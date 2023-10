Incredibile errore dei ducatisti del PBM che si eliminano nel BSB a Donington Park 2023, lasciando a Ryde, O’Halloran e Vickers le vittorie. Difficile il recupero definitivo sulla coppia Irwin-Bridewell, ma gli animi nel box Ducati sono bollenti

GARA-1: VICKERS SUL BAGNATO

Mentre eravamo tutti ad attendere il duello Bridewell-Irwin, la pioggia è arrivata a scombussolare la prima gara del BSB 2023 a Donington Park. Con una gara ridotta a 10 giri e un warm up più sostanzioso per abituarsi alla pista, i piloti si sono ritrovati con il dramma di scegliere le gomme giuste. Non hanno pagato le intermedie del duo PBM, con la coppia costretta a cambiare gomme e ripartire dal fondo dello schieramento dopo il primo giro di gara. Al contrario Ryan Vickers ha optato per le gomme wet, andando a vincere la gara con più di 3 secondi di distacco su Leon Haslam e più di 5 su Luke Mossey, che finalmente ritrova il podio. In top5 anche Jack Kennedy e Lee Jackson, bella prestazione per Franco Bourne che chiude sesto.

GARA-2: CAOS DUCATI, RYDE NE APPROFITTA

Gara-2 del BSB 2023 a Donington Park è stata sicuramente la più emblematica del weekend. Con un tentativo di sorpasso impossibile al tornantino infatti, Tommy Bridewell ha centrato il compagno di squadra Glenn Irwin, regalando ad entrambi uno 0 pesante in classifica. Gli animi si sono chiaramente scaldati subito, con Irwin decisamente poco contento dell’atteggiamento del compagno, e l’atmosfera al box non è mai stata tanto tesa. Ne hanno approfittato Ryde e Haslam, andati via con un minimo di margine su Iddon e con l’alfiere OMG Racing Yamaha che la spunta su “Pocket Rocket” di soli due decimi. Lee Jackson e Jason O’Halloran completano la top5, a Bridewell il fast lap della gara prima del crash.

GARA-3: IRWIN OUT E VITTORIA O’HALLORAN

Ancora bizze del tempo a Donington Park, con la terza gara del BSB 2023 a regalare ulteriori colpi di scena. Glenn Irwin abbandona il tracciato con 0 punti, afflitto da un problema tecnico proprio allo start della gara. Stessa sorte per Leon Haslam, che era in lizza per la vittoria e che invece ha dovuto concludere anticipatamente la sua corsa. In questo caos l’unica certezza è stata quella di Jason O’Halloran, che con quasi sette secondi di vantaggio su Iddon ha conquistato l’ultima vittoria disponibile del weekend. Terza piazza per Josh Brookes, seguito da Nesbitt e Jack Kennedy. Bridewell riesce a limitare i danni terminando nono e riprendendo la leadership del campionato con 7,5 punti su Glenn Irwin. La lotta per il titolo viene quindi portata a Brands Hatch, il 14 e 15 ottobre.

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | GP GIAPPONE: BAGNAIA-MARTIN, SI ACCENDE LA VOLATA PER IL TITOLO