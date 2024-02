CrowdStrike Racing by APR #4 vince gara-1 ad Abu Dhabi e conquista il primato provvisorio dell’Asian Le Mans Series 2023/24. George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen rimontano e vincono una competizione imprevedibile e strappano la leadership del campionato a 99 Racing #99.

Mercedes ottiene la prima gioia di sempre con Triple Eight in GT3 grazie a HH Prince Jefri Ibrahim/ Jordan Love/Luca Stolz, mentre Michael Jensen/Nick Adcock/Fabien Lavergne (CD Sport #2) ottiene una bellissima gioia in LMP3 dopo una lunga lotta a distanza contro COOL Racing.

ALMS Abu Dhabi, gara-1: colpi di scena a ripetizione a Yas Marina

Il via è stato caratterizzato da un testacoda nel primo passaggio da parte di Ahmad Al Harthy. L’autore della pole e leader del campionato di 99 Racing #99 è precipitato in graduatoria, vittima in curva 12 di un contatto con Salih Yoluç (TF Sport #90).

Il turco ha ricevuto puntualmente una sanzione per il contatto, Giorgio Roda (Proton Competition #22) ha automaticamente agguantato la testa delle operazioni mostrandosi decisamente superiore alla concorrenza. Difficile avvio anche per Duqueine Team #30 e per CrowdStrike Racing by APR #4. John Falb è infatti finito in testacoda in curva 9 al via dopo un contatto con l’auto di George Kurtz, imprenditore americano che successivamente ha perso il controllo della propria Oreca nel traffico in corrispondenza dell’uscita dall’Hotel W.

Giornata in salita per 99 Racing #99

Il sabato di Yas Marina è continuato nel peggiore dei modi da parte di 99 Racing dopo una penalità per ‘unsafe rejoin’ in curva 12. L’auto che ha dominato a Dubai ha perso altro terreno, una giornata da dimenticare che già oggi poteva essere decisiva per l’assegnazione del titolo.

Apparente dominio, invece, per Proton Competition #22, sempre in cima alla graduatoria davanti a DKR Engineering #3 ed ad AF Corse #83 con il veterano François Perrodo. Ottimo stint senza rischi da parte del campione in carica PRO Am per quanto riguarda l’European Le Mans Series, presente in coppia con Alessio Rovera e Mathieu Vaxivière.

Ritiro per 99 Racing #99, AF Corse balza in vetta

99 Racing ha dovuto arrendersi a poco più di due ore dalla fine, la bagarre per il titolo nell’Asian Le Mans Series 2023/24 si è ufficialmente riaperta in regime di Safety Car in seguito ad un contatto in curva 1 tra Ahmad Al Harthy e la Porsche #91 di Pure Rxcing.

Dopo un problema per Attempto Racing Audi #66, altre due auto hanno dovuto abbandonare prematuramente la pista, una fase cruciale nell’economia del campionato. AF Corse #83 ha approfittato della situazione per balzare davanti a tutti, Alessio Rovera è stato perfetto nella successiva ripartenza a scavalcare Michael Dinan e TF Sport #90.

La red flag cambia le carte in tavola

Ad 1h e 10 dalla fine della race-1 di Abu Dhabi la corsa è stata neutralizzata con una bandiera rossa dopo un violento impatto contro le barriere da parte di Riccardo Pera (GR Racing Ferrari #86). Il pilota italiano è finito contro il muro nel raccordo che conduce in curva 6, l’italiano è stato spinto dopo un clamoroso errore da parte dell’Aston Martin #95 di TF Sport affidata a Ben Truck.

Alessio Rovera ha dovuto rifare tutto da capo, provvisoriamente leader alla green flag. Il lombardo ha aspettato un passaggio a fermarsi ai box a differenza di CrowdStrike Racing by APR #4 che nell’immediato ha preferito effettuare l’ultimo rabbocco di carburante.

CrowdStrike Racing by APR #4 sbanca e prende la vetta del campionato

La scelta della LMP2 #4 ha pagato, Malthe Jakobsen si è infatti ritrovato in testa alla manifestazione con ancora solamente 20 minuti da disputare ed un vantaggio di 7 secondi nei confronti di AF Corse #83. Lotta senza risparmio anche per la terza piazza con Jean-Baptiste Simmenauer (Duqueine Team #30), Charlie Eastwood (TF Sport #90) e Laurents Hörr (DKR Engineering #3).

Gli ultimi minuti sono stati particolarmente avvincenti con una battaglia senza esclusione di colpi per la terza piazza. DKR Engineering ha avuto la meglio sugli altri nel traffico delle GT, la squadra lussemburghese ha concluso davanti TF Sport #90 e Duqueine Team #30.

Vittoria clamorosa, invece, da parte di George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen (CrowdStrike Racing by APR #4), nuovi leader della serie con quattro punti nei confronti di 99 Racing #99 che come già detto oggi non ha concluso la prova. Prezioso secondo posto, invece, per AF Corse, fino all’ultimo in lizza per il sigillo finale con François Perrodo/Matthieu Vaxiviere/Alessio Rovera #83.

Quarta piazza per TF Sport #90 davanti a Proton Competition #90, Duqueine Team #30 ed Algarve Pro Racing #25. Niente da fare anche oggi, invece, per Nielsen Racing, in difficoltà rispetto alla concorrenza.

