilota POS Corse è rimasto in lotta per il podio con Lolli e Abruzzo nella prima parte di gara, salvo poi cadere alla “Rivazza” e gettare ogni speranza di giungere in top 3. Kgopotso Mononyane (8°), Gianmaria Ibidi (9°), Daniele Galloni (10°) e Nicholas Bevilacqua (11°) chiudono la lista dei piloti al traguardo.

PREMOTO3 | PRIMA VITTORIA AL CIV PER GABRIEL TESINI

Senza la presenza di Edoardo Liguori (impegnato nella European Talent Cup ad Aragón, nde), già vincitore del CIV PreMoto3 al Mugello 2, Gabriel Tesini è finalmente riuscito a mettersi in tasca la prima vittoria nel campionato italiano. Il pilota di AC Racing Team ha spezzato la resistenza di un sorprendente Matteo Gabarrini, 2° e al miglior risultato di carriera. Il pilota di Team Pasini Racing (figlio di Cristian Gabarrini, capotecnico di Francesco Bagnaia in MotoGP, nde) ha dovuto difendersi dagli attacchi di Cristian Borrelli per il podio.

Gionata Barbagallo ha svolto un ottimo lavoro nel difendere la 4ª posizione dagli attacchi di Vittorio Volpato (5°), Pierfrancesco Venturini (6°) e Valentino Sponga (7°). Ad ogni modo, Barbagallo ha perso punti importanti in ottica 2° posto in campionato nei confronti di Tesini: ora il #69 è a -18 da Tesini. Gabriele Masarati, Mattia Romito e Alberto Martin Galiuto chiudono la top 10.

SS300 | IERACI INSAZIABILE: SORPASSO DA PANICO SU VANNUCCI

Un CIV Supersport 300 appassionante chiude la prima giornata di gare all’Enzo e Dino Ferrari di Imola. Bruno Ieraci conquista il 6° successo stagionale al termine di una lotta a tre serratissima per la vittoria. Il pilota di ProDina Racing, fresco di titolo tricolore, ha attaccato alla “Variante Bassa” un superlativo Matteo Vannucci per la vittoria. Il pilota Kawasaki è andato a botta sicura, tentando l’attacco sul rivale fiorentino solo all’ultima chicane dopo aver passato Mattia Martella alla “Tosa“. Martella conquista il 3° podio stagionale al termine di una corsa che lo ha visto addirittura cominciare l’ultimo giro in testa.

Emanuele Cazzaniga chiude in quarta posizione vincendo la volata con Oscar Nuñez Roldan (5°), Taigh Janse Van Rensburg (6°) e Giacomo Zannini. Ora la situazione in campionato si complica per Nuñez Roldan: il pilota spagnolo ha solo 12 lunghezze di vantaggio su Vannucci, a caccia del 2° posto nella classifica assoluta. Mattia Sorrenti, Michel Agazzi e Chris Wright chiudono la top 10.

Da Imola – Valentino Aggio

