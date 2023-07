Ryan Vickers conquista la sua prima vittoria nel BSB a Brands Hatch 2023, andando ad interrompere (per poco) il dominio di Tommy Bridewell. L’alfiere BeerMonster Ducati conquista gara-2 e gara-3, allungando sempre di più in classifica

GARA-1: PIOGGIA E BANDIERA ROSSA, VINCE VICKERS

La prima volta non si scorda mai, e sicuramente Ryan Vickers non dimenticherà la sua prima vittoria nel BSB, a Brands Hatch 2023. Una vittoria che apre un weekend che gli regalerà un altro podio, ma soprattutto una gara-1 difficile per le condizioni. La gara infatti è stata ridotta a soli sette giri (assegnando metà punteggio), complice non solo il diluvio ma la rottura del propulsore della M1000RR di Leon Haslam alla Surtees, che ha impensierito la direzione gara. Decisione quindi ricaduta sulla sospensione della corsa, con vittoria assegnata (al passaggio sul traguardo) a Ryan Vickers, che è fortunatamente riuscito a passare per primo con 152 millesimi sulla Honda privatissima di Danny Kent. Terzo posto per Iddon davanti a Kennedy e O’Halloran.

GARA-2: IL RITORNO DI BRIDEWELL

Situazione decisamente migliore la domenica, dove Brands Hatch ha riempito per il BSB 2023 tutti gli spalti. Al ritorno del bel tempo è susseguito il ritorno di Tommy Bridewell alla vittoria, che in questa stagione del British Superbike sembra veramente essere illuminato. Sicuramente anche la Ducati ci sta mettendo del suo, considerando anche il secondo posto di Christian Iddon in questa gara-2. Bisogna però dare ancor più risalto al secondo podio consecutivo di Danny Kent, con la CBR1000-RRR del suo stesso team che nuovamente raggiunge il podio. Per Danny non è stata certo una passeggiata, visti i distacchi da Glenn Irwin (6 centesimi) e da Ryan Vickers (3 decimi), quindi tanto di cappello al campione Moto3 2015.

GARA-3: DUELLO BRIDEWELL-IRWIN

La terza gara del BSB 2023 a Brands Hatch è stata invece un copione che abbiamo già visto quest’anno. In particolare il duello in testa tra Tommy Bridewell e Glenn Irwin è ormai un must del British Superbike, ed i sali-scendi di Brands non hanno deluso. Solo 133 millesimi sono valsi la vittoria a Bridewell sul più anziano dei fratelli Irwin, con Tommy che ora ha 25.5 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Ryan Vickers ha provato fino alla fine a rovinare la festa nel team BeerMonster Ducati, dovendo però alla fine accontentarsi della terza posizione finale. Chiudono la top5 Iddon e Kent, altro 0 pesantissimo per Ryde che si è dovuto ritirare per la rottura della leva del cambio. Prossimo appuntamento a Thruxton il 13 di agosto.

Alex Dibisceglia