🏆 @AsianLeMans 🎰 Victory and power takeover in the LMP2 standings for @CrowdStrikeRcng by @APRacingTeam and the trio @malthejakobsen_, @colinbraun and George Kurtz with the #ORECA07 #4 after a highly eventful race in Abu Dhabi. pic.twitter.com/0zjSJmbwvV — ORECA (@Oreca) February 10, 2024

ALMS Abu Dhabi, gara-1 GT: Mercedes vince con Triple Eight #88, Pure Rxcing Porsche #91 resta in vetta al campionato

Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm (Pure Rxcing Porsche #91), nonostante il ritiro nella giornata odierna, restano leader dell’Asian Le Mans Series per quanto riguarda la classe GT3. La race-1 di Abu Dhabi non sorride alla formazione che gareggia con licenza lituana e soprattutto alla Mercedes #88 di Triple Eight, meritatamente a segno con HH Prince Jefri Ibrahim/ Jordan Love/Luca Stolz davanti a Gabriele Rindone/Brendon Leitch/Marco Mapelli (Leipert Motorsport Lamborghini #19), Ollie Millroy/Rob Bell/Mark Radcliffe ( Optimum Motorsport McLaren #27).

Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes #7 e Pure Rxcing Porsche in crisi

Anthony Liu (Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes #7) ha gestito la pole nei primi giri di una sfida potenzialmente decisiva nell’economia del campionato. Il cinese ha ceduto il passo al veterano Christopher Haase, come da copione decisamente superiore a bordo dell’Audi #42 di Sainteloc Racing.

Il tedesco è scappato progressivamente, mentre Liu perdeva posizioni in seguito ad un contatto in Turn 1 con la Porsche #91 di Pure Rxcing. Il leader del campionato Alex Malykhin ed il vincitore dell’ultima edizione del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS hanno dovuto risalire la graduatoria sin da subito, l’inizio di un sabato da scordare.

La Porsche di Pure Rxcing ha infatti dovuto ritirarsi a poco più di due ore dalla conclusione dopo un incidente in regime di Safety Car con l’Oreca 07 Gibson LMP2 #99 di 99 Racing. Il vincitore della 4h di Dubai e della race-2 di Sepang ha lasciato definitivamente la vetta della graduatoria, mentre la Mercedes #7 di Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes rimediava una doppia sanzione per il già citato problema con la Porsche #91 ed un altro errore in pista.

Sainteloc Racing Audi ringrazia e torna in lotta per il titolo

Sainteloc Racing Audi, dopo un week-end da scordare a Dubai, è quindi tornata con forza nella sfida al titolo, Alban Varutti ha provvisoriamente ceduto la vetta nella parte centrale della prova alla Mercedes #88 di Triple Eight ed alle due McLaren di Optimum Motorsport. Luca Stolz #88 è balzato in vetta, il tedesco ha gestito provvisoriamente le operazioni su Tom Gamble #69 e Rob Bell #27.

La sfida per la vittoria a Yas Marina è stata sospesa ad 1h e 07 dalla fine dopo un incidente nel raccordo che porta in curva 6 tra la Ferrari #86 di GR Racing e l’Aston Martin #95 di TF Sport. Riccardo Pera è stato spinto dalla Vantage AMR GT3 dell’inglese Ben Truck, protagonista che ha completamente sbagliato nell’attaccare il rivale.

Klaus Bachler/ Alex Malykhin / Joel Sturm ringraziano i rivali e restano in vetta al campionato

Il finale non ha sorriso a molti, Sainteloc Racing Audi #42 ed Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes #7 non hanno sfruttato l’assenza in pista di Pure Rxcing Porsche #91. 10mo ed 11mo posto finale per le due squadre citate, dinamica che permette a Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm di tenere la vetta del campionato.

La vittoria, invece, è andata per la prima volta nella storia per Triple Eight #88, padroni della vetta dello schieramento nel finale imponendosi con HH Prince Jefri Ibrahim/ Jordan Love/Luca Stolz. Seconda piazza per Gabriele Rindone/Brendon Leitch/Marco Mapelli #19, il terzetto di Leipert Motorsport ha avuto la meglio nei trenta minuti conclusivi sulle due McLaren di Optimum Motorsport con Ollie Millroy/Rob Bell/Mark Radcliffe #27 e James Cottingham/Sam De Haan/Tom Gamble #62

Herberth Motorsport Porsche #33, TF Sport Aston Martin #95, AF Corse Ferrari #21 e Project 1 BMW #95 concludono nell’ordine una gara-1 ricca di battaglie e di colpi di scena, round in cui tutti i pretendenti per il successo finale hanno avuto qualche problema.

4h Abu Dhabi race-1: CD Sport vs COOL Racing per il titolo

CD Sport risponde a COOL Racing, i francesi e gli svizzeri sono pronti per contendersi il titolo nella giornata di domani. James Winslow/Alex Bukhantsov/Manuel Espirito Santo #17, disturbati anche dalla red flag nel finale, hanno dovuto inchinarsi a Michael Jensen/Nick Adcock/Fabien Lavergne.

High Class Racing #20 completa la Top3 con Anders Fjordbach/ Serth Lucas/ Audunn Gudmundsson, team che corre con licenza danese che nuovamente ha strappato un posto nella prima parte della graduatoria a Bretton Racing #26.

Domani a partire dalle 13.00 l’epilogo del campionato asiatico di ACO che ufficializzerà gli ultimi due inviti per la prossima edizione della 24h Le Mans che commenteremo nel fine settimana del 16 giugno.

Luca Pellegrini