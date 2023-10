Road Atlanta consegna a BMW ed a Vincent Barletta/Robby Foley il titolo 2023 nell’IMSA Michelin Pilot Challenge, campionato americano protagonista della 36ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Turner Motorsport vince nella top class, mentre in TCR la festa è per Harry Gottsacker/Robert Wickens, protagonisti con Hyundai che si conferma nuovamente sul tetto della serie.

Spazio questo week-end anche alla NASCAR Xfinity Series da Las Vegas ed al Super GT, campionato che ha visto disputarsi in quel di Autopolis il penultimo appuntamento della propria stagione in attesa dell’epilogo di Motegi.

IMSA Michelin Pilot Challenge: BMW respinge Chevy e vince

Vincent Barletta/Robby Foley hanno vinto nel post gara una finale incredibile in quel di Road Atlanta. La coppia di BMW ha primeggiato grazie a due penalità inflitte dopo la bandiera a scacchi, Turner Motorsport ha saputo imporsi nonostante l’11mo posto conclusivo.

Onore anche al canadese Robert Wickens, portacolori di Hyundai che torna a vincere un titolo dopo il terribile incidente del 2018 avvenuto in IndyCar a Pocono. Il 34enne firma il successo finale in compagnia di Harry Gottsacker nonostante l’assenza di affermazioni durante l’intera stagione.

IMSA MPC GS, McLaren a segno in Georgia con la nuova Artura GT4

La McLaren ha colto con la nuova Artura GT4 il trionfo in Georgia nella finale dell’IMSA MPC. Jesse Lazare/Alex Filsinger (Motorsports In Action #69) hanno trasformato la pole-position in una bellissima vittoria imponendosi davanti a Adam Adelson /Elliott Skeer (NOLASPORT Porsche #47) e Eric Filgueiras /Stevan McAleer (RS1 Porsche #28).

L’attenzione di tutti è stata rivolta anche e soprattutto per la bagarre verso il titolo GS (GT4) tra Turner Motorsport BMW #96, Rebel Rock Racing Chevy #71 e Murillo Racing Mercedes #72. Quest’ultima auto, terza provvisoriamente nella graduatoria alla vigilia del championship decider, è stata recuperata dai rivali nella seconda parte d’evento, caratterizzata dall’arrivo della pioggia.

Kenny Murillo e Christian Szymczak hanno perso progressivamente posizioni, mentre la Camaro #71 risaliva la china con Frank DePew/Robin Liddell. Quest’ultimo è stato come sempre il protagonista assoluto, lo scozzese ha saputo annullare il ritardo sui rivali fino a portarsi provvisoriamente davanti in campionato con un solido piazzamento in Top5.

Discorso differente per Vincent Barletta/Robby Foley, precipitati in classifica dopo l’ultima delle quattro Safety Car che hanno neutralizzato la corsa di 120 minuti. La riconoscibile BMW M4 GT4 ha iniziato una pazzesca rimonta che è terminata con il 13mo posto virtuale, insufficiente per mettere le mani sul titolo.

La musica è cambiata nel post gara di una sfida che è terminata in regime di caution dopo un incidente in curva 7. La direzione gara ha infatti modificato l’esito provvisorio della competizione in seguito una penalità per Hattori Motorsports Toyota #60 e Ave Motorsports Toyota #14 per aver superato delle auto in regime di bandiera gialla. Le due Supra hanno permesso alla BMW #96 di ereditare l’11ma piazza e di conseguenza il titolo.

How about that, @Turnermotrsport! #IMSA Michelin Pilot Challenge GS champions with @FoleyRacingRFR and Vincent Barletta 👏 pic.twitter.com/ji5Os6wY02 — Michelin Racing USA (@MichelinRaceUSA) October 13, 2023

IMSA MPC TCR, Wickens vince con Hyundai e Gottsacker

Mason Filippi/Mark Wilkins (Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian Hyundai #98) vincono a Road Atlanta, ma non riescono a beffare i compagni di box Harry Gottsacker/Robert Wickens. Il texano ed il canadese trionfano dopo una stagione tiratissima per quanto riguarda la classe TCR, i migliori nonostante l’assenza di vittorie da Daytona al fine settimana della Petit Le Mans.

Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian festeggia con un pilota che ha saputo lottare per tornare al volante dopo un violento incidente in quel di Pocono. Robert Wickens, canadese nativo di Guelph, ha vinto una prima storica battaglia dopo un lunghissimo cammino di riabilitazione.

Menzione d’onore al termine della stagione per Chris Miller/Mikey Taylor (Unitronic/JDC Miller MotorSports Audi #17), coppia che dopo la pole-position ha dovuto archiviare ogni sogno di gloria dopo green flag iniziale per un problema tecnico.

Con il week-end della Motul Petit Le Mans si conclude una nuova stagione per quanto riguarda l’IMSA Michelin Pilot Challenge, campionato che tronerà protagonista l’anno prossimo a gennaio con il tradizionale opening round in concomitanza con la Rolex 24 at Daytona.

Super GT, Autopolis: Supra contro tutti

Sho Tsuboi/Ritomo Miyata (au TOM’S GR Supra #36) vincono e passano in vetta al campionato dopo l’appuntamento di Autopolis del Super GT. La coppia svetta in rimonta nel finale, perfetti ad approfittare delle gomme più fresche rispetto alla concorrenza.

Nirei Fukuzumi/Hiroki Otsu (ARTA MUGEN NSX-GT #16) e Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi (Niterra MOTUL Z #3) completano nell’ordine il penultimo evento del 2023 davanti a ZENT CERUMO GR Supra #38, MARELLI IMPUL Z #1 e Astemo NSX-GT #17.

Tanta lotta anche in GT300 con Hiroki Yoshida/Kohta Kawaai nuovamente a segno. Il binomio di SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT #52, presente in pista con Seita Nonaka per il round nella Prefettura di Ōita, hanno ottenuto il secondo successo consecutivo davanti a Yuui Tsutsumi/Hibiki Taira/Hiroki Katoh (muta Racing GR86 GT #2) ed a Koki Saga/Kazuto Kotaka/Yuki Nemoto (apr LC500h GT #31). Delusione, invece, per UPGARAGE NSX GT3 #18, 17mi all’arrivo e nuovamente fuori dai punti dopo quanto accaduto a Sugo.

Nel primo week-end di novembre la finalissima di Motegi, round decisivo per l’assegnazione del titolo.

NASCAR Xfinity Series, Las Vegas: finalmente Herbst

Dopo 139 tentativi arriva il primo successo nella NASCAR Xfinity Series per Riley Herbst. Monster Energy Ford #98 domina la scena in quel di Las Vegas, l’americano vince meritatamente nello Stato del Nevada davanti a John Hunter Nemechek (Pye Barker Fire & Safety Toyota #20) e Cole Custer (Haas Automation Ford #00).

Tutto resta immutato per quanto riguarda la bagarre verso il Championship 4. La vittoria del #98 dello schieramento ha infatti sottratto agli otto piloti presenti nei NASCAR Playoffs la chance di accedere direttamente alla finalissima di Phoenix. Tutto rimandato a settimana prossima quando si correrà ed Homestead-Miami, impegno che precederà l’Elimination Race di Martinsville.

He will always remember his first. 🏁🏆 📸: Patrick Vallely pic.twitter.com/zZzOTyfnNx — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) October 14, 2023

Nella prossima puntata…

Oltre al doubleheader dell’European Le Mans Series a Portimao non perdetevi la finale della Michelin Le Mans Cup. Il prossimo sarà un fine settimana di verdetti con il DTM ad Hockenheim ed anche l’International GT Open che tornerà da Barcellona per il proprio championship decider.

Appuntamento anche dall’America con la NASCAR Xfinity e Truck Series dal già citato impianto di Miami, mentre da Donington Park ci sarà da divertirsi con l’epilogo dell’Intelligent Money British GT Championship.

Luca Pellegrini