Tre vittorie nel BSB a Snetterton 2023 per Tommy Bridewell, che con la Ducati BeerMonster allunga in campionato. Brooks, Haslam, Irwin e O’Halloran si spartiscono il resto dei podi

GARA-1: CHE SORPASSO BRIDEWELL

La prima delle tre gare del BSB a Snetterton 2023 non era certo partita alla grande, per Tommy Bridewell. Al termine del primo giro il pilota BeerMonster Ducati veleggiava fuori dalla top5, dovendo andare a ricucire sul podio a suon di contatti e sorpassi. Snetterton non è certo famoso per la sua “facilità”, eppure Tommy ha concluso una rimonta arrivando in testa con una tenacia tipica dell’ex Oxford Products, ma in questo caso elevata all’ennesima potenza. Ne sa qualcosa Glenn Irwin, che fino all’ultima curva ha provato a contenere il compagno di squadra incappando però in un errore che gli è costato l’intero podio. A trarne vantaggio sono stati Josh Brookes e Jason O’Halloran, che ha soffiato di pochi millesimi il podio al secondo ducatista. Molto male Kyle Ryde, da cui si attendeva il recupero sulle Ducati e che invece è terminato in 13° piazza.

GARA-2: BRIDEWELL INARRESTABILE

Gara-2 è con tutta probabilità risultata meno complessa da vincere per Tommy. C’è da segnalare l’esposizione della bandiera rossa poco prima di metà gara per la rottura del propulsore della BMW di Danny Buchan, che oltre a scivolare ha coinvolto anche l’incolpevole Peter Hickman. Alla ripartenza, ci sono voluti tre giri per Bridewell per impossessarsi della prima posizione di Gara-2 del BSB 2023 a Snetterton, andando poi a mantenere un distacco di un secondo abbondante dagli inseguitori. Sua quindi la seconda vittoria della tappa, a cui si accodano le BMW di Josh Brookes e Leon Haslam. Maggiore il distacco da Glenn Irwin, che insieme a Jason O’Halloran chiude la top5.

GARA-3: WEEKEND PERFETTO BY TOMMY BRIDEWELL

Di tutte le gare del weekend di Snetterton 2023 del BSB, la terza per Bridewell è stata quella vinta con minor distacco. Questa volta Glenn Irwin non si è lasciato ingannare dal compagno di squadra e, seppur senza vincere, non lo ha mai mollato. Solo 32 millesimi hanno diviso le due Panigale V4 BeerMonster al traguardo, un vero e proprio capello di differenza. Leon Haslam si è dovuto accontentare di godersi lo spettacolo da poco meno di mezzo secondo di distacco, senza lasciarsi troppo distrarre da un Ryan Vickers che era a sua volta ad un passo dal podio. Top5 per Christian Iddon, ancora male Kyle Ryde che ora subisce 46 punti da Bridewell, in testa con 217 punti contro i 192 del compagno Irwin. Prossimo appuntamento Brands Hatch il 23 luglio.

