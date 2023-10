Giunti al sesto e conclusivo atto della stagione CIV 2023, gli organizzatori hanno già gli occhi puntati sulla prossima annata. In occasione del weekend a Imola, tramite una conferenza stampa, è stato annunciato che Dunlop sarà title sponsor del campionato, oltre ad avere il monopolio delle gomme in tutte le classi.

IL CIV GUARDA AL FUTURO

È iniziata proprio con la frase “il CIV guarda al futuro” la conferenza stampa che lega CIV e Dunlop a doppio filo fino al termine della stagione 2026. Il fornitore inglese sarà fornitore unico di tutte le classi del campionato, cercando così di espandersi in uno dei campionati nazionali di riferimento a livello europeo. Al momento, il CIV si affida a Dunlop per le classi Superbike, Moto3 e PreMoto3. Dal 2024 si aggiungeranno anche Supersport 600 Next Gen e Supersport 300. La Federazione fa sapere che il logo stesso del campionato verrà cambiato e svelato nei prossimi giorni.

PARLA COPIOLI: “VOGLIAMO FAR CRESCERE QUESTO CAMPIONATO”

Giovanni Copioli, presidente Federmoto, si è espresso così in conferenza stampa: “Questo annuncio è veramente importante per la Federazione. CIV e Dunlop uniscono le forze nell’ottica di far crescere di più il campionato italiano, che sta dando parecchie soddisfazioni negli ultimi anni grazie ad eventi come la Racing Night. Cerchiamo, giorno dopo giorno, di dare linfa vitale a questa competizione”.

Il presidente è stato poi incalzato da Roberto Finetti, Motorcycle Manager Dunlop Italia: “Questo è uno step molto importante per Dunlop. Il motorsport fa parte del nostro DNA, quindi essere in un campionato nazionale di riferimento come il CIV è un onore. Nel passato abbiamo lavorato molto sulle classi cadette, ma negli ultimi anni abbiamo sviluppato gomme sia per Superbike che per Supersport. Dunlop è in un momento di crescita: sarà uno sforzo di presenza, di staff e logistico dato che avremo tute le classi del campionato”.

ADDIO NATIONAL TROPHY?

L’annuncio di stretta collaborazione tra CIV e Dunlop avrà, molto probabilmente, delle conseguenze nell’attuale formula del campionato. Questa decisione potrebbe, difatti, allontanare sia il National Trophy 1000 che il National Trophy 600. Le due competizioni organizzate da Moto Club Spoleto, da anni concomitanti col CIV, potrebbero sparire dai weekend del massimo campionato tricolore. Per il 2023 la classe 1000 ha trovato in Pirelli un nuovo monomarca, che ha trovato il consenso di quasi la totalità dei piloti. Questo potrebbe rappresentare un problema insormontabile per le due parti.

Da Imola – Valentino Aggio

