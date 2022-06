Si concludono le prime quattro ore della 90ma edizione della 24h Le Mans. Toyota Racing #8 domina la scena con Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley , mentre Corvette è la regina incontrastata della GTE PRO dopo le prime fasi del terzo atto del FIA World Endurance Championship.

Hypercar, Alpine saluta il gruppo, Toyota controlla la corsa

Lotta in casa Toyota a 20h dalla conclusione della 24h Le Mans 2022. Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley precedono l’auto gemella di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez, mentre sono da segnalare i problemi per l’Alpine #36.

Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão sono precipitati in graduatoria in seguito ad un problema a 19h e 55 dalla conclusione, una situazione spiacevole che in parte è condivisa con Ryan Briscoe/ Richard Westbrook /Franck Mailleux Glickenhaus #709

LMP2, JOTA guida il gruppo, inizio pessimo per United

La gara si è aperta in LMP2 con un clamoroso incidente che ha escluso l’Oreca 07 Gibson #22 di United Autosports. L’auto americana è entrata in contatto con le due auto di WRT, rispettivamente in prima ed in seconda piazza con l’equipaggio #31 ed il #41.

Robert Kubica (PREMA #9) ha preso il comando delle operazioni davanti al portoghese Antonio Felix Da Costa (JOTA #38), protagonista dell’intera ora iniziale alle spalle dell’ex pilota di F1 che dopo 29 minuti apriva la prima finestra di pit stop.

L’ex campione della FIA Formula E si è trovato in vetta dopo il primo turno di pit, mentre al terzo posto si collocava il brasiliano Felipe Nasr (Penske), protagonista di una bellissima rimonta con la propria vettura.

JOTA Sport e la riconoscibile auto gialla del ‘Capitano’ si sono contese il primato di una corsa che sta vedendo protagonista a più riprese anche PREMA, squadra che debutta sul ‘Circuit de la Sarthe’ con i prototipi. Da segnalare al top anche la presenza dell’Oreca 07 Gibson #32 di Rolf Ineichen/Mirko Bortolotti / Dries Vanthoor, unica vettura che obiettivamente può contendersi il primato con la squadra belga.

Al comando al momento ritroviamo Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/William Stevens (JOTA #38), protagonisti per tutto il fine settimana. Seconda casella del gruppo per Dane Cameron/Emmanuel Collard/Felipe Nasr (Penske #5), terza per la già citata #32.

24h Le Mans: Corvette contro tutti in GTE PRO, Ferrari insegue

Corvette Racing sta letteralmente dominando la scena in quel di Le Mans. Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nick Catsburg (Corvette Racing #63) hanno in mano la gara con un discreto scarto sulle due Porsche ufficiali, rispettivamente affidate a Richard Lietz/Gimmi Bruni/Fred Makowiecki (Porsche #91) e Kevin Estre/ Michael Christensen/Laurens Vanthoor (Porsche #92).

Ferrari, invece, non riesce per ora a recuperare i rivali. Giornata difficile per la compagine di Maranello che ha subito una penalità con l’auto #51 per un costante abuso dei limiti del tracciato. Il BoP sta limitando le auto italiane, pronte a rifarsi nella notte.

24h Le Mans: Porsche imbattibile in AM

Matteo Cairoli è stato il protagonista dell’ora iniziale per quanto riguarda la GTE-Am. Passo incredibile per il comasco di Project 1 che in pochi minuti ha preso il comando delle operazioni su Harry Tincknell (Dempsey-Proton Racing #77) e Ben Barker (GR Racing #86).

Le 911 RSR-19 hanno controllato la scena anche nelle prime battute della seconda ora, Alessio Picariello (Hardpoint Racing #99) si è trovato in vetta sul nostro Cairoli. Le due vetture citate dovranno presto cedere il passo a Julien Andlauer ( WeatherTech Racing #79), pilota francese che esser salito in cattedra dopo ha subito accumulato un considerevole gap sui rivali.

He licked it and sent it 📨 Fantastic move by the #79 @RaceWeatherTech Porsche for the lead in LMGTE AM. And we have 22 hours of this! ⏱️https://t.co/4J3q5Z45q3@DHL_Motorsports | #LeMans24 | @FIAWEC pic.twitter.com/6LfbUC2MRa — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2022

La situazione non è cambiata nelle ore seguenti con il transalpino che regna nella graduatoria in compagnia di Cooper MacNeil/Thomas Merrill. La compagine statunitense precede Christian Ried/Harry Tincknell/Seb Priaulx (Dempsey-Proton Racing #77/Porsche) e Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim (Northwest AMR #98) con la prima delle Aston Martin.

Anche in questo caso le Rosse faticano, mentre è da segnalare l’incidente ad Indianapolis dell’elvetico Nicolas Leutwiler, teammate di Matteo Cairoli/Mikkel O.Pedersen che ha danneggiato in moto importante l’auto.

