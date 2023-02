Tanta azione nella terza puntata di ‘A Ruota Libera’ con la conclusione dell’Asian Le Mans Series (ALMS) da Abu Dhabi e l’inizio da Daytona della NASCAR Xfinity e Truck Series, campionati che come sempre hanno supportato la 500 Miglia della Cup Series.

Iniziamo come settimana scorsa dal Medio Oriente, una doppia sfida che ha assegnato gli ultimi pass per la prossima edizione della 24h Le Mans. LMP2, LMP3 e GT3 non si sono risparmiate sotto i riflettori di Yas Marina, impianto che ha segnato anche la conclusione della Formula Regional Middle East e della F4 UAE.

ALMS Abu Dhabi: DKR Engineering vince il titolo, BMW esulta in GT

DKR Engineering con Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Ayhancan Güven ha vinto l’Asian Le Mans Series 2023 al termine di un fine settimana da incorniciare in quel di Abu Dhabi. L’isola di Yas ha permesso di festeggiare anche a Graff Racing #8 ed a Walkenhorst Motorsport #34, rispettivamente a segno in LMP3 ed in GT3.

Race-1: DKR Engineering riapre i giochi, magia di COOL Racing

COOL Racing ha vinto la race-1 di Abu Dhabi dell’Asian Le Mans Series (ALMS), Malthe Jakobsen/Alexandre Coigny hanno fatto la differenza riscrivendo nei minuti conclusivi le sorti di un evento che sembrava scritto a 30 minuti dalla conclusione. Gli elvetici hanno primeggiato nella prova del sabato, mentre DKR Engineering prendeva momentaneamente la leadership assoluta della classe regina con Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Ayhancan Güven

Prima affermazione in GT3 nell’ALMS 2023, invece, per Mercedes ed Haupt Racing Team con Luca Stolz/Martin Konrad/Al Faisal Al Zubair #7 al termine di una quattro ore oltremodo interessante è stata condizionata da parecchie neutralizzazioni e da una lunga red flag per sistemare le barriere in seguito ad un incidente della Ferrari #60 di Formula Racing.

View this post on Instagram A post shared by Asian Le Mans Series (@asianlemansseries)

COOL Racing mette tutti in riga, DKR in vetta

COOL Racing, squadra che aveva modificato il proprio equipaggio alla vigilia del doubleheader di Abu Dhabi, ha fatto la differenza primeggiando con Jakobsen/Coigny davanti a Paul Di Resta/ Phil Hanson/ Jim McGuire (United Autosports #22) ed a Yasser Shahin/Garnet Patterson/Oliver Jarvis (United Autosports #23). La graduatoria cambierà successivamente ne post gara con una penalità di 35 secondi per un’infrazione ai box da parte dell’Oreca #22.

Tante emozioni sin dal via

Dai primi giri non sono mancati i colpi di scena con 99 Racing #98 che ha dovuto presto inchinarsi ad Inter Europol Competition #43 e United Autosports #22. La squadra polacca e la formazione americana hanno preso virtualmente il primato di una sfida che presto verrà sospesa con una bandiera rossa a pochi minuti dalla conclusione della prima ora.

Dopo una Safety Car per spostare la Ferrari #21 di AF Corse e rimuovere i detriti sparsi nel secondo segmento del noto impianto arabo, la direzione gara ha dovuto ‘bloccare’ la corsa per riparare le barriere in curva 1 dopo un violento impatto da parte della Ferrari #60 di Formula Racing. I commissari sono dovuti intervenire, una 30ina di minuti sono andati persi per permettere agli organizzatori di riportare in sicurezza un circuito che è diventato protagonista dei calendari internazionali nel 2009.

Tanta incertezza davanti… United ci prova, ma non basta

United Autosports, a segno nel 2022 in entrambe le prove disputate a Yas Marina, ha tentato di fare la differenza anche quest’oggi. L’équipe di Zak Brown ha dovuto vedersela a più riprese con COOL Racing che con Malthe Jakobsen realizzerà nelle battute finali due stint incredibili.

Il campione in carica dell’European Le Mans Series in classe LMP3 capovolgerà la graduatoria dopo l’ultima sosta, l’auto elvetica befferà gli avversari che si sono dovuti accontentare della bagarre per la seconda posizione.

