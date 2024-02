Nella notte di Lusail, Aprilia ha finalmente svelato la sua risorsa vincente per la stagione 2024 di MotoGP: la RS-GP24. La line-up resta invariata, Maverick Viñales e Aleix Espargaro sono pronti per dare spettacolo in tutto il mondo.

Novità evidenti nella RS-GP24

La moto è la protagonista della presentazione: dal video di introduzione alla diretta live dal circuito, la RS-GP24 di Aprilia Racing risalta in tutto il suo splendore. Per il team italiano, il 2024 rappresenta un anno cruciale, segnato dalla determinazione di consolidare i progressi degli ultimi due anni. Dopo una crescita costante, la casa di Noale è pronta a confermare il proprio status competitivo nella massima categoria del motociclismo.

Le differenze rispetto alla stagione precedente sono evidenti anche a colpo d’occhio. La livrea, sebbene ancora riconoscibile per i colori distintivi del marchio veneto, presenta delle novità che testimoniano l’evoluzione tecnica della moto.

Si parla di progresso avanzato in tutti gli aspetti a partire dall’aerodinamica, visibile in modo tangibile, fino ai dettagli più nascosti della meccanica. Il motore V4 è stato rivisto e potenziato, la ciclistica è stata affinata, l’elettronica è stata ottimizzata e le strategie di gara sono state raffinate.

In particolare, la RS-GP24 presenta significative novità concettuali nella parte posteriore della moto. Il nero è il colore prevalente sull’Aprilia, ma a livello cromatico spicca anche un tocco di viola in più, mentre è stato abbandonando il rosso che avevamo notato nel 2024. Tuttavia, nonostante le innovazioni, Aprilia ha mantenuto un chiaro legame con la base competitiva della RS-GP del 2023.

Le parole dei protagonisti

Massimo Rivola è entusiasta della nuova moto e del lavoro svolto in questa pausa invernale: “Non è stato semplice e la stagione si preannuncia ancora più impegnativa, al tempo stesso credo nel potenziale della nostra squadra. Sono orgoglioso di quanto abbiamo dimostrato fino ad oggi, sia dal punto di vista tecnico sia quanto a dedizione ed impegno. Vogliamo essere protagonisti in MotoGP e abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare: quattro piloti di altissimo livello come Aleix, Maverick, Miguel e Raùl, un reparto corse coraggioso e capace di innovare, quel pizzico di orgoglio italiano che nelle corse non guasta“.

Anche il direttore tecnico, Romano Albesiano, è contento degli sviluppi in vista della stagione 2024: “La RS-GP è un progetto maturo, fedele alla filosofia Aprilia, che abbiamo cercato di evolvere sotto tutti gli aspetti. Abbiamo curato e studiato in maniera avanzata l’aerodinamica, studiandola anche in fase di curva e piega e non solo sulle rette dei circuiti. Ma ogni dettaglio è stato rivisitato, come d’obbligo in un campionato che ha portato la ricerca tecnologica a livelli mai visti prima”.

Importante anche il parere diMaverick Viñales che guarda al 2024 con voglia di vittoria: “Il nostro 2023 si è chiuso in crescita e voglio continuare questo trend. Il feeling con la squadra è ottimo, durante la pausa invernale mi sono allenato costantemente ed ho fiducia nel lavoro di Aprilia. I primi test hanno confermato l’altissimo livello del campionato, praticamente ogni pilota ed ogni moto sullo schieramento hanno la possibilità di lottare per il podio”.

Pronto anche Aleix Espargaro , orgoglioso di far parte del progetto della casa di Noale per un altro anno ancora: “Sono davvero entusiasta di iniziare questa stagione, il progetto è cresciuto molto e sono contento di far parte della famiglia Aprilia. Nel 2024 dovremo fare un altro passo avanti, l’anno scorso ci è mancata la costanza per lottare fino alla fine ma abbiamo comunque dimostrato di essere un avversario ostico per tutti. Mi sento pronto, fisicamente e mentalmente, e credo nel lavoro dei ragazzi del team”.

Claudia Barchiesi