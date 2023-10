Una gara ricca di episodi ed emozioni ha incoronato i piloti della BMW del team Ceccato Racing vincitori del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Bruno Spengler e Jens Klingmann sono campioni nonostante la vittoria odierna di Liberati e Michelotto e la situazione di pari punti in classifica. A fare da discriminante, un quarto posto conquistato dalla vettura bavarese in Gara-2 a Misano.

Liberati vince sotto Safety Car, Klingmann lo segue

Alla fine della gara odierna, terminata in regime di neutralizzazione a causa dei problemi alla Huracàn di Deledda ferma alla Rivazza, a risultare vincitori sono stati i ragazzi del VSR Racing. Una gara bellissima quella di Liberati e Michelotto, che partendo dalla 15° posizione, hanno dovuto mettere in campo una rimonta importante già dai primi giri.

Un’impresa non certo facile, viste anche le due Safety Car mandate in pista nei primi cinque giri, ma comunque riuscita alla perfezione. Non è bastato, però, per togliere il titolo agli uomini del Ceccato Racing, con Bruno Spengler e Jens Klingmann bravi a districarsi tra le Lambo intorno a loro senza farsi prendere dal panico e terminando in seconda posizione.

Un risultato finale certamente meritato per Ceccato, con i due piloti che hanno fatto del loro meglio su una pista non certo amica della BMW M4 GT3. Durante la gara di oggi, poi, hanno dovuto da soli fare fronte al gioco di squadra messo in atto giustamente da Cazzaniga, team mate degli sfidanti in VSR. Vanno fatti i complimenti al tedesco e al canadese, bravi durante tutta la stagione a portare il team Ceccato Racing sempre a lottare per le prime posizioni.

White e D’Auria terzi, Gvazava e Denes campioni in Pro-Am

In terza posizione, sul gradino più basso del podio, ha chiusa la Ferrari 488 del team AF Corse, che però non ha mai avuto il ritmo degli uomini di Ceccato e VSR davanti. Dietro Stuart White e Jean-Luc D’auria, ha chiuso la terza Huracàn verde di Cazzaniga e Petrov, oggi sacrificata per agevolare i team mates.

Per quanto riguarda la categoria Pro-Am, a vincere il titolo è la Huracàn del team Imperiale con Denes e Gvazava, che però oggi hanno dovuto inchinarsi alla vettura gemella dell’Iron Lynx con Cressoni e Schiavoni sugli scudi, scattati addirittura dalla pole position assoluta.

Andando a vedere la Am, invece, Ciglia e Fascicolo hanno portato a casa la gara di oggi e il titolo italiano nello Sprint. In seconda posizione, la Honda NSX del team Nova Race con Luca Magnoni e Andrea Bodellini.

Stadsbader festeggia in GT Cup

La classifica finale della GT Cup ha incoronato il belga Gilles Stadbader, che oggi ha chiuso in seconda posizione in coppia con il napoletano Randazzo. Vittoria di tappa, per così dire, che ha arriso a Daniel Vebster e Luca Segù, secondi per poco nella generale.

Nella categoria Am della Cup, invece, a trionfare è stato Vincenzo Scarpetta, che ha così fatto l’en-plein dopo il titolo Endurance.

Si è così chiusa un’altra stagione del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Complimenti agli uomini di Ceccato Racing, a Roberto Ravaglia, Jens Klingmann e Bruno Spengler per un titolo certamente meritato; bravi anche i contender di VSR Racing, in lotta fino all’ultima curva.

L’appuntamento, ora, è per il weekend del 4-5 maggio a Misano, dove si aprirà la stagione 2024 degli Aci Racing Weekend.

Nicola Saglia