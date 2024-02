Dopo aver presentato le due Lamborghini Huracàn che prenderanno parte al Lamborghini Super Trofeo Europa, Aggressive Team Italia ha annunciato la partecipazione al Campionato Italiano GT. La squadra schiererà due delle vetture di Sant’Agata nella categoria GT Cup Sprint. Tra le news da segnalare nel panorama GT italiano, il debutto di Bernardo Pellegrini in seno al team CRM Motorsport.

Dal TCR alla collaborazione con Lamborghini

Aggressive Team Italia non è certo un nome nuovo nel panorama degli Aci Racing Weekend. La compagine pavese, guidata dal pilota-team principal Mauro Guastamacchia viene infatti da diversi anni di partecipazione al TCR Italy, affiancata nel 2023 all’esperienza nella serie europea. Già durante l’inverno, Aggressive aveva presentato le due Lamborghini Huracàn che parteciperanno al Super Trofeo Lamborghini, e nei giorni scorsi ha anche confermato il proprio debutto nella categoria GT italiana nei quattro weekend che vedranno gare Sprint.

Un ottimo modo per dare il via ad una collaborazione su base triennale con Lamborghini. “Siamo davvero orgogliosi di poter inaugurare questo nuovo capitolo per il nostro team al fianco di Lamborghini, un marchio dal cuore italiano capace di suscitare emozione in tutti gli appassionati di motori, con il quale porteremo avanti un programma agonistico su base triennale”, ha dichiarato Guastamacchia.

“Il nostro programma prevede per quest’anno la partecipazione con due vetture al Campionato Italiano GT Sprint, nel cui ambito intendiamo mantenere ben salda la nostra presenza sugli autodromi italiani dopo i recenti trascorsi nel TCR Italy”. Lo shakedown delle Huracàn è già stato effettuato nei giorni scorsi sulla pista di Cervesina; a breve si attende l’annuncio per quanto riguarda i due equipaggi che andranno a competere per il tricolore GT.

Bernardo Pellegrini passa al mondo Gran Turismo

Non sarà Aggressive l’unica novità in pista nel 2024. Tra i piloti, la prossima stagione vedrà infatti in pista l’esperto Bernardo Pellegrini, già campione della serie monoposto tricolore Zinox F2000 Formula Trophy, campionato organizzato con successo da Piero Longhi. Il pilota veronese sarà alla guida della Lamborghini Huracàn del team CRM Motorsport, e dividerà l’abitacolo con Ettore Carminati nella categoria Sprint della divisione Cup.

“Per me si tratterà di una sfida completamente nuova, visto che per la prima volta mi cimenterò in gara al volante di una Lamborghini Huracàn dopo la mia lunga esperienza maturata nel mondo delle monoposto”, ha dichiarato Pellegrini. “Sarà entusiasmante poter gareggiare nel Campionato Italiano Gran Turismo, nell’ambito degli ACI Racing Weekend che da sempre rappresentano il punto di riferimento nell’ambito delle competizioni tricolori. Ho avuto modo di conoscere in maniera approfondita la struttura di Ettore e devo dire che sono rimasto impressionato: ci sono tutte le potenzialità per fare bene sin da subito e toglierci delle belle soddisfazioni”.

DL Racing all’attacco con sette vetture

Detto nei giorni scorsi dell’approdo di Arthur Leclerc in seno alla Scuderia Baldini, la situazione forse più interessante riguarda il team DL Racing. La compagine guidata da Diego Locanto, in collaborazione con Krypton Motorsport, schiererà ben quattro Huracàn in GT Cup Sprint e tre nella serie Endurance. Tra i piloti, vedremo all’opera il diciassettenne egiziano Ibrahim Badawy, al via in entrambe le categorie.

Analogamente ad Aggressive, farà il salto dal TCR Italy al Campionato GT il team NOS Racing, che porterà in gara nella Cup Sprint una Ferrari 488 Evo. La squadra toscana, però, non abbandonerà il mondo del Turismo, in cui schiererà una Cupra Competiciòn e una VW Golf DSG.

Un campionato ricco di novità e spunti interessanti, dunque, quello che si aprirà il primo weekend di maggio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con tanti nuovi protagonisti ad animare la punta di diamante delle competizioni a ruote coperte italiane.

Nicola Saglia