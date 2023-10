Il terzo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo (ACI GT), disputato al Mugello, vede Michelotto-Liberati (Lamborghini Huracan GT3) imporsi nella gara-2 della classe maggiore, davanti Klingmann-Spengler e White-D’Auria. Nella classe GT Cup Vebster-Segù (Lamborghini Huracan ST) trionfano davanti a Kurzejewski-Balzan e Di Giusto-Cecotto.

Per quanto riguarda i raggruppamenti, segnaliamo le vittorie di Nurmi-Castro (GT3 PRO-AM) e Ciglia-Fascicolo (GT 3 AM): questi ultimi, compagine Imperiale Racing, vincono il titolo italiano con due gare di anticipo. In GT Cup AM vittoria per Vincenzo Scarpetta.

La cronaca

Michelotto-Liberati migliorano il risultato di ieri e conquistano la prima vittoria stagionale, aprendo un’interessante caccia il campionato. Vittoria mai messa in discussione: Liberati guida in seconda posizione per tutto primo stint, mentre Michelotto, nella fase centrale del proprio turno, scavalca White per andare in testa. Michelotto non ha avuto problemi a gestire la prima posizione fino al traguardo.

Ottima gara per Klingmann, che recupera numerose posizioni dopo il turno di Spengler fino al sorpasso che lo porta in seconda posizione al penultimo giro. Podio completato da White-D’Auria, davanti a Nurmi-Castro, che costruiscono un buon comando nella classiica GT3 PRO-AM, e dai rimontanti Kelstrup-Sandrucci. Sesto posto finale per Petrov-Cazzaniga, davanti ai compagni di squadra Llarena-Moulin e Denes-Gvazava.

Per quanto riguarda la GT Cup Vebster-Segù hanno gestito bene la gara, con Segù secondo nel proprio stint e Vebster al comando al cambio pilota. Vebster ha poi allungato sugli inseguitori: nonostante una safety nel finale, ha saputo controllare al meglio l’ultimo giro. Kurzejewski, secondo, ha difeso strenuamente il podio dagli attacchi di Mattia Di Giusto, questa volta in equipaggio con Jonathan Cecotto. Quarto posto per Randazzo-Stadsbader, davanti a Leonardo Colavita che, con Giorgio Maggi, completa una rimonta dopo il via dalla vrntunesima posizione. Menzione d’onore per la vittoria di Vincenzo Scarpetta, che ha disputato tutto il week end senza il suo coequipier.

Nella classifica assoluta Klingmann-Spengler comandano a 83 punti con cinque lunghezze di vantaggio su Michelotto-Liberati e trentaqattro s Petrov-Cazzaniga. In GT Cup PRO-AM Stadsbader comanda con un solo punto di vantaggio su Colavita e otto lunghezze su Vebster-Segù. A Imola si deciderà tutto, anche in virtù degli scarti.

Le classifiche complete sono disponibili qui.

Calendario 2024

In giornata, vale la pena sottolineare la diramazione del calendario per il campionato 2024, così articolato:

5 maggio, Misano, Sprint

2 giugno, Imola, Sprint

16 giugno, Vallelunga, Endurance

14 luglio, Mugello, Endurance

25 agosto, Mugello, Sprint

8 settembre, Imola, Endurance

6 ottobre, Monza, Sprint

27 ottobre, Monza, Endurance

Luca Colombo

Leggi anche: ACI GT SPRINT | MUGELLO, GARA-1: BMW SI CONFERMA LEADER NELLA GT3, A BALZAN-KURZEJEWSKI LA CUP