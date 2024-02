Ahmad Al Harthy /Nikita Mazepin/Louis Delétraz svettano nella 4h di Dubai, terzo atto dell’Asian Le Mans Series 2023/24. Allungo in campionato grazie alla seconda affermazione stagionale per il tridente di 99 Racing #99, meritatamente a segno davanti a Giorgio Roda/Julien Andlauer/René Binder (Proton Competition #22) e George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen (CrowdStrike Racing by APR #4).

Pure Racing Porsche #91 abbatte la concorrenza di Mercedes e trionfa in GT3 con Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm, mentre in LMP3 è da evidenziare il dominio di COOL Racing #17 grazie alla coppia formata da James Winslow/Alex Bukhantsov.

4H Dubai: Ahmad Al Harthy prova a fare selezione, COOL Racing #47 subito out

Salih Yoluc (TF Sport #90), grazie ad una partenza perfetta, ha fatto la differenza nello stint iniziale dopo aver scavalcato senza particolari problemi PJ Hyett (Proton Competition #55) e Ahmad Al Harthy (99 Racing #99), rispettivamente primo e secondo sullo schieramento di partenza.

Le prime fasi dell’evento sono state caratterizzate da una breve Safety Car dopo un testacoda in curva 1 da parte dell’Oreca #47 di COOL Racing. L’auto del team svizzero ha sbagliato nel corso della tornata iniziale, il prototipo di Alexandre Coigny è stato colpito da Viper Niza Racing Ligier LMP3 #65, GG Classic Cars Ligier LMP3 #58 e Optimum Motorsport McLaren GT3 #67.

4h Dubai 2024: 99 Racing #99 allunga sulla concorrenza

99 Racing #99 ha approfittato di una sanzione e di un errore da parte di TF Sport #90 per allungare sulla concorrenza, Nikita Mazepin ha continuato al meglio il proprio compito dopo aver preso il testimone da Al Harthy che nel 2024 correrà in LMGT3 nel FIA World Endurance Championship con WRT.

L’ex pilota di F1 ha dovuto respingere il solo Laurents Hörr a poco più di un ora dalla conclusione. Il tedesco si è mostrato più che mai competitivo con l’Oreca #3 di DKR Engineering #3, formazione che ha approfittato alla grande di un FCY per recuperare terreno sulla concorrenza ed annullare di fatto una penalità rimediata alla partenza.

Un vero attacco da parte del team lussemburghese, campione in carica dell’Asian Le Mans Series, non è mai arrivato. Tom Dillmann è stato infatti scavalcato a 1h dalla conclusione da Malthe Jakobsen (CrowdStrike Racing by APR #4), oltremodo competitivo nel restart dopo una breve Safety Car per rimuovere Duqueine Racing Oreca LMP2 #30 in curva 14 e spostare D’Station Racing Aston Martin GT3 #77 in curva 1.

Delétraz contro tutti ancora una volta, 99 Racing #99 allunga in campionato

Il pilota di riserva per Peugeot nel Mondiale Endurance non ha perso l’occasione per tentare di avvicinarsi a Louis Delétraz, apparentemente padrone della scena con 99 Racing #99. Lo svizzero ha amministrato il proprio vantaggio nel traffico delle GT, il volto di Wayne Taylor Racing with Andretti Acura per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha condotto una parte finale perfetta senza concedere nulla ai rivali.

CrowdStrike Racing by APR #4 ha ritardato l’ultima sosta rispetto agli altri, una scelta che in ogni caso non si è mostrata vincente. Jakobsen si è ritrovato infatti terzo alle spalle di Julien Andlauer, sorprendentemente all’assalto con l’Oreca #22 di Proton Competition.

Il francese non ha perso l’occasione per impensierire negli ultimi passaggi Delétraz, una lotta più che mai interessante che ci ha tenuto compagnia fino alla bandiera a scacchi. L’ex campione dell’European Le Mans Series ha primeggiato sull’alfiere di Proton Competition, 99 Racing #99 ha beffato il team tedesco che si è mostrato competitivo sin dalle qualifiche di ieri.

George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen (CrowdStrike Racing by APR #4) completano la Top3 davanti a DKR Engineering #3, TF Sport #90 e Algarve Pro Racing #25. Beffa nei giri conclusivi, invece, per AF Corse #83, formazione rallentata da una sanzione per non aver rispettato la linea bianca in ingresso pit lane.

4h Dubai GT, bis per Porsche e Pure Rxcing

Due su tre per Pure Rxing Porsche nell’Asian Le Mans Series 2023/24 dopo un’avvincente 4h di Dubai. Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm svettano ed allungano nella classifica generale dopo una bella bagarre contro Fabian Schiller/Anthony Liu/ Al Faisal Al Zubair (Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes #7).

AlManar Racing by GetSpeed Mercedes #7 parte forte, Sainteloc Racing Audi #42 cede il passo

Anthony Liu (AlManar Racing by GetSpeed Mercedes #7) contro tutti nella prima parte della gara. Il campione in carica del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS ha fatto la differenza nei primi passaggi, il cinese autore della pole-position ha allungato sui rivali sfruttando alla perfezione una bella lotta tra Alan Varutti (Sainteloc Racing Audi #42) e Alex Malykhin (Pure Rxcing Porsche #91).

Tutto è rimasto cristallizzato in GT fino alla seconda parte della competizione, fase che ha visto un deciso attacco da parte di Porsche ai danni di Mercedes. Joel Sturm ha avuto la meglio su Al Faisal Al Zubair, il #91 dello schieramento ha provato ad allungare prima di cedere il volante a Klaus Bachler per l’ultimo stint della 4h Dubai 2024.

Niente da fare, invece, per Sainteloc Racing Audi #42. Christopher Haase /Gilles Magnus/ Alban Varutti hanno perso terreno dopo una solida partenza, i dominatori del round di Sepang dello scorso dicembre hanno segnato un pesantissimo zero in classifica generale che potrebbe pesare in modo significativo in ottica campionato.

Bachler regala una nuova vittoria a Porsche nella 4h Dubai

Klaus Bachler ha continuato l’opera di Pure Rxcing #91, l’austriaco ha respinto ogni assalto da parte di Fabian Schiller #7. Mercedes non ha più ripreso un primato che sembrava inattaccabile dopo i passaggi iniziali, l’auto #7 ha dovuto inchinarsi alla temibile vettura #91.

Ferrari ottiene un bellissimo terzo posto con Simon Mann /Francois Heriau/Davide Rigon (AF Corse Ferrari #21), presenti nella prima parte della graduatoria davanti a Sainteloc Racing Audi #43, Triple Eight Mercedes #88 ed Optimum Motorsport McLaren #27.

LMP3, COOL Racing domina a Dubai

Dalla pole alla vittoria per la Ligier #17 di COOL Racing. James Winslow/Alex Bukhantsov replicano l’affermazione della race-1 di Sepang imponendosi con merito davanti a Michael Jensen/Nick Adcock/Fabien Lavergne (CD Sport #2) ed a Anders Fjordbach/ Serth Lucas/ Audunn Gudmundsson (High Class Racing #20).

Le tre compagini citate hanno fatto selezione approfittando anche dell’incidente nel primo giro che ha escluso Viper Niza Racing #65 e GG Classic Cars #58. Niente da fare, invece, per High Class Racing #20, presente in quarta piazza nonostante un importante scarto dalla vetta.

Prossimo round, l’ultimo in programma, tra una settimana in quel di Abu Dhabi, tracciato che come accaduto a Sepang accoglierà due prove da quattro ore in successione.

Luca Pellegrini