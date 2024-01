Aggressive Team Italia si rinnova e guarda al futuro lanciando una nuova ed emozionante sfida. La scuderia lombarda diretta da Mauro Guastamacchia, reduce dalla positiva esperienza trascorsa nel mondo TCR, è infatti pronta per affrontare la stagione 2024 schierando in pista due Lamborghini Huracàn Super Trofeo EVO2, con l’obiettivo di intraprendere un ulteriore step nel proprio percorso di continua crescita. Un cambio radicale rispetto al recente passato, ma che sposa in pieno la filosofia da sempre portata avanti dal team di Siziano, legata alla volontà di andare costantemente a caccia di nuovi ed ambiziosi obiettivi.

NUOVI COLORI PER LA LIVREA 2024

Proprio nella factory della scuderia pavese sono state inoltre svelate le nuove ed accattivanti livree che andranno a caratterizzare i due bolidi di Sant’Agata Bolognese, rendendole uniche ed immediatamente riconoscibili agli occhi degli appassionati. Una scelta, quella di puntare sul colore azzurro (accompagnato dal classico giallo e arancione fluo che da sempre contraddistingue le vetture del team) che denota la volontà di rinnovamento ed al tempo stesso la capacità di puntare su un’immagine ben definita e in perfetto “aggressive-style”.

IL CALENDARIO: TRE APPUNTAMENTI CON IL WEC

Il programma principale dell’annata 2024 vedrà Aggressive Team Italia schierarsi ai nastri di partenza del prestigioso Lamborghini Super Trofeo Europe, la serie monomarca che quest’anno darà vita alla propria quindicesima edizione assicurando il consueto carico di spettacolo. Il round inaugurale della stagione coinciderà con l’unica tappa italiana inserita in calendario, ovvero quella prevista sull’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola nel weekend del 19-21 Aprile in concomitanza con il FIA WEC.

Anche il secondo appuntamento stagionale sarà al fianco del Mondiale Endurance, in occasione del round in programma a Spa-Francorchamps (Belgio) dal 9 all’11 Maggio, al pari di quello previsto dall’11 al 15 Giugno sul circuito de La Sarthe nella settimana che condurrà alla mitica 24 Ore di Le Mans. Un altro palcoscenico di assoluto prestigio sarà rappresentato dal circuito del Nürburgring (Germania) che ospiterà la quarta tappa il 26-28 Luglio, mentre il finale di campionato riserverà due appuntamenti in Spagna: il primo a Barcellona (11-13 Ottobre), mentre il round conclusivo andrà in scena sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera, sul quale andranno in scena anche le Finali Mondiali dal 21 al 24 Novembre.

GUASTAMACCHIA: “PUNTIAMO ANCHE AI CAMPIONATI ITALIANI”

Mauro Guastamacchia (Team Principal Aggressive Team Italia): “Siamo davvero orgogliosi di poter inaugurare questo nuovo capitolo per il nostro team al fianco di Lamborghini, un marchio dal cuore italiano capace di suscitare emozione in tutti gli appassionati di motori, con il quale porteremo avanti un programma agonistico su base triennale. Al tempo stesso, è davvero eccitante poter svelare come primo passo di questa avventura anche le livree che andranno a caratterizzare le nostre Huracàn: come sempre, abbiamo puntato su un’immagine innovativa e accattivante, in linea con la filosofia che abitualmente ci contraddistingue.

Il nostro programma principale – prosegue il team principal – si concentrerà sulla partecipazione con due vetture al Lamborghini Super Trofeo Europe, anche se non escludiamo affatto impegni paralleli nei campionati italiani. Saremo in pista già dalla prossima settimana per lo shakedown delle vetture, mentre a breve annunceremo anche la composizione definitiva dei nostri equipaggi per la stagione 2024”.