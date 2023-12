George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen vincono la gara-2 a Sepang dell’Asian Le Mans Series 2023/24. Il terzetto di CrowdStrike Racing by APR ottiene un bellissimo successo al termine di una prova ricca di battaglie, l’Oreca 07 Gibson #4 ha preceduto all’arrivo Ahmad Al Harthy /Nikita Mazepin/Louis Delétraz (99 Racing #99) e Giorgio Roda/Julien Andlauer/René Binder (Proton Competition #22) .

Audi si inchina a Porsche, invece, in GT. Sainteloc Racing #42 si accontenta della seconda piazza dopo l’affermazione di ieri, Christopher Haase /Gilles Magnus/ Alban Varutti #42 hanno concluso alle spalle di Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm (Pure Rxcing Porsche #91).

Provisional 4 Hours of Sepang Race 2 Winners LMP2: #4 Crowdstrike Racing By APR

LMP3: #2 CD Sport

GT: #91 Pure Rxing #AsianLeMans #4HSepang pic.twitter.com/WqZKxOnrCa — Asian Le Mans Series (@AsianLeMans) December 3, 2023

ALMS, Sepang gara-2: TF Sport detta il passo prima del ritorno di 99 Racing

TF Sport ha cercato di controllare la prova nei primi minuti con Michael Dinan #90, l’americano ha fatto la differenza nell’ora iniziale. Tutto è cambiato dopo sessanta minuti con l’inserimento della prima bandiera gialla della giornata dopo un contatto tra Attempto Racing Audi #66 ed AF Corse Ferrari #21.

Tutti gli equipaggi si sono fermati, la ripartenza è stata scoppiettante e non ha sorriso a TF Sport. Salih Yoluc, campione in carica dell’Asian Le Mans Series, ha dovuto arrendersi a Nikita Mazepin (99 Racing #99), vincitore nella race-1 di ieri che ha provato a fare la differenza.

Il russo ha provato a scappare, prontamente inseguito da Colin Braun (Crowdstrike by APR #4), Alessio Rovera (AF Corse #83) e Paul-Loup Chatin (Proton Competition #55). L’ex pilota di F1 ha perso qualche secondo sul vincitore dell’ultima Rolex 24, determinato a recuperare terreno in vista della parte conclusiva della manifestazione.

SC chiama SC

La seconda 4h Sepang dell’Asian Le Mans Series 2023/24 è cambiata completamente a meno di 2h dalla fine con l’ingresso di una nuova Safety Car dopo un problema all’uscita dell’ultima curva da parte della Ligier LMP3 #20 di High Class Racing.

AF Corse #83 e 99 Racing #99, virtualmente in seconda e prima piazza, hanno dovuto arrendersi ai rivali, Malthe Jakobsen (Crowdstrike by APR #4) ha conquistato virtualmente il controllo delle operazioni davanti alle due Oreca di Proton Competition con Julien Andlauer #22 davanti ad Harry Tincknell #55.

La sfida per il successo è entrata nel vivo a meno di 1h dalla conclusione poco prima di una nuova neutralizzazione per rimuovere l’incidentata Ligier LMP3 #65 di Viper Niza Racing. Tutto è cambiato nuovamente, AF Corse #83 e 99 Racing #99 hanno ripotuto tornare in bagarre per la vittoria con i competitivi Matthieu Vaxiviere e Louis Delétraz.

Prima e durante la Safety Car sono stati molti i passaggi in pit road che hanno modificato nuovamente la graduatoria generale, CrowdStrike Racing by APR #4 ha gestito lo schieramento davanti a Proton Competition #22, 99 Racing #99, AF Corse #83 e Duqueine Team #30

Tutti contro tutti tra il traffico delle GT

Déletraz si è lentamente avvicinato ad Andlauer, debuttante assoluto tra i prototipi. Il transalpino non ha sopportato il ritorno dello svizzero, secondo dopo un deciso e vincente attacco all’ultima curva nel corso del final lap.

