La BMW del team Ceccato Racing estende la leadership dopo gara-1 del Mugello, penultima tappa del campionato ACI GT Sprint. Kligmann e Spengler hanno preceduto il duo Lamborghini formato da Michelotto-Liberati. Nella gara della Cup un fantastico stint finale di Alessandro Balzan consegna a Ferrari il successo.

BMW mattatrice anche al Mugello

La coppia formata da Jens Klingmann e Bruno Spengler si aggiudica gara 1 al Mugello del campionato italiano GT Sprint, battendo il duo Michelotto-Liberati, che si conferma al secondo posto assoluto della graduatoria, staccando i compagni di marca Cazzaniga-Petrov.

L’equipaggio Lamborghini ha dovuto scontare un handicap di 9 secondi nella sosta ai box, penalità inflitta da regolamento che ha reso impossibile contrastare il duo BMW. La vettura #63, dopo aver conquistato la pole position, ha provato ad allungare nel primo stint di gara con al volante Michelotto, ma diversi ingressi della safety car hanno vanificato la fuga.

Ad aver tagliato per primo il traguardo è stata in realtà la vettura #60 di Petrov-Cazzaniga, ma una sosta sotto safety car e pit lane chiusa è costata una penalità di 1 minuto da sommare al tempo di gara. L’equipaggio Lamborghini perde terreno importante rispetto ai rivali, vedendo perdendo la seconda posizione di categoria. L’ultima piazza del podio va così alla #19 di Llarena-Moulin, che proprio nell’ultima tornata ha lasciato sfilare la vettura gemella pilotata da Liberati.

Successo BMW anche nella serie Pro-Am con il duo Tamburini-De Luca a precedere le Ferrari 488 degli equipaggi di Nurmi-Castro e Toledo-Agostini. La decima posizione della Lamborghini Huracan dei leader di classifica Denes-Gvazara rimette equilibrio per la sfida al vertice.

La classifica finale

Balzan-Kurzejewski si impongono nella Cup

A distanza di pochi minuti si è disputata una combattuta gara nella categoria GT Cup. Vince l’equipaggio formato da Alessandro Balzan e Matt Kurzejewski anche se la loro prestazione non è valevole per la classifica generale. Il pilota rodigino, vincitore per due anni consecutivi del campionato IMSA, ha sorpreso gli avversari a bordo della sua Ferrari 488 dopo un’iscrizione last minute a fianco di Kurzejewski, autore del primo stint di gara.

Il podio della classe GTC PA viene completato dalla Lamborghini Huracan pilotata dalla coppia Randazzo-Stadsbader e dalla Ferrari 488 di Fontana-Gai. Nella classifica GTC AM è il duo formato da Marazzi-Buttarelli ad ottenere il successo, con la loro Ferrari 488 che si piazza quinta assoluta. Seguono Fabi-Riva e il baby talento Francesco Scarpetta, ora leader solitario della graduatoria. Domani si completerà il programma con gara-2 di GT3 e GT Cup, chiudendo così il penultimo appuntamento stagionale.

Samuele Fassino