🇦🇪 #ALMS 🥵 🤯 After a chaotic race, @COOLRacing wins the first of two Abu Dhabi races in the @AsianLeMans

👏 Special mention to @malthejakobsen_ who was imperial throughout the 4 hours of confrontation.

🥈🥉The podium is completed by the #22 & #23 @UnitedAutosport #ORECA07. pic.twitter.com/AcqZx7Aytb — ORECA (@Oreca) February 18, 2023

COOL Racing mette tutti in riga, Algarve Pro Racing sbaglia

Malthe Jakobsen/Alexandre Coigny, dopo aver deluso le attese in compagnia di Nico Lapierre a Dubai, si sono presi una significativa rivincita tagliando la bandiera a scacchi davanti all’Oreca #22 di United Autosports ed alla già citata gemella #23.

Quest’ultima vettura, gestita nelle battute conclusive da Oliver Jarvis, ha dovuto lottare duramente nei minuti conclusivi contro il ritorno di Algarve Pro Racing, team leader del campionato dopo le due prove di settimana scorsa.

Kyffin Simpson, iscritto al campionato in compagnia di John Falb/James Allen, ha tentato di superare il campione in carica dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship nei due giri conclusivi, una missione fallita. Il vincitore dell’ultima Petit Le Mans nella classe GTD dovrà alzare bandiera bianca in seguito ad un testacoda nell’ultima curva, un clamoroso errore pesantissimo nella corsa al titolo.

La riconoscibile Oreca 07 Gibson #25 ha colpito le barriere di protezione, Simpson riuscirà a partire dopo diverse manovre in corrispondenza della linea del traguardo. La situazione ha permesso a DKR Engineering di riscrivere le sorti della serie, Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Ayhancan Güven #3 hanno agguantato il comando parziale dell’Asian Le Mans Series con nove lunghezze su Algarve Pro Racing #25.

LMP3, Nielsen Racing torna a vincere in ALMS

Tony Wells/Matt Bell hanno vinto gara-1 riportando a vincere in LMP3 Nielsen Racing. La compagine britannica ha fatto la differenza con la propria Ligier #4, meritatamente a segno davanti a Jerome de Sadeleer/Viacheslav Gutak/Fabien Lavergne (MV2S Racing #29) e Torsten Kratz / Leo Weiss / Nico Varrone (WTM Racing #11).

🏁Asian Le Mans 4H Abu Dhabi – RACE 3 #24 Rodrigo | Mat | Ben

P6 after 100 laps #4 Tony | @mattbellracing

WIN after 97 laps That one felt: good! #4HAbuDhabi | #AsianLeMans pic.twitter.com/sFMkORtaTH — Nielsen Racing (@RacingNielsen) February 18, 2023

Il primo FCY (dopo 30 minuti) e la seguente bandiera rossa hanno modificato i valori in campo, molte squadre hanno infatti preferito non fermarsi ai box in occasione della prima neutralizzazione del fine settimana in quel di Abu Dhabi.

Nielsen Racing ha preso la fetta a meno di due ore dalla conclusione, gli inglesi ha controllato agevolmente le operazioni difendendosi da ogni possibile attacco da parte di MV2S Racing. Solida prestazione in ogni caso per i francesi, leader della serie alla vigilia del championship decider con 10 lunghezze su Fabrice Rossello /Xavier Lloveras /François Hériau (Graff Racing #8). Bella prestazione, invece, per WTM Racing by Rinaldi, team che dopo aver completato due ore perfette ha dovuto cedere le prime due posizioni negli stint finali.

ALMS Abu Dhabi, gara-1: Mercedes contro tutti, BMW ‘gestisce’

Luca Stolz/Martin Konrad/Al Faisal Al Zubair hanno regalato una bellissima affermazione a Mercedes al termine della gara-1 di Abu Dhabi dell’ALMS. I portacolori di Haupt Racing Team sono stati perfetti nella seconda metà della competizione, padroni della scena davanti a Harry King/Alex Malyhin/Joel Sturm (Pure Rxcing #91/Porsche) e Brendon Leitch/Gabriel Rindone/ Marco Mapelli (Leipert Motorsport #19/Lamborghini).

