Nonostante la tragica scomparsa di Paul Bird, anche ad Oulton Park le Ducati del PBM BeerMonster dominano integralmente il BSB 2023. Due gare per Glenn Irwin, che raggiunge Tommy Bridewell in classifica

GARA-1: REGALO DI BRIDEWELL A IRWIN

La solita mischia del BSB 2023 si è riproposta ovviamente anche ad Oulton Park, anche se soprattutto nel finale le due Ducati PBM BeerMonster hanno fatto una bella differenza. Il fautore della vittoria di Glenn Irwin è però Tommy Bridewell: il suo errore ha infatti regalato il primo trofeo del weekend al compagno di squadra. In particolare Bridewell è finito lungo all’ultimo giro alla Hislop Chicane, negandosi anche il podio che ha consegnato nelle mani di Lee Jackson e Leon Haslam. Quarta piazza per la seconda Panigale V4R, inseguita sul traguardo a distanza dalla BMW di Josh Brookes. Solo sesto Kyle Ryde, che perde ulteriori punti dalla vetta.

GARA-2: RETROCESSIONE PER BRIDEWELL

Gara-2 è stata ancora più impietosa per Bridewell, che conclude solamente sesto. In particolare gli è stata inflitta una punizione per un’irregolarità in regime di Safety Car che, nel combattutissimo BSB, vuol dire perdere almeno 5 posizioni. Così è stato, e Tommy ha solo potuto guardare il compagno di squadra vincere anche Gara-2 con due secondi di distacco su Lee Jackson e Kyle Ryde. Finalmente un altro podio per la Yamaha che ha fatto da padrona ad inizio stagione, ma ancora decisamente distante da un Glenn Irwin lanciato verso il titolo. Chiudono la top5 Leon Haslam e Josh Brookes, con “Pocket Rocket” che può pensare di puntare alla terza piazza nazionale.

GARA-3: FINALMENTE TOMMY

L’ultima gara del BSB 2023 ad Oulton Park è finalmente andata a colui che sportivamente parlando è stato il migliore del weekend. Gli errori sono parte integrante della carriera di Bridewell, ma in questo caso il prezzo è stato alto. Nonostante la vittoria in Gara-3 infatti, l’ex capoclassifica perde la prima posizione per mezzo punto sul compagno di squadra, secondo in questa occasione. Terza piazza per Lee Jackson, completano la top5 Leon Haslam e Josh Brookes. Prossimo appuntamento il 29 settembre a Donington Park, per il penultimo round del 2023.

Alex Dibisceglia

