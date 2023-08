Un week-end all’insegna della passione, tra passato, presente e futuro. Questo e molto altro è l’Historic Minardi Day, giunto alla sua settima edizione e pronto per regalare una due-giorni all’insegna delle emozioni sull’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Tra ospiti illustri, vetture da sogno, conferenze e occasioni di intrattenimento, LiveGP.it seguirà quest’anno l’evento attraverso una prospettiva inedita: grazie alla presenza in pista del team G_Motorsport, infatti, andremo alla scoperta del dietro le quinte con una serie di contenuti tutti da seguire sui nostri canali Social.

TANTI PILOTI LEGATI A MINARDI

Saranno infatti oltre trenta i campioni e protagonisti del Motorsport che nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto arriveranno a Imola: tra di essi gli ingegneri Aldo Costa, Gabriele Tredozi e Laurent Mekies, ma anche numerosi ex-piloti di Formula 1 come Alessandro Nannini, Arturio Merzario, Beppe Gabbiani, Bruno Giacomelli, Emanuele Pirro, Gianni Morbidelli, Giovanna Amanti, Giovanni Lavaggi, Luca Badoer, Marco Apicella, Riccardo Patrese, Siegfried Stohr e Thierry Boutsen.

Non mancheranno nemmeno le stelle del futuro, grazie alla presenza di Brando Badoer, protagonista nell’Italian F4 Championship col team Van Amersfoort Racing, Lorenzo Patrese, già in azione nel GT World Challenge Europa con l’Audi R8 LMS GT3 EVO II, Mattia Bucci, Thomas Baldassarri e Giacomo Pedrini, tutti impegnati in sessioni di test con Formula 4 in attesa di raggiungere l’età per partecipare ai campionati in monoposto e ruote coperte.

VETTURE DA SOGNO IN AZIONE

L’Historic Minardi Day sarà inoltre la grande occasione per vedere da vicino una collezione incredibile di oltre 400 vetture storiche, tra le quali oltre 20 Formula 1: Alfa Romeo, Ferrari, Minardi, Williams, Jaguar, Lotus, Fondmetal, Tyrrell, March, Euro Brun, Monteverdi, Merzario, Wolf, Shadow, Arrows, Surtees. Presenti inoltre anche vetture di GP2, Formula 2, Formula 3, F3000, Formula Junior, GT Storiche, Prototipi unitamente anche ed esemplari unici come la Maserati 320S e Ferrari 308 IMSA GT/O, alle vetture della Scuderia Tazio Nuvolari, della Scuderia del Portello Alfa Romeo, del Registro Italiano Alfa Romeo, del Raduno Terre di Romagna all’interno dell’Aci Storico Festival, all’eleganza e alla tecnologie delle supercar e hypercar Pagani, Dallara, Lamborghini, Alpine e Pambuffetti.

LIVEGP.IT IN PISTA CON G_MOTORSPORT

Nell’ambito dei numerosi turni di esibizione che andranno in scena lungo i 4909 metri dell’autodromo emiliano, sarà in azione anche il team G_Motorsport, partner ufficiale di LiveGP.it nella stagione 2023. La scuderia di Nonantola, diretta da Andrea Giannetta, sarà infatti presente con la Dallara F320 Volkswagen affidata a Francesco Galli (tra i principali protagonisti del campionato F2000 Formula Trophy) e con una Formula Abarth per Saul Gorlato. Grazie ad una serie di contenuti esclusivi realizzati tra il paddock e la pista, LiveGP.it permetterà ai propri lettori di guastarsi attraverso i canali Social una serie di contenuti in grado di fare vivere da vicino l’atmosfera unica dell’Historic Minardi Day 2023.

Marco Privitera