CrowdStrike Racing by APR #4 e Pure Rxcing Porsche #91 si dividono il titolo nell’Asian Le Mans Series 2023/24 dopo la gara-2 di Abu Dhabi. George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen e Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm festeggiano ed ottengono un invito per la prossima 24h Le Mans, rispettivamente in LMP2 ed in GT.

AGGIORNAMENTO 23.26 11/02/2024 – Penalità per Leipert Motorsport #19 che perde la vittoria in GT3. Sanzioni anche per Nielsen Racing #24, provvisoriamente presente a podio overall dopo la conclusione della competizione. Non cambiano in ogni caso i campioni in nessuna delle classi citate, confermati quindi gli inviti per la prossima 24h Le Mans

ALMS Abu Dhabi gara-2, LMP2: CrowdStrike Racing by APR #4 barcolla, ma non molla

La partenza ha visto subito il primo colpo di scena di giornata con un contatto che ha messo in difficoltà i leader provvisori del campionato. George Kurtz (CrowdStrike Racing by APR #4) è rimasto coinvolto in un contatto causato nel cuore del gruppo che ha visto protagonisti anche PJ Jyett (Proton Competition #55) e François Perrodo (AF Corse #83).

La curva 2 del primo lap ha portato subito in pista la Safety Car anche in seguito ad un problema da parte della Ligier #55 di GG Classic Cars e GetSpeed Mercedes #9. L’incidente è stato causato di Anthony Liu (Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes #7), presente in seconda piazza alle spalle dell’auto gemella #9 di Martin Konrad.

La ripresa delle ostilità ha visto TF Sport #90 davanti a tutti con Salih Yoluc. Il turco ha fatto la differenza scappando sui rivali, mentre 99 Racing #99 perdeva terreno anche in seguito ad una penalità dovuta all’incidente avuto nella race-1. Ahmad Al Harthy è stato condannato da parte della direzione gara dopo un impatto nella giornata di sabato in regime di Safety Car con la Porsche #91 di Pure Rxcing.

La prova è stata neutralizzata a 3h e 07 dalla bandiera rossa in seguito ad un incidente in curva 12 tra EBM Porsche #8 e Proton Competition Oreca LMP2 #55. Le barriere sono state divelte, la direzione gara è scattata come da copione sulla falsariga di quanto accaduto ieri.

Algarve Pro Racing #25 scappa e vince

Algarve Pro Racing ha approfittato della bandiera rossa per balzare al comando delle operazioni con un giro di margine su rivali. Il team portoghese ha iniziato a gestire la scena, leader davanti a DKR Engineering #3 e Proton Competition #22.

Nessuno ha più intaccato Chris Mcmurry/Freddie Tomlinson / Toby Sowery, meritatamente padroni della race-2 di Abu Dhabi. Ferdinand Habsburg/Ian Loggie/Alejandro Garcia (Nielsen Racing #24) e Giorgio Roda/Julien Andlauer/René Binder (Proton Competition #22) concludono nell’ordine l’ultimo impegno stagionale che ha consacrato campioni George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen (CrowdStrike Racing by APR #4).

Niente da fare per la lotta al podio per Duqueine Team #30 e DKR Engineering #3. I francesi hanno dovuto effettuare una determinante sosta extra, mentre i lussemburghesi si sono arresi in seguito ad una sanzione negli ultimi 20 minuti.

ALMS Abu Dhabi gara-2, GT: Pure Rxcing Porsche vince un nuovo pass per Le Mans

Pure Rxcing Porsche ottiene il terzo pass per la prossima 24h Le Mans oltre all’iscrizione full-time nel FIA World Endurance Championship 2024 ed al trionfo nel GTWC Europe 2024 per quanto riguarda la Bronze Cup.

Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm trionfano con il terzo posto alle spalle di HH Prince Jefri Ibrahim/ Jordan Love/Luca Stolz (Triple Eight Mercedes #88) e Gabriele Rindone/Brendon Leitch/Marco Mapelli (Leipert Motorsport Lamborghini #19), dominatore nella parte finale del campionato.

Porsche vince, gli altri sbagliano

In GT la partenza ha visto sin da subito in difficoltà Anthony Liu (Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes #7), protagonista di un contatto con una LMP2 in curva 2-3 che ha escluso Martin Konrad (GetSpeed Mercedes #9)(GetSpeed Mercedes #9). La prova è quindi passata nelle mani da parte di Alex Malykhin (Pure Rxcing Porsche #91), leader del campionato nonostante il ritiro nella race-1 di ieri.

Dopo una pausa di oltre sessanta minuti per una bandiera rossa dopo un incidente in curva 12 tra EBM Porsche GT3 #8 e Proton Competition ORECA LMP2 #55. McLaren si è trovata davanti con Optimum Motorsport #27, Ollie Millroy ha tentato di fare la differenza nei confronti di Luca Stolz (Triple Eight Mercedes #88) e Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #42).

Lamborghini sbanca nella race-2 di Abu Dhabi

Tutto è cambiato a 1h e 10 dalla conclusione per una sanzione in uscita della pit road da parte di Pure Racing Porsche #91, Sainteloc Racing Audi #42, Triple Eight Mercedes #88 ed AF Corse Ferrari #21. Brendon Leitch ha quindi approfitato della situazione per tornare al top con Leipert Motorsport Lamborghini #19, il neozelandese ha amministrato senza particolari problemi il proprio scarto su Kei Cozzolino (AF Corse Ferrari #82).

Marco Mapelli non ha sbagliato e come da copione ha regalato una bellissima affermazione a Lamborghini e Leipert Motorsport. L’italiano trionfa con Brendon Leitch e Gabriel Ridone, il neozelandese e l’italiano hanno preceduto HH Prince Jefri Ibrahim/ Jordan Love/Luca Stolz (Triple Eight Mercedes #88) e Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm (Pure Rxcing Porsche #91).

TF Sport #95, Sainteloc Racing Audi #42, AF Corse Ferrari #21 e la seconda 296 GT3 di AF Corse #81 concludono nell’ordine l’ultimo impegno stagionale dell’ALMS, ultimo trofeo valido per l’assegnazione di pass verso la 24h Le Mans.

ALMS Abu Dhabi gara-2, LMP3: COOL Racing ottiene il titolo

COOL Racing ottiene il titolo in LMP3 grazie al secondo posto ottenuto nella race-2 di Abu Dhabi alle spalleJohn Corbett /Julien Gerbi / Stefan Mihnea (Bretton Racing #26). Prima storica affermazione per la compagine ceca, meritatamente davanti al prototipo #17 di James Winslow/Alex Bukhantsov. Il binomio ha avuto la meglio su CD Sport #2 che con Michael Jensen/Nick Adcock/Fabien Lavergne ha perso il campionato dopo una penalità negli ultimi minuti.

Appuntamento ora per gli ultimi mesi del 2024 con una nuova parentesi dell’Asian Le Mans Series. Un calendario non è a disposizione ancora da parte degli organizzatori, indubbiamente vi saranno nuovamente in palio altri pass per la leggendaria ed unica 24h Le Mans.

Luca Pellegrini