View this post on Instagram A post shared by Al Faisal KM Al Zubair (@alfaisalalzubair)

La prima ora ha tolto dai giochi molti protagonisti, la Ferrari #21 di AF Corse affidata a Stefano Constantini è stata solo la prima ‘vittima’ di una competizione che ha sancito sin da subito l’uscita dell’Aston Martin #99 di Bullitt Racing. Successivamente abbiamo commentato anche l’abbandono della Ferrari #60 di Formula Racing, auto che in seguito al violente incidente della prova del sabato non ha partecipato alla sfida della domenica.

La red flag della prima ora ha cambiato le forze in campo, Mercedes ha fatto la differenza alla ripresa delle ostilità con Luca Stolz. Il vincitore della recente 12h di Bathurst ha salutato il gruppo, mentre BMW manteneva il controllo della graduatoria generale grazie al quinto posto ottenuto da Nicky Catsburg/Chandler Hull/Thomas Merrill (Walkenhorst Motorsport #34/BMW).

ALMS Abu Dhabi race-2: DKR Engineering chiude in bellezza, Graff ribalta la classifica a due giri dalla fine. BMW vince in GT3

L’atto conclusivo dell’Asian Le Mans Series 2023 è stato più che mai interessante con una bellissima affermazione da parte di DKR Engineering con Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Ayhancan Güven. Gara e titolo per la squadra lussemburghese che ha primeggiato nella race-2 davanti a Nikita Mazepin/Ahmad Al Harthy/Neel Jani (99 Racing #98) ed a Malthe Jakobsen/Alexandre Coigny (COOL Racing #37).

View this post on Instagram A post shared by Asian Le Mans Series (@asianlemansseries)

L’epilogo della serie, decisamente più lineare rispetto alla sfida del sabato, ha visto DKR Engineering contendersi il successo nelle battute finali contro Inter Europol Competition che nel cuore della sfida aveva annullato l’ampio margine che Paul Di Resta aveva costruito nei primi minuti con United Autosports.

Charles Crews/Nolan Siegel/ Christian Bogle sembravano ad un passo dal successo, ma una noia meccanica ha tradito nuovamente l’equipaggio #43, protagonista in positivo del fine settimana in quel di Abu Dhabi. Finale di ALMS da scordare anche per COOL Racing che in seguito ad una sanzione ha dovuto consegnare la prima piazza e la successiva vittoria al tridente composto dai due piloti turchi e dall’irlandese Eastwood.

View this post on Instagram A post shared by Asian Le Mans Series (@asianlemansseries)

DKR Engineering torna alla 24h Le Mans sfruttando nuovamente un invito ottenuto in una serie ‘minore’ indetta da ACO. Ricordiamo infatti l’accesso ottenuto nel 2022 in seguito al titolo 2021 in European Le Mans Series nella categoria LMP3.

ALMS LMP3, Graff Racing strappa MV2S Racing. COOL Racing arbitro della finale

Gara e titolo per Fabrice Rossello /Xavier Lloveras /François Hériau, protagonisti con Graff Racing #8. La squadra francese ha vinto il campionato in LMP3 con il medesimo punteggio di MV2S Racing, assoluti padroni della graduatoria generale dopo il doubleheader di Dubai.

Jerome de Sadeleer/Viacheslav Gutak/Fabien Lavergne si sono dovuti arrendere a tre giri dalla conclusione dopo un ultimo passaggio in pit lane per completare un rifornimento extra. L’elvetico de Sadeleer è stato attaccato dalla Ligier #17 di COOL Racing che con Cedric Oltremare /Adrien Chila/Marcos Siebert ha sorpreso la concorrenza. Gli elvetici hanno optato per una strategia alternativa, una scelta che alla fine ha pagato con un ottimo secondo posto.

ALMS GT, Walkenhorst e BMW resistono e vincono

Walkenhorst Motorsport e BMW hanno vinto la classe GT3 dell’Asian Le Mans Series con Nicky Catsburg/Chandler Hull/Thomas Merrill. L’équipe tedesca ha concluso al secondo posto la race-2 di Abu Dhabi, fine settimana letteralmente dominato da Luca Stolz/Martin Konrad/Al Faisal Al Zubair.

Gli alfieri di Haupt Racing Team (Mercedes) hanno controllato la scena a lungo, la squadra che ha gareggiato con il passaporto dello Stato dell’Oman ha fatto la differenza gestendo alla perfezione le prime due ore. Luca Stolz ha amministrato il proprio margine, il tedesco ha portato al secondo successo AMG davanti alla riconoscibile BMW #34 ed a Brendon Leitch/Gabriel Rindone/ Marco Mapelli (Leipert Motorsport #19/Lamborghini).

