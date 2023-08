Chevy e Alfa Romeo festeggiano a Road America nell’IMSA Michelin Pilot Challenge, protagonista della 26ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Non sono mancate le emozioni in quel di Elkhart Lake al termine di un ricco fine settimana d’azione che ha visto in scena anche il SuperGT e la NASCAR Xfinity Series, rispettivamente presenti al Fuji ed in Michigan.

IMSA Michelin Pilot Challenge, Road America: Chevy vince nel post gara la ‘lotta del carburante’

Frank DePew/Robin Liddell (Rebel Rock Racing #71 Camaro) hanno vinto il round di Road America dell’IMSA Michelin Pilot Challenge, una prova oltremodo interessante che si è decisa negli ultimi giri con una sosta extra da parte di tutti i protagonisti.

La riconoscibile Chevy Camaro #71 si è imposta solamente nel post gara dopo una squalifica per una capacità superiore al regolamento all’interno del serbatoio della Mercedes AMG GT4 #57 del Winward Racing affidata a Bryce Ward/Daniel Morad.

La vettura tedesca aveva beffato tutti nei giri conclusivi quando, le BMW di testa del Turner Motorsport e molti altri protagonisti hanno dovuto inchinarsi e fermarsi in pit road per un ultimo indispensabile rabbocco di carburante. Bob Michaelian/Luca Mars (KOHR MOTORSPORTS #59 Ford) hanno concluso in seconda piazza, abili a precedere Jenson Altzman/Chad McCumbee (McCumbee McAleer Racing with AEROSPORT #13 Ford).

In TCR, invece, è arrivata la terza affermazione del 2023 da parte Roy Block/Tim Lewis (KMW Motorsports with TMR Engineering #5 Alfa Romeo). L’auto italiana ha primeggiato come l’anno scorso ad Elkhart Lake dopo un’avvincente bagarre contro Chris Miller/Mikey Taylor (Unitronic/JDC Miller MotorSports #17 Audi) e Robert Wickens/Harry Gottsacker (Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian #33 Hyundai), rispettivamente presenti in seconda e terza posizione all’arrivo. Questi ultimi sono i nuovi padroni del campionato visto il ritiro di Mark Wilkins /Mason Filippi #98 (Hyundai), out per mancanza di carburante a pochi secondi dalla fine.

Prossimo appuntamento a fine agosto al VIRginia International Raceway.

SuperGT, Fuji: Nissan più forte della pioggia

Nissan domina la scena al Fuji al termine di una prova caratterizzata dalla pioggia e da una bandiera rossa nel finale in seguito ad un principio d’incendio per la Supra #25 (GT300). Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi (Niterra MOTUL Z #3) hanno approfittato della red flag e della successiva Safety Car per impensierire i rivali che sul bagnato si sono dovuti inchinare ai rivali nei minuti conclusivi.

Nirei Fukuzumi/Hiroki Otsu (ARTA MUGEN NSX-GT #16 Honda) e Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino (STANLEY NSX-GT #100 Honda) hanno concluso nell’ordine alle spalle della prima delle Nissan, mentre Toyota ha dovuto cedere il passo dopo una solida prima parte.

Il secondo evento al Fuji del Super GT 2023 ha visto Nissan presente al vertice anche in GT300. La scelta di cambiare le gomme da bagnato prima dei rivali e montare le slick ha pagato, Ryuichiro Tomita/Keishi Ishikawa/Yusuke Shiotsu (GAINER TANAX GT-R #11 Nissan) si sono imposti con margine su Seiji Ara/Masataka Yanagida (Studie BMW M4 #7) e Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan/Seiya Jin (DOBOT Audi R8 LMS #6)

Nuova piccola pausa per il SuperGT che ritornerà in scena a Suzuka a fine agosto.

NASCAR Xfinity Series, Michigan: cinquina per John Hunter Nemechek

John Hunter Nemechek ha ottenuto la quinta affermazione della regular season nella NASCAR Xfinity Series 2023 dopo una perfetta prova in Michigan. L’americano ha potuto festeggiare con Toyota e Joe Gibbs Racing, nota realtà che ha tagliato l’ambito traguardo delle 200 affermazioni nella categoria.

Il #20 del gruppo, leader del campionato a solo cinque prove dai Playoffs, ha condotto le danze negli ultimi sei passaggi dopo una caution che ha rischiato di cambiare le carte in tavola. Secondo posto conclusivo per Josh Berry (LubeZone Chevrolet #8), abile a tenere testa nel finale al compagno di squadra Brandon Jones (Menards/Criterion Appliances Chevrolet #9).

Tra sette giorni una gara da non perdere nel road course dell’Indianapolis Motor Speedway.

John Hunter Nemechek WINS at @MISpeedway! 200 wins and counting for @JoeGibbsRacing in the @NASCAR_Xfinity series. pic.twitter.com/bGJPTwLpLi — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 5, 2023

Nella prossima puntata…

Tornerà in scena la NASCAR Truck Series che dal Lucas Oil Raceway at Indianapolis per l’inizio dei NASCAR Playoffs. Parallelamente non perdetevi anche il round in Queensland del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS e la tradizionale sfida scozzese di Knockhill del BTCC.

Luca Pellegrini