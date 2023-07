BMW e Toyota si spartiscono le vittorie a Spa-Francorchamps durante il terzo atto del GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club, campionato che ha supportato l’edizione 2023 della mitica 24h valida per il Fanatec GT World Challenge Powered by AWS. La 21ma puntata di ‘A Ruota Libera’ ci porterà anche in America con un nuovo interessantissimo atto della NASCAR Xfinity Series tra i muretti di Chicago ed a Spielberg con la seconda prova della Porsche Mobil 1 Supercup.

GT4 Europe, BMW e Toyota svettano, Schrey/Piana restano in testa al campionato

BMW e Toyota hanno fatto la differenza nelle Ardenne al fine di un fine settimana particolarmente interessante che in ogni caso non ha cambiato la graduatoria assoluta del campionato. Gabriele Piana/e Michael Schrey restano in vetta al campionato con la propria BMW M4 GT3 #2 del Hofor Racing by Bonk Motorsport.

Gara-1: L’ESPACE BIENVENUE sbanca a Spa

L’ESPACE BIENVENUE, squadra ospite a Spa vista la partecipazione a tempo pieno nel FFSA GT, ha dato spettacolo dominando la scena nella gara-1. Benjamin Lessennes/Ricardo van der Ende hanno recuperato posizioni nei minuti finali, l’ex campione van der Ende ha messo tutti in riga mostrando una superiorità disarmante sulla concorrenza.

La BMW M4 GT4 #117 ha preceduto Michael Schrey/Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport/BMW) e Gregory Guilvert/Christophe Hamon (Sainteloc Racing/Audi), autori della pole-position venerdì mattina davanti all’Aston Martin di JSB Competition affidata a Julien Briche/Florian Briche.

🏁🏁 Race 1 Finish Solid win for the #117 BMW, followed by championship contender #2 BMW. #42 Audi holds on to third in a battle that went all the way to the last corner! #10 Porsche takes Am#gt4 #gt4europe pic.twitter.com/zTYGzd98Q8 — GT4 European Series (@gt4series) June 30, 2023

Gara-2, Potty riporta a vincere Toyota

Sotto la pioggia, il padrone di casa Antoine Potty porta al successo Toyota (Xwift Racing Events), il belga ha festeggiato in race-2 in compagnia del fidato compagno di box Etienne Cheli. Tutto si è deciso nel finale con la Supra GT4 che ha tenuto testa a Benjamin Lariche / Robert Consani (Team Speedcar/Audi) ed a Tom Edgar / Berkay Besler (Borusan Otomotiv Motorsport/BMW).

Ottavo posto conclusivo per Michael Schrey/Gabriele Piana, out dalla Top10 la vettura #117 dell’L’ESPACE BIENVENUE che settimana prossima tornerà in scena nel campionato francese come una delle auto da battere. I protagonisti del GT4 Europe, invece, si dirigeranno a Misano, tra 15 giorni un nuovo fine settimana da non perdere.

🏁🏁 Race 2 finish The rain king…

This time on the correct tyres, the #8 Toyota takes another win after an impressive drive in the wet! #3 Audi takes second. #12 BMW in third. Pro-Am winner: #18 Aston Martin.

Am winner: #75 Porsche Full report to follow#gt4 #gt4europe pic.twitter.com/biH2z2rBFj — GT4 European Series (@gt4series) July 1, 2023

Porsche Supercup, Buus beffa ten Voorde

Prima gioia in stagione per Bastien Buus nella Porsche Mobil 1 Supercup. Vittoria più che mai meritata per il giovane alfiere di Lechner Racing, perfetto nel finale ad avere la meglio su Larry ten Voorde dopo una lunghissima bagarre per la vittoria.

Il portacolori di GP Elite ha dovuto arrendersi a due tornate dalla conclusione dopo un lunghissimo duello che è durato per oltre 10 tornate. Terza piazza finale per il tedesco Leon Koehler (Huber) davanti a Dorian Boccolacci (CLRT), leggermente più attardato il britannico Harry King (Lechner Racing), rallentato da una sanzione per un contatto.

Tra 7 giorni il round di Silverstone.

NASCAR Xfinity Series, Cole Custer ringrazia il maltempo

Terzo acuto in 16 gare per Cole Custer nella NASCAR Xfinity Series a Chicago. L’americano di casa Haas #00 festeggia tra i muretti dello Stato dell’Illinois al termine di una prova che è stata rovinata dal maltempo che nel finale ha costretto ad una conclusione anticipata dell’evento.

La direzione gara ha originariamente deciso di posticipare la conclusione della gara nella mattinata di domenica, la pioggia ha imposto la fine prematura della competizione. Custer è stato eletto ufficialmente vincitore davanti a John Hunter Nemechek (Yahoo Toyota #20) e Justin Allgaier (BRANDT Chevrolet #7).

Nella prossima puntata…

Oltre al FIA World Endurance Championship, presente a Monza per una nuova competizione da non perdere, ci sarà da divertirsi con una nuova sfida dell’IMSA Michelin Pilot Challenge a Mosport. Il Supercars Championship riprenderà da Towinsville, la Porsche Supercup si ritroverà in scena a Silverstone. Spazio anche alla NASCAR che da Atlanta disputerà una nuova spettacolare manifestazione con Xfinity e Truck Series in azione.

Luca Pellegrini