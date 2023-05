Tre gare piene di suspance, quelle del BSB 2023 ad Oulton Park, con Brookes, Bridewell e Glenn Irwin a dividersi le vittorie delle tre gare. Weekend difficile per O’Halloran con due cadute, Kyle Ryde salva il fine settimana con un terzo posto

GARA-1: ERRORE O’HALLORAN, BROOKES CON BANDIERA ROSSA

Stagione in salita per Jason O’Halloran, che si è reso protagonista di una caduta proprio allo start di Gara-1 del BSB a Oulton Park. La quarta posizione che occupava al momento della caduta è rimasta vacante ed ha lasciato a Josh Brookes, Leon Haslam e Glenn Irwin dello spazio sugli inseguitori. L’unico a riuscire nell’impresa di chiudere il gap sul podio è stato Peter Hickman, partito ottavo e più veloce del trio di testa per tutta la gara. Purtroppo il tempo non è bastato al missile dell’Isola di Man perchè al penultimo giro la direzione gara ha deciso di esporre bandiera rossa vista la pioggia sopraggiunta. Vince quindi Brookes davanti a Haslam e Glenn Irwin, senza però i colpi finali della battaglia.

GARA-2: HICKMAN A TERRA, VINCE BRIDEWELL

Come per O’Halloran in Gara-1, Gara-2 ha visto la caduta di Peter Hickman poco dopo la sua conquista della prima posizione dopo il via. Se non bastasse come dramma iniziale, O’Halloran porta a casa un secondo 0 nel weekend nella curva successiva, dopo un contatto con Josh Owens. A prendere il comando delle azioni ci ha pensato Tommy Bridewell, Inseguito da Kyle Ryde, Andrew Irwin e Leon Haslam. Se in una prima parte della gara sembrava proprio il più giovane degli Irwin ad avere il passo migliore, dal giro di boa è stato Glenn a recuperare sulla leadership. Dall’attacco di Glenn si è salvato solo Bridewell, che aveva messo in cascina sufficiente distacco da non essere impensierito dal compagno di squadra, conquistando la vittoria. Terza piazza per Leon Haslam, difesa con unghie e denti fino alla linea del traguardo da Andrew Irwin. Chiude la Top5 Kyle Ryde su OMG Yamaha, sesto il vincitore di Gara-1 del BSB SBK ad Oulton Park Brookes, seguito da Iddon e Jackson.

GARA-3: GLENN IRWIN CHIUDE IL WEEKEND

Incredibile start di Andrew Irwin, che ha conquistato il comando della gara partendo dalla seconda fila con la Honda. Dell’inseguimento si è occupato il fratello Glenn, tallonato a sua volta da Josh Brookes e Leon Haslam. Più difficile il lavoro di Kyle Ryde, con una Yamaha che non è sembrata all’altezza delle concorrenti in questo weekend del BSB ad Oulton Park. Lo testimoniano anche i sorpassi di Brookes e Hickman, che con le BMW sembrano avere un certo vantaggio sulle altre case (ad esclusione di Ducati). Gara-3 del BSB ad Oulton Park è stata la più equilibrata delle tre, con i primi 8 in poco più di due secondi. Glenn Irwin e Leon Haslam hanno avuto bisogno di 10 giri per iniziare a fare la differenza, portandosi al comando con distacco. Unico a fare la differenza è stato Tommy Bridewell, che si è unito a loro poco dopo, spingendo poi Haslam all’attacco di Irwin. La sorpresa degli ultimi giri è stato Kyle Ryde, risalito dal gruppo che inseguiva fino a sopravanzare Bridewell per la terza piazza. Purtroppo non c’è stato tempo sufficiente per Ryde di trovare una tattica vincente su Haslam, che mantiene la seconda posizione davanti la Yamaha e dietro a Glenn Irwin. Si va verso Donington Park (21 maggio) proprio con il maggiore degli Irwin al comando con 4 punti di vantaggio su Brookes e Bridewell, a pari merito in classifica.

Alex Dibisceglia

Leggi anche: RED BULL ROOKIES CUP | JEREZ: PIQUERAS VINCE GARA-1, A QUILES GARA-2