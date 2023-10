Michael Schrey e Gabriele Piana vincono con BMW a Barcellona il titolo nel GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club, protagonista assoluto della 34ma puntata di ‘A Ruota Libera’. La battaglia non è mancata nella pista catalana in un fine settimana che ha visto in scena anche la NASCAR Truck Series all’interno della magica location di Talladega.

GT4 Europe, Barcellona: BMW svetta con Piana/Schrey

Da leader del campionato a campioni in Silver Cup dopo una stagione semplicemente da incorniciare. Michael Schrey e Gabriele Piana amministrano il vantaggio accumulato durante la stagione e trionfano abbattendo la concorrenza nelle ultime due prove del GT4 European Series.

GT4 Europe, Barcellona race-1: McLaren domina dalla pole

Josh Rattican/Tom Emson hanno messo tutti in riga nella race-1 controllando la scena dalla pole-position. Una Safety Car nel finale ha concretizzato il risultato incoronando per la prima volta in stagione la McLaren #77 del Elite Motorsport with Entire Race Engineering.

Secondo posto per Benjamin Lariche/Robert Consani (Team Speedcar Audi #3), un risultato fondamentale al fine di mantenere viva la bagarre contro la Michael Schrey/Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW #2) per la conquista del titolo Silver.

Il team Speedcar ha avuto la meglio su Antoine Leclerc/Jean-Bernard Bouvet (Code Racing Development Alpine #36), terzi overall e primi nella specifica PRO Am Cup. Da rimarcare l’ottava piazza della già citata BMW M4 GT4 #2, abile a risalire lo schieramento dopo una qualifica lontano dai migliori.

GT4 Europe Barcellona race-2: BMW vince il titolo e la gara

L’ultima prova ha visto davanti a tutti solamente il binomio composto da Michael Schrey/Gabriele Piana. Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW #2 ha gestito la pole-position ed ha salutato sin da subito il gruppo imponendosi davanti a Jack Mitchell/Alex Denning (Elite Motorsport with Entire Race Engineering McLaren #78) e Jamie Day/Ruben del Sarte (Mirage Racing Aston Martin #5).

Niente da fare per l’Audi #3 di Speedcar che ha tentato in tutti i modi di rovinare la festa alla coppia italo-tedesca. I francesi si sono dovuti arrendere alla BMW M4 GT4 #2, vettura che obiettivamente ha meritato il titolo dopo una stagione senza errori.

Menzione d’onore al termine del week-end in Catalogna per Gregory Guilvert/Christophe Hamon (Sainteloc Racing Audi #42), dominatori in PRO AM e campioni eletti già prima dell’ultima trasferta in Spagna.

La stagione del GT4 è ufficialmente conclusa, ma ricordiamo che vi sarà una nuova manifestazione a fine ottobre che metterà un punto al 2023. Stiamo parlando della 6h di Roma, per la prima volta nella storia indetta da SRO e riservata esclusivamente alle GT4.

NASCAR Truck Series, Talladega: Rhodes prova a passare in finale, ma viene beffato da Moffitt

Ben Rhodes sfiora un pass per la finale della NASCAR Truck Series a Talladega, ma deve arrendersi a Brett Moffitt. Il #34 del Front Row Motorsports (Fr8Auctions Ford), assente dalla contesa per il titolo, domina l’overtime precedendo all’arrivo l’ex campione della categoria che fino all’ultimo ha tentato di strappare un biglietto per il ‘Championship 4’ di Phoenix.

Due red flag hanno caratterizzato il finale ed hanno protratto la manifestazione all’overtime. Moffitt ha avuto la meglio su Rhodes, secondo davanti a Dean Thompson (CST Industrial Toyota #5), Chandler Smith (Rackley Roofing Chevrolet #25) e Corey Heim (Safelite Toyota #11).

Quest’ultimo è attualmente l’unico certo di contendersi il titolo nel deserto di Phoenix. Gli altri dovranno attendere un mesetto per l’imperdibile Elimination Race di Homestad-Miami, cruciale per scoprire chi si contenderà la corona nella NASCAR Truck Series.

Watch Brett Moffitt work his way to the front on the final lap to WIN at Talladega. Repost to congratulate the No. 34 team! That was awesome. https://t.co/DDUwO8Xoye pic.twitter.com/PH8R6kTdzT — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) September 30, 2023

Nella prossima puntata…

Storico appuntamento tra meno di sette giorni con la 60ma edizione della Bathurst 1000, evento principale del Supercars Championship. Spazio anche all’epilogo di Brands Hatch del BTCC ed alla prima ‘Elimination Race’ della NASCAR Xfinity Series all’interno del Roval di Charlotte.

Luca Pellegrini

Foto. GT4 Europe