Ahmad Al Harthy /Nikita Mazepin/Louis Delétraz (99 Racing #99) hanno quindi concluso in seconda piazza davanti a Giorgio Roda/Julien Andlauer/René Binder (Proton Competition #22) ed alle spalle di George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen (CrowdStrike Racing by APR #4), padroni incontrastati dei giri conclusivi in quel di Sepang.

AF Corse #83 e DKR Engineering #3 concludono nell’ordine la Top5 dopo un doubleheader particolarmente interessante che ha riportato ACO e l’Asian Le Mans Series in Oriente dopo una breve pausa di tre anni dovuta all’emergenza sanitaria.

ALMS, Sepang gara-2: Porsche vince su Audi in GT

Porsche beffa Audi per 1 secondo in GT3 imponendosi con Pure Rxcing. Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm controllano la scena senza particolari problemi dopo precedendo Christopher Haase /Gilles Magnus/ Alban Varutti (Saintéloc Team Audi #42) e Ollie Millroy/Rob Bell/Mark Radcliffe (Optimum Motorsport McLaren #27).

Audi riparte forte, Porsche risponde presente

In GT lo spunto è stato perfetto per l’Audi #42 di Sainteloc Racing che dopo il successo di ieri ha tentato di fare subito la differenza. La formazione francese ha dovuto fronteggiare il deciso assalto da parte del giovane olandese Maxime Oosten (Project 1 BMW #56), presente nella parte alta della graduatoria nonostante una sanzione per ‘jump start’.

Dopo la prima sosta, avvenuta in regime di Safety Car per molti equipaggi dopo un contatto tra Attempto Racing Audi #66 ed AF Corse Ferrari #21, la riconoscibile Audi #42 di Alban Varutti ha dovuto fronteggiare l’assalto da parte di Alex Malykhin (Pure Rxcing Porsche #91).

Quest’ultimo, campione 2023 nella Bronze Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, è riuscito a restare davanti a tutti anche nelle fasi seguenti nonostante due significative Safety Car che hanno rallentato la corsa.

ALMS, Sepang gara-2: Porsche vs Audi per la vittoria

Klaus Bachler #91 si è trovato leader, ma nelle battute finali ha lottato ad armi pari contro Christopher Haase con la riconoscibile Audi #42 di Sainteloc Racing. Il tedesco ha provato a riprendere l’austriaco, la coppia è riuscita nell’ultimo restart a guadagnare qualche fondamentale secondo sui rivali.

Il vincitore dell’International GT Open non ha mai veramente attaccato l’esperto austriaco, Pure Rxcing #91 ha vinto per la prima volta in ALMS davanti alla competitiva formazione francese. Podio importante per Ollie Millroy/Rob Bell/Mark Radcliffe (Optimum Motorsport McLaren #27), presenti davanti a Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes #7, DK Engineering with Optimum Motorsport McLaren #62, Triple Eight JMR Mercedes #88 ed Herbert Motorsport Porsche #33.

ALMS, Sepang gara-2: CD Sport #2 contro nessuno

Dominio per CD Sport #2 nella gara-2 di Sepang dell’Asian Le Mans Series con Michael Jensen/Nick Adcock/Fabien Lavergne. Dan Skocdopole /Julien Gerbi / Stefan Mihnea (Bretton Racing #26) e James Winslow/Alex Bukhantsov /Danial Frost (COOL Racing #17) concludono nell’ordine una domenica caratterizzata dai problemi.

In merito citiamo il ritiro per problemi di High Class Racing dopo la superiorità mostrata in qualifica ed il secondo incidente per Josh Burdon a bordo della Ligier LMP3 #65 di Viper Niza Racing. Due impatti hanno segnato il week-end della compagine malese, al debutto con i prototipi dopo aver corso in GT3 nel 2023.

Pausa ora per l’Asian Le Mans Series che tornerà a febbraio con una sfida a Dubai e due ad Abu Dhabi. Ricordiamo che il vincitore in LMP2 e GT3 otterrà l’ambito invito per la prossima edizione della 24h du Mans che commenteremo come da tradizione a giugno. Il panorama delle ruote coperte, in ogni caso, non è ancora in vacanza, settimana prossima non perdetevi infatti la 12h del Golfo valida come epilogo dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Luca Pellegrini