Monza incorona Bastian Buus campione della Porsche Mobil 1 Supercup, categoria protagonista assoluta nella 30ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte si concentra sulla Lombardia, protagonista nel fine settimana appena trascorso con il Gran Premio d’Italia valido per il Mondiale F1 2023. Spazio questo fine settimana anche al GT4 Europe ed alla NASCAR Xfinity Series, rispettivamente in scena tra Hockenheim e Darlington.

Bastian Buus firma per la prima volta il titolo nella Porsche Mobil 1 Supercup dopo una prova incredibile a Monza. Il danese è il nuovo re del monomarca tedesco dopo una prova oltremodo interessante vinta dal britannico Harry King (BWT Lechner Racing #3).

#PorscheMobil1Supercup – 20 years old #Porsche Junior Bastian Buus from Denmark provisionally is the 2023 @PorscheSupercup champion. Congratulations to him and team #BWT @LechnerRacing ! pic.twitter.com/blPY9oiQED

La battaglia non è mancata, i colpi di scena sono stati molteplici a partire da un contatto che ha visto Buus precipitare in classifica. Il 20enne si è ritrovato da nono ad ultimo dopo un problema all’uscita della prima variante con una vettura del Fach Auto Tech, una dinamica che ha cambiato completamente la lotta per il titolo.

Il pilota Junior di Porsche Motorsport ha permesso a Larry Ten Voorde (GP Elite #25) di sognare un clamoroso titolo, l’olandese ha iniziato ad attaccare King e la prima piazza per poter restare matematicamente in lotta per il campionato.

Il plurivincitore della serie ha tentato di beffare l’ex numero uno della Porsche Carrera Cup GB, risultato indispensabile per il successo finale. Il #25 di GP Elite non è riuscito nel proprio intento dopo un bellissimo inseguimento alla testa della corsa, mentre Bastian Buus rinunciava alla chance di prendere punti in seguito ad una sanzione di tre secondi per un contatto nel cuore del gruppo.

King ha gioito per la terza gioia del 2023, nessuno come lui, precedendo ten Voorde e Simone Iaquinta (Huber Racing #8), assoluto protagonista che dalla 10ma piazza ha saputo agguantare il podio dopo una spettacolare bagarre contro Harri Jones (BWT Lechner Racing #2). Nel frattempo, invece, Bastian Buus si laureava campione per soli tre punti, un risultato più che mai meritato al termine di una stagione bellissima

Monza e l’Italia segnano come da tradizione la conclusione della più importante categoria monomarca gestita da Porsche Motorsport. L’appuntamento è ora per il 2024 con l’augurio di avere ancora due competizioni nel nostro territorio come accaduto negli ultimi due anni tra Imola ed il tempio della velocità.

Hendrik Still/Max Kronberg (W&S Motorsport) e Alexander Hartvig/Nathan Schaap (Allied Racing) si spartiscono le vittorie ad Hockenheim nella penultima tappa del GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club. BMW si conferma al comando della Silver Cup con Michael Schrey/Gabriele Piana, mentre Audi svetta con Sainteloc Racing in PRO-Am siglando il titolo grazie a Gregory Guilvert / Christophe Hamon.

Dalla pole alla vittoria in race-1 per W&S Motorsport #30 (Porsche) grazie a Hendrik Still/Max Kronberg. Affermazione in PRO-Am e nella graduatoria assoluta da parte della realtà tedesca che ha saputo imporsi davanti a Alexander Hartvig/Nathan Schaap (Allied Racing #22 Porsche) e Simon Tirman/Paul Cauhaupe (Autosport GP LS Group Performance #110 Alpine).

La prova è stata sospesa a 4 minuti dalla fine con una bandiera rossa dopo un incidente nel terzo settore della pista. Una Safety Car, invece, ha caratterizzato gli ultimi giri dopo un contatto in curva 10 tra l’Audi #3 del Team Speedcar e la Chevy #17 del V8 Racing.

🏁🏁 End of Race 1

And here is the incident causing that early end in the latter stages.

All drivers OK, but that would simply not have been cleared in those remaining 4 minutes.

Full race report to follow. #gt4 #gt4europe pic.twitter.com/3ejKSBBjUu

— GT4 European Series (@gt4series) September 2, 2023