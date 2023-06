La spettacolare location di Watkins Glen è meritatamente la protagonista della 20ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte. La nota pista americana ha regalato emozioni accogliendo la 6h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e IMSA Michelin Pilot Challenge.

IMSA Michelin Pilot Challenge, Glen: BMW e Turner Motorsport

BMW e Turner Motorsport festeggiano a Watkins Glen nell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Vincent Barletta/Robby Foley #96 precedono i compagni di box Robert Megennis/Cameron Lawrence #95, mentre l’Alfa Romeo Giulietta #5 di KMW Motorsports with TMR Engineering trionfa in TCR con Roy Block/Tim Lewis.

Le BMW M4 GT4 hanno dominato la scena nel finale di una prova che è stata ritardata di oltre sessanta minuti in seguito ad un violento temporale che ha sospeso ogni attività in pista. Dei fulmini presenti nell’area hanno costretto gli organizzatori a modificare il programma e ritardare la disputa della Sahlen’s 120 at The Glen.

Sono state molteplici le bandiere gialle ed i colpi di scena di una prova che si è decisa nei minuti finali. BMW e Turner Motorsport ha strappato alla Mercedes #72 di Murillo Racing la testa della competizione nell’ora conclusiva, Foley e Lawrence hanno concluso nell’ordine sotto la bandiera a scacchi.

Seconda gioia del 2023 per la squadra di Will Turner, presente sul podio davanti all’Aston Martin #64 di Ted Giovanis/Owen Trinkler (Team TGM). Concludono nell’ordine la Vantage GT4 #88 di Archangel Motorsports e la già citata AMG GT4 di Murillo Racing #72.

TCR, Alfa Romeo ancora al vertice

Bis anche per Alfa Romeo che dopo Sebring si conferma nel Glen con Roy Block/Tim Lewis. KMW Motorsports with TMR Engineering #5 trionfano dopo aver disputato una seconda perfetta parte di prova, meritatamente a segno davanti a Chris Miller/Mikey Taylor (Unitronic/JDC Miller MotorSports #17/Audi) ed a Tyler Maxson/Bryan Ortiz (van der Steur Racing #91/Hyundai).

Delusione, invece, per il Bryan Herta Autosport. La nota realtà legata a Hyundai non ha infatti concluso l’evento con nessuna delle proprie Hyundai Elantra N TCR, una vera e propria disfatta per il team che prima del round di sabato si trovava saldamente in vetta al campionato.

Tra due settimane la tappa dell’IMSA Michelin Pilot Challenge a Mosport, unica trasferta non statunitense della categoria in contemporanea come sempre con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

NASCAR Xfinity Series, Nashville: AJ Allmendinger trionfa in rimonta

AJ Allmendinger rimonta e vince a Nashville nella NASCAR Xfinity Series dopo un testacoda nei primi passaggi della Stage 2. Il #10 di Kaulig Racing ottiene la 17ma affermazione in carriera dominando la scena in occasione del secondo overtime della ‘Tennessee Lottery 250’.

Il californiano, regolarmente iscritto alla NASCAR Cup Series, ha tagliato il traguardo davanti a Riley Herbst (Monster Energy Ford #98) ed a Sam Mayer (Huck’s Market Chevrolet #1). Completano la Top5 la Chevy #21 di Austin Hill e la Camaro #8 di Josh Berry, recentemente annunciato come il sostituto di Kevin Harvick in Cup Series a bordo della Ford #4 di Stewart-Haas Racing.

Delusione, invece, per Ty Gibbs, #19 di Toyota che dopo aver imposto un ritmo impressionante nella Stage 1 ha dovuto arrendersi nel secondo segmento dopo un testacoda durante uno dei tanti restart che hanno caratterizzato la gara di sabato sera.

Appuntamento ora settimana prossima con l’imperdibile evento a Chicago, prima storia manifestazione della NASCAR Xfinity e successivamente Cup Series all’interno di un tracciato non permanente (cittadino).

NASCAR Truck Series, Nashville: Hocevar svetta nel finale

Carson Hocevar ha firmato il successo a Nashville nella NASCAR Truck Series. Il #42 di Chevrolet (Worldwide Express) ha primeggiato per la seconda volta in stagione ed in carriera, la prima nel particolare impianto che sorge nello Stato del Tennessee.

Retweet to congratulate Carson Hocevar on his NASCAR Truck Series win at Nashville Superspeedway! #NASCARonFS1 https://t.co/S88e28kDOJ pic.twitter.com/SxlOpS6MF2 — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) June 24, 2023

Tutto si è deciso nel finale, gli ultimi passaggi hanno visto una bella bagarre per la vittoria. Hocevar ha saputo primeggiare su Zane Smith (Speedco/Fleetguard Ford #38), abile ad aver la meglio sulla linea del traguardo su Nick Sanchez (Gainbridge Chevrolet #2).

Una settimana di pausa per la NASCAR Truck Series che tornerà in scena da Mid-Ohio nel week-end del 9 luglio per l’O’Reilly Auto Parts 150.

Nella prossima puntata…

L’attenzione principale sarà a Spa-Francorchamps con la 24h del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Il GT4 Europe sarà regolarmente in scena con la manifestazione belga, mentre oltre alla NASCAR è da segnalare la sfida della Porsche Mobil 1 Supercup in quel di Spielberg.

Luca Pellegrini