Attendiamo ora di scoprire quale costruttore utilizzerà Walkenhorst per la 24h Le Mans. Una BMW M8 GTE potrebbe tornare della partita, attualmente in scena ricordiamo la presenza nel FIA World Endurance Championship di Chevy, Ferrari, Porsche ed Aston Martin.

Appuntamento ora al 2023 per una nuova edizione dell’Asian Le Mans Series. Non ci sono ancora informazioni sul format che verrà promosso dagli organizzatori che hanno preferito concentrarsi esclusivamente sul Medio Oriente negli ultimi due anni.

NASCAR Xfinity Series, Daytona: Hill concede il bis

Austin Hill ha vinto all’Overtime la prima prova della NASCAR Xfinity Series in quel di Daytona. Il #21 del RCR (Chevy) ha festeggiato sulla falsariga della passata stagione, leader al momento della bandiera gialla che ha sancito la fine all’evento.

Dopo le prime due frazioni, aggiudicate rispettivamente da Hill e Justin Allgaier (JR Motorsports #7/Chevy), la ‘Beef. It’s What’s For Dinner. 300’ è salita di colpi nel terzo segmento, caratterizzato dall’arrivo della notte.

Il giro conclusivo, disputato in regime di Overtime dopo un testacoda da parte di Brandon Jones (JR Motorsports #9), ha visto protagoniste le Chevy Camaro del JR Motorsports che hanno tentato di scremare il gruppo. Il già citato Allgaier ha atto la differenza allungando sulla concorrenza, il #7 dell’Xfinity Series è stato raggiunto dai rivali solamente in concomitanza dell’uscita da curva 2.

Sam Mayer #1 ha tentato si sorprendere il teammate, un tentativo che si concluderà nel peggiore dei modi. Il nativo dello Stato del Wisconsin finirà infatti contro le barriere dopo un ‘bumps’ da parte di Austin Hill, determinato a sorprendere i rivali nel lunghissimo backstraight del ‘World Center of Racing’.

La direzione gara ha esposto la bandiera gialla che ha sancito la conclusione della gara, una fase che ha preceduto una lunga verifica per proclamare il vincitore. Hill ha avuto la meglio su John Hunter Nemechek (Gibbs #20) e Allgaier, terzo all’arrivo e visibilmente contrariato per la dinamica del finale.

Here is the photo NASCAR competition officials used to determine the winner. The tower utilizes frame-by-frame video that syncs the time of caution with the time stamp of the video. This is the frame at the time of the final caution of the race. pic.twitter.com/h6bIJ2tLmO — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) February 19, 2023

NASCAR Truck Series, Daytona: Zane Smith riparte alla grande

Zane Smith ha aperto alla grande la stagione della NASCAR Truck Series a Daytona. Il #38 del Front Row Motorsports, campione in carica, ha saputo replicare il successo della passata stagione ottenendo l’ottavo acuto in carriera al termine di una sfida condizionata dal maltempo.

Il maltempo ha infatti rovinato l’evento, la direzione gara ha deciso di sospendere definitivamente le ostilità in seguito a dei ripetuti scosci di pioggia. 79 giri dei 100 previsti sono stati compiuti, la ‘NextEra Energy 250’ è stata ufficialmente vinta dalla riconoscibile Ford #38 di Smith che domenica ha preso parte anche alla Daytona 500 della Cup Series.

Seconda piazza nel primo round della Truck Series per Tanner Gray (TRICON Garage #15) davanti a Christian Eckes (McAnally-Hilgemann Racing #19), Colby Howard (CR7 Motorsports) e Grant Enfinger (GMS Racing #23). Piccola pausa ora per la NASCAR Truck Series che tornerà protagonista a Las Vegas tra quindici giorni.

Nella prossima puntata…

Voleremo virtualmente negli Stati Uniti d’America in quel di Fontana per la seconda tappa della NASCAR Xfinity Series. In contemporanea, invece, non perdetevi la 9h di Kyalami, secondo evento dell’Intercontiental GT Challenge Powered by Pirelli.

Luca Pellegrini