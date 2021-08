Ritorno alla vittoria dopo 4 anni di attesa per Peter Hickman nel BSB a Cadwell Park 2021, sue gara1 e gara2. O’Halloran conquista gara3 e vola in classifica, ora a +119 su Christian Iddon. A Tommy Bridewell tutte le terze posizioni.

GARA1: IL RITORNO DI HICKMAN

Torna alla vittoria Peter Hickman, dopo quattro anni di digiuno nel BSB, e fa sua gara1 dell’appuntamento 2021 di Cadwell Park beffando proprio il capoclassifica Jason O’Halloran. Tutto il weekend è stato un duetto Yamaha – BMW, con la sola Ducati di Tommy Bridewell a cercare di intromettersi dal duo (senza riuscirci). Importante il quarto posto di Glenn Irwin, in recupero sulla sesta piazza in campionato di Danny Buchan grazie ad una Honda che inizia a far vedere del potenziale.

GARA2: DOPPIETTA BMW, ANCORA HICKMAN

Molto più combattuta è stata gara2, il cui finale si è concluso con i primi tre a meno di un secondo di distacco. Vince ancora Peter Hickman, forte anche del risultato nella prima gara, beffando Jason O’Halloran di appena 0.155 sul traguardo. La gara ha visto Hicky inseguire O’Halloran per la prima parte della contesa, rompendo gli indugi poco prima del decimo giro e cercando una fuga non riuscita. Ma la difesa del pilota BMW è stata sufficiente per vincere la seconda delle tre competizioni del weekend. Ancora terzo Bridewell, questa volta molto più vicino al duo di testa, quarta posizione per Lee Jackson davanti a Brookes e Glenn Irwin.

GARA3: LA RIVINCITA DI O’HALLORAN



Solamente due decimi di secondo hanno diviso Peter Hickman dal “triplete” a Cadwell Park 2021 nella terza gara del BSB. Questa volta O’Halloran ha trovato il sorpasso sul pilota del team FHO Racing BMW grazie ad un errore di Hicky, commesso all’ultimo giro. Per O’Halloran è l’ennesima vittoria stagionale e un pozzetto importante di punti sugli inseguitori, ben 119 su Iddon e Mackenzie, ora parimerito. Triplo zero per il secondo pilota del MCAms Yamaha, con problemi alla mano che lo hanno costretto allo stop forzato in questa tappa. Prossimo appuntamento a Snetterton il 5 settembre.

Alex Dibisceglia